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Δυναμική επιστροφή των αγοραστών στις ασιατικές αγορές την Τετάρτη, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να ηγούνται της ανόδου, καθώς τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα αναζωπύρωσαν την εμπιστοσύνη στις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, οι επενδυτές εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να επιστρέψουν στον τεχνολογικό κλάδο, αναζητώντας επιβεβαίωση ότι οι τεράστιες δαπάνες για υπολογιστικές υποδομές μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματική ανάπτυξη εσόδων και κερδών.

Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε από τις επιδόσεις της SpaceX και της Super Micro Computer, οι οποίες ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, προσφέροντας νέα επιχειρήματα σε όσους υποστηρίζουν ότι η ζήτηση για υποδομές AI παραμένει ισχυρή.

Ωστόσο, η ανάκαμψη συντελείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς το Brent παραμένει πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, με τις επιθέσεις σε πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ να ενισχύουν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου και νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Άλμα 3,7% στην Κορέα – Επιστροφή των αγοραστών στους ημιαγωγούς

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε κατά 1,1%, διακόπτοντας ένα διήμερο πτωτικό σερί.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στη Νότια Κορέα, όπου ο KOSPI εκτινάχθηκε κατά 3,7%, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να πρωταγωνιστούν.

Στην Ταϊβάν, ο Taiex σημείωσε κέρδη περίπου 1,4%, ενώ στην Ιαπωνία τόσο ο Nikkei 225 όσο και ο TOPIX ενισχύθηκαν περισσότερο από 1%.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι εταιρείες κατασκευής τσιπ μνήμης, οι οποίες επωφελούνται από την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 7,1%, ενώ η SK Hynix ενισχύθηκε κατά 6,2%.

Στην Ιαπωνία, η Kioxia κατέγραψε κέρδη 3,2% και η Murata Manufacturing ενισχύθηκε κατά 3,4%.

Στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) σημείωσε άνοδο 0,8%, ενώ η Largan Precision κέρδισε 3,8%.

Η έντονη κινητικότητα στον κλάδο αποτυπώνει την προσπάθεια της αγοράς να επαναξιολογήσει τις προοπτικές των επενδύσεων στην AI, ύστερα από τις πρόσφατες ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων υποδομής.

SpaceX και Super Micro δίνουν νέα ώθηση στο AI trade

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος διαδραμάτισαν τα εταιρικά αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Super Micro Computer, ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές υπολογιστικών συστημάτων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, κατέγραψε άνοδο 16% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Η εταιρεία εκτιμά ότι τα τριμηνιαία έσοδά της θα διαμορφωθούν μεταξύ 18,5 και 19,5 δισ. δολαρίων, σημαντικά υψηλότερα τόσο από την προηγούμενη πρόβλεψη των 14,5 έως 15,5 δισ. δολαρίων όσο και από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Αντίστοιχα, η SpaceX ενισχύθηκε κατά 8,1% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση ισχυρών οικονομικών επιδόσεων.

Τα τριμηνιαία έσοδα ανήλθαν στα 14,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 161% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 4,4 δισ. δολάρια.

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της δραστηριότητας τεχνητής νοημοσύνης συνέβαλε καθοριστικά στην επίδοση της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα αυτά προσέφεραν μια πρώτη απάντηση στις αμφιβολίες που είχαν προκαλέσει οι μεγάλες δαπάνες για υπολογιστική ισχύ, κέντρα δεδομένων και συστήματα AI.

Παράλληλα, ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η πραγματική ζήτηση για τις συγκεκριμένες υποδομές παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Από το +30% της Elice στο -40% της NextDC: Οι δύο όψεις της AI

Παρά το ευρύτερο θετικό κλίμα, η εικόνα στις εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης παραμένει έντονα διαφοροποιημένη.

Στη Νότια Κορέα, η Elice Group, που δραστηριοποιείται στα κέντρα δεδομένων, κατέγραψε άλμα περίπου 30% στη Σεούλ.

Η μετοχή ανέκαμψε έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη χρηματιστηριακή εκκίνηση, η οποία είχε χαρακτηριστεί μεταξύ των χειρότερων για νέα εισαγωγή στη νοτιοκορεατική αγορά.

Κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσής της, η Elice είχε ανοίξει 16% κάτω από την τιμή διάθεσης, ενώ την Τρίτη είχε φτάσει να υποχωρεί έως και 33%.

Στον αντίποδα, η αυστραλιανή NextDC κατέρρευσε κατά περίπου 40%, μετά την υποβάθμιση των οικονομικών της προβλέψεων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι καθυστερήσεις στην αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου που εξυπηρετεί το κέντρο δεδομένων M3 στη Μελβούρνη αναβάλλουν την ενεργοποίηση συμφωνημένης χωρητικότητας και την αναγνώριση σχετικών εσόδων.

Η εξέλιξη αναδεικνύει ένα σημαντικό ζήτημα για τον κλάδο: η εκρηκτική ζήτηση για υπολογιστική ισχύ δεν εγγυάται από μόνη της την έγκαιρη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Οι ενεργειακές υποδομές, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και το υψηλό κόστος κεφαλαίου αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την απόδοση των επενδύσεων.

Brent πάνω από τα 110 δολάρια: Ο ενεργειακός κίνδυνος παραμένει

Την ίδια στιγμή που οι τεχνολογικές μετοχές ανακάμπτουν, η διεθνής αγορά πετρελαίου συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία.

Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι νέες επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ απειλούν τις ενεργειακές μεταφορές.

Παράλληλα, στοιχεία της αμερικανικής αγοράς δείχνουν νέα μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα της προσφοράς.

Για τους επενδυτές, η άνοδος των τιμών ενέργειας δημιουργεί έναν πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου μπορούν να επιβαρύνουν τον πληθωρισμό και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ενώ η αύξηση των ενεργειακών δαπανών επηρεάζει ιδιαίτερα τις ενεργοβόρες δραστηριότητες.

Στην περίπτωση των ημιαγωγών και των κέντρων δεδομένων, το ενεργειακό κόστος αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς οι νέες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, η ίδια αγορά που επωφελείται από την επιτάχυνση της AI καλείται να διαχειριστεί και τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή ακρίβεια.

Wall Street: Μεικτό κλείσιμο, ανοδικά τα αμερικανικά futures

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν την προηγούμενη συνεδρίαση με μικτή εικόνα.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1%, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,3%.

Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite έκλεισε με οριακή μεταβολή, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις προοπτικές του κλάδου μετά τις πρόσφατες πιέσεις.

Στις ασιατικές συναλλαγές, πάντως, τα προθεσμιακά συμβόλαια έδειχναν περισσότερο θετική εικόνα.

Τα futures του Nasdaq 100 ενισχύονταν κατά 1%, ενώ εκείνα του S&P 500 σημείωναν άνοδο 0,4%.

Αντίθετα, η Netflix υποχώρησε σχεδόν 6% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς οι προβλέψεις της για το τέταρτο τρίμηνο αποδείχθηκαν ασθενέστερες των αναμενομένων, επισκιάζοντας την υπέρβαση των εκτιμήσεων στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Πτώση στις κινεζικές αγορές – Βουτιά 8% για την CATL

Η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών δεν επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ασία.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 έχασε 0,7% και ο Shanghai Composite σημείωσε πτώση 0,4%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε οριακά κατά 0,1%, ενώ στη Νέα Ζηλανδία ο NZX 50 ενισχύθηκε κατά 0,7%.

Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης κατέγραψε άνοδο 0,8%, την ώρα που ο Jakarta Composite της Ινδονησίας έχασε 1,12%.

Στην Ινδία, τα futures του Nifty 50 υποχώρησαν κατά 1,1%.

Ιδιαίτερη πίεση δέχθηκε η CATL, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο.

Η μετοχή της κινεζικής εταιρείας υποχώρησε κατά 8%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που κινήθηκαν κάτω από τις προβλέψεις.

Ο ρυθμός αύξησης των κερδών της επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο ετών, καθώς η αγορά αυτοκινήτου στην Κίνα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης της ζήτησης και ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Ιαπωνία: Απογοήτευση από τα στοιχεία του εμπορίου

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Ιαπωνίας τον Σεπτέμβριο αποδείχθηκαν ασθενέστερα των εκτιμήσεων.

Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές κινήθηκαν κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε περισσότερο από όσο αναμενόταν.

Τα στοιχεία προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα προβληματισμού για την πορεία της ιαπωνικής οικονομίας, παρά τη θετική εικόνα των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Meta και Tesla στο επίκεντρο της προσοχής

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα επόμενα σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία θα αποτελέσουν νέα δοκιμασία για την επενδυτική εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αργότερα την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα οι Meta Platforms και Tesla, με την αγορά να αναζητεί ενδείξεις τόσο για την απόδοση των επενδύσεων στην AI όσο και για τη δυναμική της καταναλωτικής ζήτησης.

Το βασικό ερώτημα παραμένει κατά πόσο οι επιχειρήσεις μπορούν να δικαιολογήσουν τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που κατευθύνονται σε υπολογιστικές υποδομές, κέντρα δεδομένων και τεχνολογίες επόμενης γενιάς.

Η ισχυρή ανάκαμψη των ασιατικών μετοχών δείχνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ζωντανό. Ωστόσο, οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους εταιρειών και οι υψηλές τιμές της ενέργειας υπενθυμίζουν ότι η πορεία του κλάδου δεν θα είναι χωρίς αναταράξεις.