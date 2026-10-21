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Η Firmus Grid Ltd. εγκατέλειψε την προσπάθειά της για μία από τις μεγαλύτερες IPO στην ιστορία της Αυστραλίας, αφού η εταιρεία κέντρων δεδομένων δεν κατάφερε να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι έχουν γίνει όλο και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται για μια δραματική ανατροπή για μια εταιρεία που μόλις πριν από λίγες ημέρες έδειχνε να έχει ισχυρή ζήτηση για μια συναλλαγή που θα την αποτιμούσε στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, από 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από λιγότερο από τρεις μήνες.

Η ακύρωση της IPO αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίδρασης των επενδυτών έναντι των όρων χρηματοδότησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι, όπως φοβούνται ορισμένοι, έχουν καταστεί υπερβολικά γενναιόδωροι, καθώς το κόστος δανεισμού σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνεται και η μακροπρόθεσμη απόδοση της τεχνολογίας παραμένει αβέβαιη.

Η Firmus, το επιχειρηματικό μοντέλο της οποίας βασίζεται στη σταθερή εισροή νέου κεφαλαίου, θα αποσύρει την αίτησή της για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Αυστραλίας και θα εξετάσει άλλες επιλογές χρηματοδότησης, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε πρόσφατα, η οποία επιβεβαίωσε προηγούμενο ρεπορτάζ του Bloomberg News.

Η IPO έδειξε σημάδια πίεσης αμέσως μετά την έναρξη της περιόδου εγγραφής για τους θεσμικούς επενδυτές αυτή την εβδομάδα. Οι δυσκολίες υπογράμμισαν τις διχασμένες απόψεις των επενδυτών σχετικά με τη συναλλαγή. Κάποιοι θεωρούσαν ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άλλοι ανησυχούν για την αποτίμηση και για το ενδεχόμενο οι υφιστάμενοι μέτοχοι να πλημμυρίσουν την αγορά αμέσως μετά την εισαγωγή. Μέρος της δυσκολίας ήταν να πειστούν οι πιθανοί επενδυτές για την απότομη αύξηση της αξίας μιας εταιρείας χωρίς αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων, η οποία είχε έσοδα 51 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το οικονομικό έτος 2026.

Η Firmus, η οποία επεδίωκε να συγκεντρώσει έως και 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής «greenshoe», πρέπει πλέον να βρει άλλους τρόπους για την άντληση κεφαλαίων, προκειμένου να διατηρήσει σε τροχιά τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασής της. Η εταιρεία στοχεύει στην κατασκευή κέντρων δεδομένων που αποκαλεί «εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης», χρησιμοποιώντας υλικό από τον χρηματοδότη της, την Nvidia. Διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος 912 μεγαβάτ, εκ των οποίων έχουν κατασκευαστεί μόνο 46 MW, σύμφωνα με έγγραφα προς τους επενδυτές στα οποία είχε πρόσβαση το Bloomberg.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα αναζητήσει πλέον κεφάλαια από τις ιδιωτικές αγορές και θα εξετάσει εναλλακτικές επιλογές τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές αγορές. Η Firmus θα διερευνήσει επίσης μια πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ μακροπρόθεσμα.

Η αποτυχημένη συμφωνία υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων που ζητούν οι εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης από τις δημόσιες αγορές, σε μια εποχή που το κόστος δανεισμού αυξάνεται. Μεγάλο μέρος της αποτίμησης της Firmus βασιζόταν στην επιτυχή ανάπτυξη από την εταιρεία ενός δικτύου κέντρων δεδομένων σε ολόκληρη την Ασία, τα οποία εξυπηρετούν πελάτες όπως η Meta Platforms Inc. και η OpenAI.

Η πίεση επεκτείνεται στις πιστωτικές αγορές των ΗΠΑ, όπου ένα ρεκόρ δανεισμού σχετικού με την τεχνητή νοημοσύνη αναγκάζει τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τους κινδύνους που περιβάλλουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Φέτος έχουν εκτιμηθεί σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια νέου χρέους για τη χρηματοδότηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες και τα επιτόκια έχουν οδηγήσει σε αύξηση του κόστους της πιστωτικής ασφάλισης και έχουν αποδυναμώσει την απόδοση του χρέους του τεχνολογικού τομέα.

Η UniSuper, ένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία της Αυστραλίας, ήταν μεταξύ των θεσμικών επενδυτών που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς.

Η αποτυχία της ΙΡΟ αποτελεί δυσοίωνο σημάδι για άλλες τέτοιες κινήσεις, καθώς έρχεται μετά από μια σειρά απογοητευτικών εισόδων εταιρειών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι λεγόμενες «neoclouds», με τις οποίες οι επενδυτές συγκρίνουν πολλές από αυτές τις εταιρείες, όπως η CoreWeave Inc. και η Nebius Group NV, συγκαταλέγονται μεταξύ των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης με τη μεγαλύτερη μόχλευση και μεταβλητότητα, δήλωσε ο Ντέιβ Μάτσα, Διευθύνων Σύμβουλος της Roundhill Investments.

Αρκετές εταιρείες έχουν ήδη καθυστερήσει για τις ΙΡΟ τους στις ΗΠΑ, αφού κατέθεσαν δημόσια τα έγγραφά τους στην SEC, η οποία απαιτεί από τις εταιρείες να περιμένουν 15 ημέρες πριν ξεκινήσουν την επίσημη προώθηση της ΙΡΟ. Αν και ο πάροχος υπηρεσιών cloud computing τεχνητής νοημοσύνης Nscale Ltd. και η SB Energy Inc. — η οποία αναπτύσσει κέντρα δεδομένων και υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας για την τεχνητή νοημοσύνη και υποστηρίζεται από την SoftBank Group Corp. — υπέβαλαν αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την προώθηση των αντίστοιχων προσφορών τους.

Η DayOne Data Centers Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη, υπέβαλε αίτηση για IPO στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μπορεί να αρχίσει επίσημα να προωθεί την προσφορά της στους επενδυτές στις 21 Οκτωβρίου.

Όλες οι εταιρείες αναζητούν μια ευκαιρία, ενώ οι επενδυτές αναμένουν την πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο του κολοσσού τεχνητής νοημοσύνης Anthropic PBC ήδη από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου.

Η Firmus ξεκίνησε ως επιχείρηση εξόρυξης bitcoin στην Αυστραλία το 2019 και έχει επωφεληθεί από την ραγδαία αύξηση της ζήτησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ασία, με ένα χαρτοφυλάκιο πρότζεκτ κέντρων δεδομένων στην Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη.

Τα έσοδα από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα χρηματοδοτούσαν την αγορά μονάδων επεξεργασίας γραφικών για το πρώτο της έργο κέντρου δεδομένων στο Μπατάμ της Ινδονησίας, το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με την DayOne, στο πλαίσιο μιας οκταετούς συνεργασίας με την Nvidia.

Η Firmus έχει υπογράψει μια σειρά από μεγάλες συμφωνίες, εξασφαλίζοντας δεσμεύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Nvidia και η Blackstone Inc. Μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων συγκαταλέγεται και η Jane Street, ενώ η Firmus συγκέντρωσε επίσης 505 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία της Coatue Management τον Απρίλιο.

Η Bank of America Corp., η JPMorgan Chase & Co., η Morgan Stanley και η Morgans Financial Ltd. ενήργησαν ως από κοινού κύριοι διαχειριστές της εισαγωγής στο χρηματιστήριο.