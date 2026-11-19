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Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις που είχαν οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη εκ νέου κάτω από τις 2.600 μονάδες. Οι αγοραστές είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, αλλά κατέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο μισό, με αποτέλεσμα η ανάκτηση των 2.600 μονάδων να τεθεί σε δοκιμασία.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (19/11) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 16,72 μονάδες ή +0,65% και έκλεισε στις 2.601,23 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.592,16 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.619,82 μονάδες. Εντός του Νοεμβρίου το ΧΑ καταγράφει απώλειες -0,68%, ενώ η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +22,66%. Οι τράπεζες ξεχώρισαν σήμερα με κέρδη άνω του +1%, ανακάμπτοντας μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν το προηγούμενο διήμερο.

Τραπεζική αντίδραση στο ταμπλό

Άνοδο +1,53% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.152,80 μονάδες, «μαζεύοντας» ένα μέρος των ισχυρών απωλειών που σημείωσε στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,75% στις 6.671,71 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,23% στις 3.077,86 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 365,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50,93 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 85,4 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank και η ΕΤΕ με πάνω από 51 εκατ. ευρώ η κάθε μία. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 190,58 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 52 μετοχές, αρνητικό για 43, ενώ 25 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +2,52% στα 4,803 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+1,27% στα 16,805 ευρώ), η Πειραιώς (+1,13% στα 9,84 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,71% στα 4,518 ευρώ). Η Optima bank κινήθηκε ανοδικά κατά +2,54% στα 14,93 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου κατά +1,98% στα 10,8 ευρώ, ενώ η CrediaBank σημείωσε πτώση -0,44% στο 0,915 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η ElvalHalcor (+1,97% στα 3,615 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,82% στα 43,58 ευρώ) και η Allwyn (+1,59% στα 9,712 ευρώ), ενώ η ΔΕΗ ακολούθησε με άνοδο +0,88% στα 22,82 ευρώ. Στον αντίποδα, ο ΔΑΑ διολίσθησε -2,7% στα 11,89 ευρώ. Πέριξ ή άνω του -1% υποχώρησαν η Aegean (-1,8% στα 11,44 ευρώ), ο ΟΤΕ (-1,49% στα 18,57 ευρώ), η Coca-Cola HBC (-1,36% στα 50,7 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (-1,14% στα 13,88 ευρώ), η Aktor (-1% στα 9,94 ευρώ) και η Viohalco (-0,87% στα 15,96 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η Euronext Athens (+1,79% στα 11,4 ευρώ), η Quest (+1,4% στα 7,25 ευρώ), η Alter Ego Media (+1,09% στα 6,48 ευρώ) και η Fourlis (+1,08% στα 3,75 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, απώλειες άνω του -1% κατέγραψαν η Ideal (-1,29% στα 5,37 ευρώ) και η Bally’s Intralot (-1,18% στο 1,086 ευρώ), ενώ κοντά στο -1% έκλεισαν ο ΟΛΠ (-0,94% στα 42 ευρώ) και ο ΑΔΜΗΕ (-0,89% στα 4,47 ευρώ). Ράλι +13,49% έκανε η Εβροφάρμα, η οποία έκλεισε στα 4,88 ευρώ και σε νέο υψηλό 25 ετών (Αύγουστος 2001), στον απόηχο του deal με την Danone.

Το AI trade καθορίζει το κλίμα στο εξωτερικό

Ώθηση στη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου δίνει η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή τη δημόσια προσφορά της Anthropic και την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής της στον Nasdaq. Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη σταθεροποίηση του κλίματος, ενθαρρύνοντας τους αγοραστές να αξιοποιήσουν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις που διαμορφώθηκαν μετά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων.

Στην εγχώρια αγορά, οι τραπεζικές μετοχές και τα blue chips συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ανέκτησαν σήμερα μέρος του χαμένου εδάφους. Στο επίκεντρο παραμένει η Eurobank, ενόψει της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τα εταιρικά αποτελέσματα του εννεαμήνου προσφέρουν πρόσθετα σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση των εισηγμένων.

Παρά τη σημερινή βελτίωση, η επιφυλακτικότητα δεν έχει υποχωρήσει πλήρως. Οι υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης των σχετικών επενδύσεων εξακολουθούν να προβληματίζουν τους επενδυτές. Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πορεία των τιμών του πετρελαίου και στη συνάντηση των Προέδρων των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην κινεζική πόλη Σενζέν.

Παραμένουν στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Πλούσια παραμένει η εταιρική ατζέντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι εισηγμένες ολοκληρώνουν τη δημοσίευση των επιδόσεών τους για το εννεάμηνο του 2026 μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Σήμερα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα η Allwyn, η Cenergy και η Ideal, ενώ μετά τη λήξη των συναλλαγών θα ακολουθήσει η Lavipharm. Αύριο θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Bally’s Intralot, πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Η συνέχεια δίνεται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τη Fourlis να δημοσιεύει τα μεγέθη εννεαμήνου, ενώ την ίδια ημέρα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, αναμένονται τα αποτελέσματα της Motor Oil.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών ακολουθεί η Κρι Κρι, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου σειρά έχει η AS Company, ενώ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, επίσης μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, με την έκδοση να έχει υπερκαλυφθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ και η τελική υπερκάλυψη ενδέχεται να φτάσει τις δύο φορές. Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με εύρος τιμής διάθεσης από 10 έως 11,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών προγραμματίζεται για τις 26 Νοεμβρίου. Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως 250 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ. Η αποτίμησή της μετά την αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται μεταξύ 1,25 και 1,40 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Eurobank προχωρά στη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος συνολικού ύψους 214 εκατ. ευρώ σε μετρητά, από προαιρετικά αποθεματικά. Το αρχικό μεικτό ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 0,05928 ευρώ ανά μετοχή, ενώ μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων 5% το αρχικό καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε 0,056316 ευρώ ανά μετοχή. Το τελικό ποσό αναμένεται να είναι ελαφρώς υψηλότερο, καθώς θα προσαρμοστεί με βάση τις ίδιες μετοχές της τράπεζας που δεν δικαιούνται μέρισμα. Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Η αποκοπή του δικαιώματος στο ενδιάμεσο μέρισμα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ενώ η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων είναι η Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Η καταβολή των χρημάτων στους μετόχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.