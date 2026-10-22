Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς οι μαζικές ρευστοποιήσεις στα γαλλικά ομόλογα και η νέα υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών επισκιάζουν τα ανθεκτικά εταιρικά αποτελέσματα από μεγάλους ομίλους καταναλωτικών αγαθών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,8% στις 639,34 μονάδες, χάνοντας τα περιορισμένα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία εξακολουθεί να προκαλεί έντονη νευρικότητα στις αγορές.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκεται το Παρίσι, με τον CAC 40 να καταγράφει απώλειες 1,2% στις 7.826,76 μονάδες, οδηγώντας την πτώση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Στην Ιταλία ο FTSE MIB υποχωρεί κατά 1,3% στις 48.989,50 μονάδες, στη Γερμανία ο DAX χάνει 0,9% στις 25.411,50 μονάδες και στην Βρετανία ο FTSE 100 κινείται πτωτικά κατά 0,6% στις 10.685,28 μονάδες.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των επενδυτών επικεντρώνεται στην αγορά γαλλικών ομολόγων, όπου η απόδοση του δεκαετούς ξεπερνά το όριο του 5%, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία. Πρόκειται για επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά το 2002, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται το κόστος δανεισμού της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας αργά το βράδυ της Τετάρτης, δεσμεύτηκε να αποτρέψει την επανάληψη των βίαιων αντικυβερνητικών επεισοδίων του περασμένου Σαββατοκύριακου, καθώς αναμένονται νέες κινητοποιήσεις.

Ωστόσο, η περιορισμένη πολιτική πρόοδος προς την έγκριση περικοπών δαπανών, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Γαλλίας, το οποίο ανέρχεται στο 5,4% του ΑΕΠ, ενισχύει τους φόβους των επενδυτών για παρατεταμένο πολιτικό και δημοσιονομικό αδιέξοδο.

Την ίδια στιγμή, νέο κύμα πωλήσεων πλήττει τον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο, με τις ανησυχίες για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να επανέρχονται στο προσκήνιο.

Παρότι η Meta Platforms ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι επενδυτές αντέδρασαν επιφυλακτικά στην απόφασή της να δημιουργήσει νέα κατηγορία μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η κίνηση αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας για την άντληση μετοχικών κεφαλαίων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη αναζωπύρωσε τους προβληματισμούς για το ενδεχόμενο απομείωσης της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, καθώς και για τη συνεχιζόμενη αύξηση των εταιρικών δαπανών.

Οι πιέσεις μεταφέρθηκαν και στην Ευρώπη, ακολουθώντας τις εκτεταμένες απώλειες που είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ασιατικές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών.

Οι ASML, ASM International, Infineon και Soitec καταγράφουν πτώση από 3% έως 5%, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους στον τεχνολογικό κλάδο.

Απώλειες 3% εμφανίζει και η BE Semiconductor Industries (BESI), παρά την ανακοίνωση νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και τις εκτιμήσεις της διοίκησης ότι η θετική δυναμική των παραγγελιών θα συνεχιστεί και κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Αντίβαρο στις ευρύτερες πιέσεις προσφέρουν τα ανθεκτικά αποτελέσματα μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου βασικών καταναλωτικών αγαθών.

Η Nestlé ανακοίνωσε οργανική αύξηση πωλήσεων τρίτου τριμήνου υψηλότερη από τις εκτιμήσεις, εξέλιξη που υποδηλώνει ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και ανάκαμψη των όγκων πωλήσεων στις βασικές διεθνείς αγορές της.

Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχεται η Hermès, με τη μετοχή του ομίλου πολυτελών προϊόντων να υποχωρεί περισσότερο από 7%, μετά την ανακοίνωση αύξησης πωλήσεων κατά 5,5%.