Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος ανέκαμψε μετά τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ οι εξελίξεις στον ιταλικό τραπεζικό κλάδο έδωσαν πρόσθετη ώθηση στην αγορά.

Έτσι, λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,26% στις 656,52 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές, όπως της UniCredit και της Banco BPM, να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις και τον τεχνολογικό κλάδο να κερδίζει έδαφος.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,73% στις 26.267 μονάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι κέρδισε 1,16% στις 8.233 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο πρόσθεσε 1,02% φτάνοντας τις 10.782 μονάδες.

Αντίστοιχα θετικό κλίμα και στην περιφέρεια με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να κάνει άλμα ύψους 2,69% στις 51.399 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να διαμορφώνεται στις 19.742 μονάδες αυξημένος κατά 1,93%.

Σημαντικό μέρος της ανόδου προήλθε από τον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος ανέκαμψε μετά το κύμα ρευστοποιήσεων που είχε πλήξει διεθνώς τις εταιρείες με έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις που διαμορφώθηκαν μετά την πρόσφατη διόρθωση, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ημιαγωγών και λογισμικού. Ανάμεσα στις κερδισμένες η ASML, η ASM International, η Soitec, η SAP και η Infineon.

Η ανάκαμψη ακολούθησε και το ανοδικό ρεύμα των τεχνολογικών στη Wall Street, κόντρα στην αναταραχή που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Nvidia, μία από τις εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας επενδυτικής έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μετοχές της Nvidia που διαπραγματεύονται στη Φρανκφούρτη υποχώρησαν έως και 6%, καθώς οι αγορές αξιολογούσαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το διοικητικό συμβούλιο της αμερικανικής εταιρείας έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ, λόγω της εξωσυζυγικής σχέση που παραδέχτηκε με Κινέζα επιχειρηματία, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρουσιάζουν ως κατάσκοπο του Πεκίνου.

Πάντως, ειδικά οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές κατάφεραν να αποσυνδεθούν από τις πιέσεις στη Nvidia, καθώς οι επενδυτές αντιμετώπισαν, τουλάχιστον προς το παρόν, την υπόθεση ως κίνδυνο που αφορά πρωτίστως τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Πέρα από την τεχνολογία, καθοριστική για τα σημερινά κέρδη στους δείκτες ήταν η συμβολή των τραπεζών, καθώς οι εξελίξεις γύρω από νέες συγχωνεύσεις και τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των ιταλικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενίσχυσαν την επενδυτική αισιοδοξία.

Η Banco BPM κατέγραψε άλμα άνω του 10%, μετά την πρόταση της γαλλικής Crédit Agricole για συγχώνευση της ιταλικής θυγατρικής της με την τράπεζα που εδρεύει στο Μιλάνο.

Η πρόταση αναζωπύρωσε τις προσδοκίες για επιτάχυνση της συγκέντρωσης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, καθώς οι μεγάλοι όμιλοι αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής τους θέσης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Crédit Agricole υποχώρησε αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στους όρους και τις πιθανές επιπτώσεις της προτεινόμενης συναλλαγής.

Κέρδη άνω του 6% και για την UniCredit μετά τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε και την αναβάθμιση του στόχου κερδοφορίας της για το σύνολο του έτους.

Μετά το ισχυρό ξεκίνημα της εβδομάδας, η προσοχή των αγορών στρέφεται πλέον σε σειρά κρίσιμων οικονομικών ανακοινώσεων και παρεμβάσεων κεντρικών τραπεζιτών.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), μεταξύ των οποίων η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ σταθμίζει την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας έναντι των επίμονων εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ΗΠΑ και τα νέα στοιχεία πληθωρισμού, όπου αναμένεται την Πέμπτη η ανακοίνωση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Οκτωβρίου. Οι εκτιμήσεις που παρατίθενται στο δημοσίευμα κάνουν λόγο για μηνιαία αύξηση του γενικού δείκτη κατά 0,3%.

Στην Ευρώπη, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά το τρίτο τρίμηνο, που θα ανακοινωθούν επίσης την Πέμπτη και τα οποία θα δείξουν κατά πόσον η οικονομία της περιοχής κατάφερε να αποφύγει την ύφεση, παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων από το ενεργειακό κόστος.

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο 4% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο τριετίας, τα στοιχεία για την ανάπτυξη αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός επίμονου πληθωρισμού και οικονομικής ανθεκτικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει την ΕΚΤ σε αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, αν και η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των οικονομικών δεδομένων.

Στην αγορά ενέργειας, οι πετρελαϊκές τιμές σημειώνουν ισχυρή πτώση της τάξεως του 4%, καθώς ενισχύθηκε η αισιοδοξία για τις διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου υποχώρησε κατά 4,60% στα 93,80 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έχασε 3,49% στα 87,66 δολάρια.

Θυμίζουμε ότι το Brent έχασε 16% την περασμένη εβδομάδα αγγίζοντας χαμηλό δύο μηνών.

Διεθνείς αναλυτές σε εκτιμήσεις τους έχουν επισημάνει ότι η παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά παρουσιάζει σημάδια επιστροφής σε συνθήκες υπερβολικής προσφοράς, καθώς οι πολύ υψηλές τιμές έχουν μειώσει τη ζήτηση. Ενδεικτικά η JPMorgan σε νέο σημείωμα της προέβλεψε ημερήσιο πλεόνασμα μαύρου χρυσού διεθνώς στα 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως για τον Οκτώβριο.

Σε αντιδιαστολή με το πετρέλαιο, ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να κάνει άλμα 1% στα 4.115 δολάρια την ουγγιά. Με τον τρόπο αυτό διεύρυνε τα κέρδη ύψους περίπου 5% που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα στον απόηχο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών και των προσδοκιών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στην αγορά συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα έχασε έδαφος με τον δείκτη δολαρίου να υποχωρεί 0,45% στο 101,84 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1207 αφήνοντας κερδισμένο κατά περίπου 0,60% το ευρωπαϊκό νόμισμα.