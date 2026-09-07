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Οι επενδυτές θα πρέπει να εκμεταλλεύονται τις διορθώσεις στις μετοχές για νέες τοποθετήσεις, καθώς οι προοπτικές για την εταιρική κερδοφορία παραμένουν ισχυρές, σύμφωνα με τους αναλυτές της JPMorgan Chase. Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι το χρηματιστηριακό ράλι μπορεί να συνεχιστεί, παρά την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς και τις αναζωπυρωμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η ομάδα στρατηγικής με επικεφαλής τον Μίσλαβ Μάτεϊκα επισημαίνει ότι οι ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη δημιουργούν ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για τις αγορές. Υπό αυτές τις συνθήκες, οποιαδήποτε περίοδος χρηματιστηριακής αδυναμίας θα καθιστούσε τις μετοχές φθηνότερες, καθώς θα οδηγούσε σε αποκλιμάκωση των δεικτών τιμής προς κέρδη (P/E).

Θετική παραμένει, σύμφωνα με τους αναλυτές, και η μακροοικονομική εικόνα, καθώς οι δείκτες μεταποιητικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών.

«Καθώς τα εταιρικά κέρδη εξακολουθούν να βρίσκονται σε ανοδική τροχιά, οποιαδήποτε περίοδος υποχώρησης των τιμών των μετοχών θα τις καθιστούσε φθηνότερες», ανέφεραν ο Μάτεϊκα και η ομάδα του σε σημείωμά τους. «Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να συνεχίσουν να αξιοποιούν τις διορθώσεις για να αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους», πρόσθεσαν.

Κατά την JPMorgan, ακόμη και μια μέτρια σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες δύσκολα θα ανέτρεπε το θετικό σκηνικό για τις μετοχές, εκτός εάν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και όταν οι αποδόσεις των ομολόγων σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο περίπου 13%, ενώ ο MSCI All-Country World Index ενισχύεται κατά περίπου 14%.

Στην Ευρώπη, ο Stoxx 600 οδεύει προς τέταρτη διαδοχική χρονιά κερδών, αν και υστερεί έναντι της αμερικανικής αγοράς, με άνοδο 9,6%.

Παρά την ισχυρή μέχρι σήμερα πορεία της Wall Street, οι αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χάσουν την πρωτοκαθεδρία τους έως το τέλος του έτους.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι μετοχές εκτός ΗΠΑ έχουν καλές πιθανότητες να υπεραποδώσουν έναντι των αμερικανικών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά», ανέφεραν.

Ο Μάτεϊκα είχε προβλέψει σωστά τον Ιούνιο ότι οι χρηματιστηριακές αγορές θα μπορούσαν να κατακτήσουν νέα ιστορικά υψηλά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Έκτοτε, ο MSCI ACWI έχει ενισχυθεί κατά 2,4% και βρίσκεται πλέον κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

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