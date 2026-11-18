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Ισχυρές απώλειες κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διατηρήθηκε σε πτωτική τροχιά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Οι τράπεζες ήταν και πάλι οι αρνητικές πρωταγωνίστριες στο ταμπλό, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.600 μονάδες. Σημειωτέον ότι το εν λόγω ορόσημο έχει παραβιαστεί επανειλημμένα από τις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου και πιο συγκεκριμένα είναι η πέμπτη φορά που «πέφτει» κάτω από τις 2.600 μονάδες, τις οποίες είχε ανακτήσει σε προηγούμενη φάση.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 53,18 μονάδες ή -2,02% και έκλεισε στις 2.584,51 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.633,18 μονάδες. Πλέον καταγράφει απώλειες -1,32% εντός του Νοεμβρίου, ενώ η φετινή απόδοση έχει περιοριστεί σε +21,87%. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει πάνω από -3%, ενώ στο «κόκκινο» έκλεισαν και τα διυλιστήρια.

Τάσεις σταθεροποίησης επικρατούν στις διεθνείς αγορές, καθώς τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της Nvidia και οι αισιόδοξες προβλέψεις της για το επόμενο τρίμηνο προσφέρουν στήριξη στο επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, η θετική επίδραση παραμένει περιορισμένη, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, αυξημένη βαρύτητα αποκτά η αποψινή δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων και το ενδεχόμενο περαιτέρω νομισματικής σύσφιξης.

Στο επίκεντρο παραμένει και η Anthropic, η οποία αναμένεται να καθορίσει αργότερα σήμερα την τελική τιμή διάθεσης των μετοχών της, ενόψει της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία προσανατολίζεται σε τιμή στο ανώτατο όριο του αρχικού εύρους ή ακόμη και υψηλότερα, με την αποτίμησή της να φτάνει έως τα 1,7 τρισ. δολάρια.

Τραπεζικές ρευστοποιήσεις στο ταμπλό

«Βουτιά» -3,57% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.105,28 μονάδες, παραμένοντας σε έντονα πτωτική τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -2,21% στις 6.621,91 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κατά -0,28% στις 3.084,98 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 381,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80,21 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 136,45 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank, απασχολώντας πάνω από το 1/3 των σημερινών συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 189,76 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 67 μετοχές, θετικό για 35, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -4,7% στα 4,486 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-4,54% στα 4,685 ευρώ), η Πειραιώς (-3,85% στα 9,73 ευρώ) και η Εθνική (-2,9% στα 16,595 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε πτωτικά κατά -2,22% στα 10,59 ευρώ, η Optima bank κατά -1,62% στα 14,56 ευρώ και η CrediaBank κατά -0,11% στο 0,919 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil διολίσθησε -4,36% και έκλεισε στα 60,3 ευρώ. Πτώση άνω του -2% σημείωσαν η Metlen (-2,63% στα 44,5 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (-2,41% στα 17 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η Titan (-1,81% στα 44,38 ευρώ), η Aktor (-1,38% στα 10,04 ευρώ) και η ElvalHalcor (-1,12% στα 3,545 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, κοντά στο +1% έκλεισαν η Viohalco (+0,88% στα 16,1 ευρώ) και η Allwyn (+0,8% στα 9,56 ευρώ), με τη δεύτερη να παίρνει «ανάσα» από τα χαμηλά πενταετίας. Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ κέρδισε +0,57% στα 14,04 ευρώ και έκλεισε σε νέο υψηλό 26 ετών (Μάρτιος 2000).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Alter Ego Media κατέγραψε απώλειες -3,32% στα 6,41 ευρώ. Η Autohellas υποχώρησε κατά -2,09% στα 9,85 ευρώ και σε νέο χαμηλό τεσσάρων ετών (Οκτώβριος 2022). Πέριξ του -1% έχασαν ο ΟΛΠ (-1,4% στα 42,4 ευρώ), η Fourlis (-1,2% στα 3,71 ευρώ), η Ideal (-1,09% στα 5,44 ευρώ) και η Quest (-0,97% στα 7,15 ευρώ). Αντίθετα, ενισχύθηκαν κατά περίπου +1% η Trade Estates (+1,52% στα 2,01 ευρώ) και η Σαράντης (+0,99% στα 12,3 ευρώ).

Πρεμιέρα για το IPO της ΜΕΤΚΑ

Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 10 και 11,5 ευρώ ανά μετοχή, με τη διαδικασία να περιλαμβάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ, καθώς και την πώληση έως 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα αύξησης του μεγέθους της προσφοράς μέσω διάθεσης έως 5 εκατ. επιπλέον υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen.

Με βάση το εύρος τιμής, η χρηματιστηριακή αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ πριν από την αύξηση κεφαλαίου διαμορφώνεται μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψής της αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,25 έως 1,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η αποτίμηση αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή επιχειρηματικής αξίας (enterprise value) προς λειτουργικά κέρδη EV/EBITDA περίπου 6 έως 7 φορές.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση προορίζονται κυρίως για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ΣΔΙΤ και έργα παραχωρήσεων. Ειδικότερα, από το συνολικό ποσό των 250 εκατ. ευρώ, 84 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στην κάλυψη υφιστάμενων επενδυτικών δεσμεύσεων για την περίοδο 2026-2029, ενώ τα υπόλοιπα 166 εκατ. ευρώ προορίζονται για νέες επενδύσεις έως το 2030. Η επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει τόσο την υλοποίηση ήδη εξασφαλισμένων έργων όσο και τη διεκδίκηση νέων συμβάσεων σε τομείς όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον, η διαχείριση υδάτων και οι κοινωνικές υποδομές.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου, με την τελική τιμή διάθεσης να καθορίζεται μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Metlen αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ, συνεχίζοντας να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας.

Το deal της Eurobank δημιουργεί τη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας

Στην εξαγορά της βουλγαρικής First Investment Bank (Fibank) προχώρησε η Eurobank, με τη συναλλαγή να εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 7%, παρά την προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ. Η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει αρχικά το 65% της Fibank, ενώ στη συνέχεια θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές της βουλγαρικής τράπεζας. Η Bulgarian Development Bank έχει ήδη δεσμευτεί να προσφέρει το ποσοστό συμμετοχής της, που ανέρχεται σε περίπου 18%, διασφαλίζοντας ότι η Eurobank θα αποκτήσει τουλάχιστον το 83% της Fibank, εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το τίμημα θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και αντιστοιχεί σε συνολική αποτίμηση περίπου 1 δισ. ευρώ για το 100% της Fibank. Για την αρχική απόκτηση του 65%, το τίμημα διαμορφώνεται σε περίπου 650 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς η συνένωση της Fibank με την υφιστάμενη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Postbank, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του ελληνικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει επαναλαμβανόμενες ετήσιες συνέργειες κόστους άνω των 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, όταν αυτές υλοποιηθούν πλήρως. Πρόσθετα οφέλη εκτιμάται ότι μπορούν να προκύψουν και από την αύξηση των εσόδων, μέσω της διεύρυνσης των προσφερόμενων τραπεζικών προϊόντων και των σταυροειδών πωλήσεων. Σε επίπεδο κερδοφορίας, με την πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών, η Eurobank προβλέπει αύξηση των καθαρών κερδών του ομίλου κατά περίπου 12%, ενώ η ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή υπολογίζεται σε 7%, ακόμη και μετά την έκδοση των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου. Παράλληλα, η απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων εκτιμάται στο 21%, στοιχείο που αναδεικνύει τις προσδοκίες της διοίκησης για σημαντική δημιουργία αξίας από τη συναλλαγή.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμού υφιστάμενων πλεοναζόντων κεφαλαίων και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Με βάση τη σχεδιαζόμενη χρηματοδοτική δομή, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 14%, σε pro forma βάση, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παρά τη σημαντική επένδυση και την επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση, η διοίκηση της Eurobank διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο διανομής του 55% των κερδών στους μετόχους, επιδιώκοντας να συνδυάσει τη γεωγραφική επέκταση με τη συνέχιση της πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων.

Για τις 9 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η ολοκλήρωση της αρχικής εξαγοράς του 65% της Fibank τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.

Διήμερο γεμάτο από οικονομικά αποτελέσματα

Με έντονη δραστηριότητα στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων συνεχίζεται η εβδομάδα, καθώς 10 εισηγμένες έχουν προγραμματίσει τη δημοσιοποίηση των οικονομικών τους επιδόσεων στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2026 μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Τις οικονομικές τους επιδόσεις θα δημοσιεύσουν επίσης η ElvalHalcor, η Quest και η Alpha Trust – Ανδρομέδα, με τις ανακοινώσεις τους να έχουν προγραμματιστεί μετά το κλείσιμο της αγοράς. Νωρίτερα, πριν από την έναρξη των συναλλαγών, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου από την Trade Estates και τα Αττικά Πολυκαταστήματα.

Η «σκυτάλη» περνά αύριο σε ακόμη τέσσερις εισηγμένες. Η Allwyn και η Ideal θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ η Cenergy θα δημοσιεύσει τις επιδόσεις της μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την ίδια μέρα θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Lavipharm.