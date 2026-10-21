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Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 110 δολαρίων το βαρέλι επέστρεψε το Brent, καθώς οι νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, την ώρα που τα αμερικανικά αποθέματα καταγράφουν νέα σημαντική μείωση.

Το διεθνές σημείο αναφοράς ενισχύεται λίγο πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται κοντά στα 99 δολάρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα στοιχεία για την προσφορά.

Νέα αναστάτωση προκάλεσε η πληροφορία που μετέδωσε το κρατικό ιρανικό δίκτυο IRIB News, σύμφωνα με την οποία ένα υπερδεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη στα Στενά του Ορμούζ.

Το ιρανικό μέσο δεν διευκρίνισε την ταυτότητα του πλοίου ούτε τον χρόνο κατά τον οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

Η είδηση προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων κατά πλοίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, οι οποίες εξακολουθούν να διατηρούν υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στην αγορά πετρελαίου.

Νέα μεγάλη πτώση των αμερικανικών αποθεμάτων

Στήριξη στις τιμές προσφέρουν και τα τελευταία στοιχεία για τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με έγγραφο του American Petroleum Institute (API), το οποίο επικαλείται το Bloomberg, τα αμερικανικά αποθέματα υποχώρησαν κατά 4,9 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα.

Εφόσον η μείωση επιβεβαιωθεί από τα επίσημα στοιχεία που αναμένεται να δημοσιευθούν την Τετάρτη, θα πρόκειται για την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία υποχώρηση.

Παράλληλα, μειώθηκαν τα αποθέματα βενζίνης και μεσαίων αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται το ντίζελ.

Ο Γιουτάρο Νίσι, ανώτερος αναλυτής της Rakuten Securities, εκτιμά ότι η συρρίκνωση των αμερικανικών αποθεμάτων αποτελεί ακόμη μία ένδειξη πως η παγκόσμια αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερη στενότητα προσφοράς.

Όπως επισημαίνει, οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν υψηλότερα εάν σημειωθούν νέες διαταραχές στις ενεργειακές μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

IEA: Μισό δισεκατομμύριο βαρέλια λιγότερα στα παγκόσμια αποθέματα

Η πίεση στην προσφορά δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), τα καταγεγραμμένα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονταν στα τέλη Σεπτεμβρίου περίπου 500 εκατομμύρια βαρέλια κάτω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.

Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η εικόνα των χερσαίων αποθεμάτων, τα οποία έχουν περιοριστεί στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2016.

Η συρρίκνωση των αποθεμάτων μειώνει τα διαθέσιμα περιθώρια απορρόφησης ενδεχόμενων νέων διαταραχών, καθιστώντας την αγορά περισσότερο ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 80% από τις αρχές του 2026, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν επηρεάσει την προσφορά ενεργειακών προϊόντων.

Ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις έχουν σημειωθεί στις τιμές των διυλισμένων καυσίμων, εντείνοντας τις πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Ορμούζ: Επιθέσεις στα μηχανοστάσια των πλοίων και περιορισμός των ροών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αλλαγή στη μορφή των επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον πλοίων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Οι επιθέσεις φέρεται να στοχεύουν ολοένα συχνότερα τα μηχανοστάσια των δεξαμενόπλοιων, προκαλώντας σοβαρότερες ζημιές σε σχέση με τα προηγούμενα στάδια της σύγκρουσης.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο διακοπής ή καθυστέρησης των ενεργειακών μεταφορών, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένες ροές από τον Περσικό Κόλπο έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Vortexa, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου μη ιρανικής προέλευσης από τον Περσικό Κόλπο διαμορφώθηκαν κατά τις πρώτες 20 ημέρες του Οκτωβρίου σε περίπου 9,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε επιβράδυνση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν και τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν καθώς θα προκύπτουν νέες πληροφορίες.

Ο καταγραφόμενος ρυθμός είναι σημαντικά χαμηλότερος από εκείνον που είχε επικαλεστεί νωρίτερα μέσα στον μήνα η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία έκανε λόγο για διέλευση περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από τα Στενά.

Οι δύο αριθμοί, πάντως, δεν είναι απολύτως συγκρίσιμοι, καθώς τα στοιχεία της Vortexa αφορούν αργό πετρέλαιο μη ιρανικής προέλευσης, ενώ η αμερικανική αναφορά περιγράφει ευρύτερα τις ροές μέσω του Ορμούζ.

Το σχέδιο Τραμπ για φθηνότερο πετρέλαιο πριν από τις εκλογές

Η διατήρηση των υψηλών ενεργειακών τιμών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της προσφοράς και τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξαιρέσεις από δασμούς που συνδέονται με τις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, συμφωνία με τη Μόσχα για εξαγωγές ντίζελ και πρωτοβουλία που επιτρέπει την πώληση δεξαμενόπλοιων υπό κυρώσεις, ώστε να μπορούν να επιστρέψουν στη συμβατική αγορά μεταφοράς πετρελαίου.

Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας πετρελαίου και καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία το υψηλό ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές εγκαταστάσεις δυσκολεύουν την αποκλιμάκωση των τιμών, παρά τις παρεμβάσεις της Ουάσιγκτον.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά η συμφωνία δεν είναι κοντά

Στο διπλωματικό πεδίο, οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται άμεσα συμφωνία.

Σύμφωνα με διπλωμάτη που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, οι πληροφορίες ότι οι συνομιλίες βρίσκονται κοντά σε οριστική συμφωνία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Νωρίτερα, μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία περί επικείμενης συμφωνίας είχε προκαλέσει ισχυρή πτώση των τιμών την Τρίτη.

Το Brent, το οποίο είχε κινηθεί σε υψηλά πενταμήνου, υποχώρησε κάποια στιγμή έως και 3,3%, προτού περιορίσει τις απώλειές του.

Η έντονη αντίδραση της αγοράς αναδεικνύει πόσο καθοριστικές παραμένουν οι διπλωματικές εξελίξεις για τη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου.

Με τα παγκόσμια αποθέματα να μειώνονται, τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ να συνεχίζονται και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να μην έχουν αποδώσει συμφωνία, η αγορά παραμένει εκτεθειμένη σε νέες έντονες διακυμάνσεις.