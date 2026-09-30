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Νευρικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς οι αγορές δέχονται πιέσεις από τους αυξανόμενους πληθωριστικούς κινδύνους που δημιουργεί το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και η άνοδος του πετρελαίου. Μάλιστα, με το «κλείσιμο» του Σεπτεμβρίου οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν την πρώτη μηνιαία πτώση τους εδώ και έξι μήνες.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έχασε τα αρχικά του κέρδη κλείνοντας τελικά με απώλειες ύψους 0,50% στις 634,89 μονάδες.

Με την επίδοση αυτή, η πτώση του δείκτη για τον μήνα διαμορφώθηκε περίπου στο 2%, καταγράφοντας έτσι την πρώτη μηνιαία πτώση του τελευταίου εξαμήνου.

Η υποχώρηση αποτελεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με το καλοκαιρινό ράλι, καθώς οι αγορές αντιμετωπίζουν έναν συνδυασμό πιέσεων από τις ιστορικά υψηλές αποδόσεις κρατικών ομολόγων, το ενεργειακό κόστος και τις αβεβαιότητες γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες περιορίζουν τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,79% στις 25.199 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση ύψους 0,89% στις 7.964 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο έχασε 0,29% στις 10.606 μονάδες

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε σε ποσοστό 0,84% και τις 51.371 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.426 μονάδες μειωμένος κατά 0,47%.

Το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των προκαταρκτικών στοιχείων για τον πληθωρισμό, τα οποία έδειξαν ότι οι αυξήσεις των τιμών επιταχύνθηκαν τον Σεπτέμβριο σε αρκετές από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, πολύ περισσότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η άνοδος των τιμών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο ενεργειακό σοκ, που συνδέεται με την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τις πιέσεις στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι νέες πληθωριστικές πιέσεις σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων, προκειμένου να αποτρέψει την παγίωση του υψηλού πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Τα εθνικά στοιχεία προηγούνται της ανακοίνωσης του ενιαίου δείκτη πληθωρισμού της Ευρωζώνης την ερχόμενη Παρασκευή. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα στοιχεία θα δείξουν άνοδο του δείκτη στο 3,6% τον Σεπτέμβριο έναντι 3,2% τον Αύγουστο.

Στις ΗΠΑ, αντιθέτως, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων επιταχύνθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του δείκτη PCE του Αυγούστου, του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Federal Reserve.

Τα στοιχεία για τον γενικό και τον δομικό πληθωρισμό ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street, περιορίζοντας προσωρινά τις ανησυχίες για νέες πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

Πάντως, η πίεση από το ράλι του πετρελαίου είναι δεδομένη για όλες τις οικονομίες διεθνώς. Μάλιστα, οι τιμές σημείωσαν νέα άνοδο την Τετάρτη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι σχεδιάζεται χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν και απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών assets σε αντάλλαγμα συγκεκριμένων βημάτων υποχώρησης της Τεχεράνης στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν τους πρόσφερα τίποτε» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, αν και το Κατάρ από την πλευρά του επιβεβαίωσε πως καταβάλλει προσπάθεια για την έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Νοεμβρίου ενισχύθηκε πάνω από 1% στα 103,71 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI έκανε άλμα άνω του 2% στα 91,39 δολάρια το βαρέλι.

Με τα νέα αυτά κέρδη, το Brent μετρά άνοδο περίπου 14% για το μήνα, που είναι η καλύτερη επίδοση του από τον περασμένο Ιούλιο, ενώ το WTI ανέβηκε συνολικά 6%. Αξιοσημείωτο ήταν και το «άνοιγμα» του spread ανάμεσα στους δύο δείκτες στο υψηλότερο σημείο εδώ και τέσσερις μήνες, με φόντο το πιθανό μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ που θα δημιουργούσε σημαντικές διαταραχές στη προσφορά.

Αντίστοιχα σε ανοδική τροχιά βρέθηκε και ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να ανεβαίνει στα 4.185 δολάρια την ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κινήθηκε σταθεροποιητικά μετά τα πληθωριστικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, με τον δείκτη δολαρίου να διαμορφώνεται στο 101,40 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου στο 1,1336. Σε επίπεδο μήνα, πάντως, το ευρώ παρέμεινε χαμένο μετά από δύο συνεχόμενους μήνες κερδών.

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