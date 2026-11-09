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Με μεικτά πρόσημα και περιορισμένες μεταβολές ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές του παγκόσμιου επενδυτικού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, με πρωταγωνιστές τις Credit Agricole, Banco BPM και UniCredit.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε αρχικά σχεδόν αμετάβλητος, στις 648,88 μονάδες, ενώ στη συνέχεια κατέγραφε οριακά κέρδη. Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των επιμέρους κλάδων σημείωναν οι μεταλλευτικές εταιρείες, με ενίσχυση 1,4%, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.

Λίγο νωρίτερα, ο Stoxx 600 ενισχυόταν κατά 0,12%, στις 649,14 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 του Λονδίνου σημείωνε άνοδο 0,15%, στις 10.690,31 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX κατέγραφε οριακά κέρδη 0,09%, στις 25.843,19 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι υποχωρούσε κατά 0,20%, στις 8.122,32 μονάδες. Ισχυρότερη ήταν η άνοδος στο Μιλάνο, όπου ο FTSE MIB ενισχυόταν κατά 0,70%, στις 50.402,33 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 σημείωνε κέρδη 0,38%, στις 19.443,80 μονάδες.

Ο δείκτης Euro Stoxx 50 ενισχυόταν κατά 0,49%, ενώ ο MSCI Europe κατέγραφε οριακή υποχώρηση 0,03%, αποτυπώνοντας τη διαφοροποιημένη εικόνα μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών.

Τραπεζικό ράλι με πρωταγωνίστρια τη Banco BPM

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Banco BPM, η μετοχή της οποίας κατέγραψε άλμα 9,4% στο άνοιγμα, με τη μεταβολή να φθάνει στη συνέχεια το 11,04%.

Η ισχυρή άνοδος ακολούθησε την ανακοίνωση της γαλλικής Credit Agricole ότι πρότεινε τη συγχώνευση της ιταλικής θυγατρικής της με τη Banco BPM.

Εφόσον προχωρήσει η συμφωνία, θα δημιουργηθεί ένας νέος τραπεζικός όμιλος που θα αποτελέσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας.

Αντίθετα, η μετοχή της Credit Agricole υποχωρούσε κατά 1,4%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις προοπτικές και τις επιπτώσεις της προτεινόμενης συναλλαγής.

Σημαντικά κέρδη κατέγραφε και η UniCredit, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 3,6%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση 24% στα καθαρά κέρδη σε ετήσια βάση και αναβάθμισε τον στόχο κερδοφορίας για το σύνολο του 2026.

Οι εξελίξεις έρχονται την ώρα που η UniCredit προετοιμάζεται να αποκτήσει ουσιαστικό έλεγχο στη γερμανική Commerzbank, ώστε να διαμορφώσει τη μελλοντική στρατηγική της.

Η μετοχή της Commerzbank σημείωνε άνοδο 2,5%.

Nvidia: Βουτιά 6% στη Φρανκφούρτη – Επιφυλακτικότητα για την AI

Περιορισμένες διακυμάνσεις, με εναλλαγές θετικών και αρνητικών προσήμων, εμφάνιζαν οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Εταιρείες όπως η Aixtron και η ASML κινούνταν μεταξύ μικρών κερδών και απωλειών, έπειτα από τις έντονες πιέσεις που είχαν δεχθεί την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω των ανησυχιών για τη βιωσιμότητα των μεγάλων επενδύσεων στον κλάδο.

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σχετικά με τις φερόμενες σχέσεις του με Κινέζα επιχειρηματία που κατηγορείται για διαβίβαση πληροφοριών στο Πεκίνο.

Η υπόθεση έχει θέσει υπό εξέταση το μέλλον του Χουάνγκ στην ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών, με τη μετοχή της Nvidia στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί κατά 6%.

Οι εξελίξεις εντείνουν τον προβληματισμό για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τις προοπτικές των επενδύσεων σε υποδομές AI και data centers, έπειτα από το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων των προηγούμενων ημερών.

Πιέσεις σε Hochtief και εταιρείες πολυτελείας

Στο μέτωπο των επιμέρους μετοχών, η γερμανική κατασκευαστική Hochtief σημείωνε πτώση 5,3%, μετά τη δήλωση της βασικής μετόχου της, ACS, ότι δεν έχει εξετάσει την υποβολή δημόσιας πρότασης εξαγοράς για τον γερμανικό όμιλο.

Απώλειες κατέγραφε και ο κλάδος των ειδών πολυτελείας, με τις μετοχές των LVMH και Burberry να υποχωρούν περισσότερο από 2% η καθεμία.

Οι πιέσεις συνδέονται με τα τελευταία στοιχεία από την Κίνα, τα οποία έδειξαν ότι η καταναλωτική ζήτηση παρέμεινε αδύναμη τον Οκτώβριο.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ευρωπαϊκούς οίκους πολυτελείας, καθώς η κινεζική αγορά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για τα προϊόντα τους.

Έτσι, παρά την ισχυρή κινητικότητα στον τραπεζικό κλάδο και την ανάκαμψη των μεταλλευτικών μετοχών, οι ευρωπαϊκές αγορές διατηρούν επιφυλακτική στάση, με την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης και τις προοπτικές της κινεζικής ζήτησης να παραμένουν βασικοί παράγοντες για το επενδυτικό κλίμα.