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Η Hermès International SCA δεν κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο στην περιοχή που περιλαμβάνει την Κίνα, γεγονός που δείχνει ότι ακόμη και ο κατασκευαστής των διάσημων τσαντών Birkin δεν μένει ανεπηρέαστος από τον περιορισμό των καταναλωτικών δαπανών των Κινέζων αγοραστών.

Τα έσοδα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου πολυτελείας, παρέμειναν αμετάβλητα σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά το τρίτο τρίμηνο, έναντι των προβλέψεων των αναλυτών για αύξηση 1,55%.

Η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των συνολικών εσόδων της Hermès.

«Η ευρύτερη περιοχή της Κίνας παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της περιόδου, μέσα σε ένα δυσκολότερο περιβάλλον», ανέφερε η γαλλική εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν μετά τις απογοητευτικές πωλήσεις της ανταγωνίστριας LVMH την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίες επηρεάστηκαν αρνητικά από την αγορά της Κίνας.

Στη χώρα, η οικονομική επιβράδυνση και η αυστηρότερη φορολόγηση του πλούτου που διατηρείται στο εξωτερικό ασκούν πιέσεις στις καταναλωτικές δαπάνες ορισμένων από τους πλουσιότερους Κινέζους.

Συνολικά, οι πωλήσεις της Hermès αυξήθηκαν κατά 4,3% κατά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας μικρότερη άνοδο από εκείνη που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει κατά 36% από την αρχή του έτους, οδεύοντας προς τη χειρότερη ετήσια χρηματιστηριακή επίδοσή της από τότε που εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, το 1993.

Παράλληλα, οι αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του οίκου να διατηρήσει τον εξαιρετικά αποκλειστικό χαρακτήρα του, επισημαίνοντας ότι οι περιζήτητες τσάντες Birkin και Kelly είναι πλέον ευκολότερο να βρεθούν τόσο στα καταστήματα όσο και στις διαδικτυακές πλατφόρμες μεταπώλησης.