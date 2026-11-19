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Ανοδική αντίδραση επιχειρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας μέρος των πρόσφατων απωλειών, καθώς η βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές επαναφέρει το αγοραστικό ενδιαφέρον για επιλεγμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε από επίπεδα χαμηλότερα των 2.600 μονάδων, με τις τράπεζες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας ανάκαμψης, έπειτα από δύο διαδοχικές πτώσεις.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (19/11) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,8% και διαπραγματεύεται στις 2.605,23 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.604,58 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.610,91 μονάδες.

Ώθηση στη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου δίνει η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή τη δημόσια προσφορά της Anthropic και την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής της στον Nasdaq. Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη σταθεροποίηση του κλίματος, ενθαρρύνοντας τους αγοραστές να αξιοποιήσουν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις που διαμορφώθηκαν μετά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων.

Στην εγχώρια αγορά, οι τραπεζικές μετοχές και τα blue chips συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους. Στο επίκεντρο παραμένει η Eurobank, ενόψει της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τα εταιρικά αποτελέσματα του εννεαμήνου προσφέρουν πρόσθετα σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση των εισηγμένων.

Παρά τη σημερινή βελτίωση, η επιφυλακτικότητα δεν έχει υποχωρήσει πλήρως. Οι υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης των σχετικών επενδύσεων εξακολουθούν να προβληματίζουν τους επενδυτές. Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πορεία των τιμών του πετρελαίου και στη συνάντηση των Προέδρων των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην κινεζική πόλη Σενζέν.

Πλούσια παραμένει η εταιρική ατζέντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι εισηγμένες ολοκληρώνουν τη δημοσίευση των επιδόσεών τους για το εννεάμηνο του 2026 μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Σήμερα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα η Allwyn, η Cenergy και η Ideal, ενώ μετά τη λήξη των συναλλαγών θα ακολουθήσει η Lavipharm. Η συνέχεια δίνεται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τη Fourlis να δημοσιεύει τα μεγέθη εννεαμήνου, ενώ την ίδια ημέρα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, αναμένονται τα αποτελέσματα της Motor Oil.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών ακολουθεί η Κρι Κρι, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου σειρά έχει η AS Company, ενώ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, επίσης μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.

Παράλληλα, η Eurobank προχωρά στη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος συνολικού ύψους 214 εκατ. ευρώ σε μετρητά, από προαιρετικά αποθεματικά. Το αρχικό μεικτό ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 0,05928 ευρώ ανά μετοχή, ενώ μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων 5% το αρχικό καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε 0,056316 ευρώ ανά μετοχή.

Το τελικό ποσό αναμένεται να είναι ελαφρώς υψηλότερο, καθώς θα προσαρμοστεί με βάση τις ίδιες μετοχές της τράπεζας που δεν δικαιούνται μέρισμα. Η σχετική ανακοίνωση αναμένεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Η αποκοπή του δικαιώματος στο ενδιάμεσο μέρισμα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ενώ η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων είναι η Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Η καταβολή των χρημάτων στους μετόχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Βγάζουν αντίδραση οι αγοραστές

Άνοδο +1,54% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.153,02 μονάδες, «μαζεύοντας» ένα μέρος των ισχυρών απωλειών στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημειώνει κέρδη +0,81% στις 6.675,65 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,45% στις 3.098,72 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 10,46 εκατ. ευρώ, με την ΕΤΕ να κάνει τζίρο 3 εκατ. ευρώ και τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες να ακολουθούν με πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 191,31 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 54 μετοχές, αρνητικό για 20, ενώ 7 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύεται κατά +1,9%, η Alpha Bank κατά +1,8%, η Eurobank κατά +1,6% και η Πειραιώς κατά +1,5%. Η CrediaBank κινείται ανοδικά κατά +0,9%, η Optima bank κατά +0,8% και η Τράπεζα Κύπρου κατά +0,6%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον +1% ενισχύονται η Viohalco, η Cenergy, η ElvalHalcor, η Allwyn, η ΔΕΗ, η Titan, ο ΔΑΑ και η Motor Oil.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν η Quest, η Fourlis, η Intracom Holdings, η Ideal, η Euronext Athens και η Autohellas. Αντίθετα, πέριξ του -1% κινούνται η Trade Estates, ο ΟΛΘ και η Noval Property.