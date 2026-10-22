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Κάτω από το όριο των 83.000 δολαρίων υποχώρησε την Πέμπτη το Bitcoin, χάνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, παρά την επιστροφή των επενδυτών στα αμερικανικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) άμεσης κατοχής Bitcoin.

Το μεγαλύτερο και παλαιότερο κρυπτονόμισμα σημείωσε πτώση έως 2,4% κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Ασία, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 82.700 δολάρια, στις 13:00 ώρα Σιγκαπούρης.

Απώλειες κατέγραψαν και μικρότερα κρυπτονομίσματα, όπως το Ether, το Solana και το XRP, με την υποχώρησή τους να κυμαίνεται περίπου μεταξύ 2% και 3,5%.

Η πτώση συνέπεσε με την αναζωπύρωση των πιέσεων στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα μεικτά οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών τεχνολογίας και την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα.

Οι ασιατικές μετοχές και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών κινούνταν πτωτικά, ενώ το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Οι αναταράξεις στις αγορές πιέζουν το Bitcoin

Η αδυναμία των χρηματιστηριακών αγορών έχει οδηγήσει το Bitcoin «ξανά στο πρόσφατο εύρος διακύμανσής του», σύμφωνα με την Καρολίν Μορόν, συνιδρύτρια της Orbit Markets.

«Αναμένουμε ότι το επίπεδο των 85.000 δολαρίων θα δοκιμαστεί ξανά τις επόμενες ημέρες, αν και η βεβαιότητα των επενδυτών πιθανότατα θα παραμείνει περιορισμένη», ανέφερε.

Η ίδια επισήμανε ότι τα επιθετικά μηνύματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με τη νομισματική πολιτική θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Παρά την πρόσφατη υποχώρηση της τιμής, η θεσμική ζήτηση για Bitcoin φαίνεται να ανακάμπτει τις τελευταίες ημέρες, όπως υποδηλώνουν οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων στα ETFs.

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs έχουν προσελκύσει μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα καθαρές εισροές 1,1 δισ. δολαρίων, ανακάμπτοντας από τις εκροές ύψους 909,6 εκατ. δολαρίων που είχαν καταγραφεί τις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

Παρά την επιστροφή κεφαλαίων στα ETFs, η εικόνα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης παραμένει επιφυλακτική.

Η τιμολόγηση των options στην πλατφόρμα Deribit εξακολουθεί να δείχνει προτίμηση των επενδυτών στην προστασία έναντι περαιτέρω πτώσης των τιμών.

Οι μεγαλύτερες ανοικτές θέσεις σε δικαιώματα πώλησης (put options) του Bitcoin, τα οποία λήγουν την Παρασκευή, συγκεντρώνονται στην τιμή εξάσκησης των 78.000 δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά την ενίσχυση των εισροών στα επενδυτικά προϊόντα Bitcoin, οι συμμετέχοντες στην αγορά παραγώγων εξακολουθούν να αναζητούν αντιστάθμιση απέναντι στον κίνδυνο νέων απωλειών.

Από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων στις πιέσεις της αγοράς

Το Bitcoin βρίσκεται πλέον περίπου 33% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του, το οποίο είχε ξεπεράσει τα 126.000 δολάρια πριν από έναν χρόνο.

Η ανάκαμψη που σημείωσε από τον Αύγουστο είχε δημιουργήσει ορισμένες προσδοκίες ότι το κρυπτονόμισμα θα μπορούσε να δοκιμάσει εκ νέου το επίπεδο των 100.000 δολαρίων εντός του έτους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν περιορίσει τις προσδοκίες αυτές.

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα περιλαμβάνονται και οι ανησυχίες για τις υψηλές δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν προκαλέσει πιέσεις σε τοποθετήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη της AI.

Παρά τις δυσκολίες, ορισμένοι διαχειριστές κεφαλαίων εξακολουθούν να βλέπουν προοπτικές ανάκαμψης για το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα.

«Το Bitcoin έχει επιδείξει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, δεδομένων των μακροοικονομικών κραδασμών και της αναστροφής των τοποθετήσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Πράτικ Κάλα (Pratik Kala), διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο hedge fund ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Apollo Crypto.

«Αναμένουμε ότι η επόμενη κίνηση θα είναι ανοδική», πρόσθεσε.