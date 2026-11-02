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Εκροές κεφαλαίων από το ελληνικό χρηματιστήριο αναμένεται να προκαλέσει η αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τον MSCI, καθώς τα επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες αναδυόμενων αγορών θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε πωλήσεις ελληνικών μετοχών, σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan Chase & Co.

Όπως αναφέρουν αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, η αλλαγή κατηγορίας, που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο, αναμένεται να οδηγήσει σε πωλήσεις ύψους 5,1 δισ. δολαρίων από κεφάλαια που ακολουθούν δείκτες αναδυόμενων αγορών.

Την ίδια στιγμή, τα επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες ανεπτυγμένων αγορών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιήσουν αγορές ελληνικών μετοχών αξίας 4,8 δισ. δολαρίων. Το τελικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με την JPMorgan, θα είναι καθαρές εκροές περίπου 275 εκατ. δολαρίων από τις ελληνικές μετοχές.

«Εκτιμούμε ότι η συνολική επίδραση στις ροές των παθητικών επενδυτικών κεφαλαίων για την Ελλάδα θα είναι αρνητική», επισημαίνει ο Πανκάτζ Γκούπτα (Pankaj Gupta), επικεφαλής της ομάδας αναλυτών που συνέταξε το σχετικό σημείωμα, το οποίο επεξεργάστηκε το Bloomberg.

Η αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών από τον MSCI ανακοινώθηκε τον Μάρτιο και αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας από την κρίση δημόσιου χρέους, η οποία είχε απειλήσει τη σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από μια περίοδο ιδιαίτερα ισχυρών αποδόσεων για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τις αρχές της δεκαετίας, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει καταγράψει συνολική απόδοση 246%, συμπεριλαμβανομένης της επανεπένδυσης των μερισμάτων, έναντι 94% του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx Europe 600.

Παρά τη σημαντική αυτή υπεραπόδοση, ο ελληνικός δείκτης εξακολουθεί να απέχει αισθητά από τα υψηλά επίπεδα που είχε καταγράψει το 2007, πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Αντίθετα, οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν σημειώσει νέα ιστορικά υψηλά μέσα στη χρονιά.

Η JPMorgan υπογραμμίζει ότι η ένταξη της Ελλάδας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών θα συνοδευτεί από σημαντικά μικρότερη στάθμιση των ελληνικών μετοχών στους νέους δείκτες.

Συγκεκριμένα, το βάρος της Ελλάδας στον MSCI World Index προβλέπεται να διαμορφωθεί μόλις στο 0,06%, έναντι 0,61% που κατέχει σήμερα στον δείκτη MSCI Emerging Markets Standard. Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, από τις δέκα ελληνικές μετοχές που συμμετέχουν σήμερα στον δείκτη αναδυόμενων αγορών, επτά αναμένεται να μεταφερθούν στον αντίστοιχο δείκτη ανεπτυγμένων αγορών.

Παράλληλα, η στάθμιση της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 0,41% στον MSCI Europe και στο 0,27% στον MSCI EAFE, ο οποίος καλύπτει ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης, της Αυστραλασίας και της Άπω Ανατολής.