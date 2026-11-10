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Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Stoxx 600 να πλησιάζει κοντά νέο ιστορικό υψηλό, καθώς η συνεχιζόμενη υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον. Πάντως, η δυναμική στους δείκτες μετριάστηκε κοντά στο φώτο φίνις, υπό το βάρος των απωλειών της Wall Street.

Συγκεκριμένα ο πανευρωπαϊκός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 658,32 μονάδες, φτάνοντας έτσι στο κατώφλι του ιστορικού υψηλού των 660,51 μονάδων που είχε αγγίξει στις 11 Αυγούστου.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε νέα άνοδο ύψους 0,31% στις 26.347 μονάδες και o γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,55% στις 8.278 μονάδες. Αντιθέτως ο FTSE 100 πιέστηκε από την υποχώρηση των μετοχών των πετρελαϊκών εταιρειών χάνοντας 0,29% στις 10.751 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,69% στις 51.755 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.936 μονάδες αυξημένος κατά 0,98%.

Η θετική εικόνα των αγορών διατηρήθηκε παρά τα υψηλότερα των αναμενομένων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ενίσχυσαν σημαντικά τις προσδοκίες ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή Οκτωβρίου αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, έναντι εκτιμήσεων των οικονομολόγων για άνοδο 0,3%. Αντίστοιχα, ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για αύξηση 0,2%.

Τα στοιχεία αυτά ήρθαν να προστεθούν στην ιδιαίτερα ισχυρή έκθεση για την αμερικανική αγορά εργασίας που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή, οδηγώντας τους επενδυτές στην αγορά ομολόγων να αναθεωρήσουν άμεσα τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των επιτοκίων έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές αποτιμούν πλέον στο 84% την πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, από 74% μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα.

Πάντως, στην Ευρώπη οι επενδυτές έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στις προοπτικές αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους, εκτιμώντας ότι η πτώση του πετρελαίου μπορεί να προσφέρει σημαντική ανάσα στην εταιρική κερδοφορία και συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 90 δολαρίων για πρώτη φορά από τον περασμένο Αύγουστο, πριν σταθεροποιηθεί λίγο πάνω από τα 91 δολάρια. Αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI διολίσθησε στα 86,33 δολάρια το βαρέλι.

Στα επίπεδα αυτά οι απώλειες του Brent ξεπερνούν το 20% μέσα σε περίπου μια εβδομάδα.

Η νέα υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της αισιοδοξίας για ενδεχόμενες διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν ειδικά οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «εξαιρετικά απίθανο» το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Καθώς οι επενδυτές περιορίζουν τις εκτιμήσεις τους για τον κίνδυνο άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο, οι αγορές ενέργειας αφαιρούν σταδιακά από τις τιμές το πρόσθετο ασφάλιστρο κινδύνου που είχε διαμορφωθεί τον Οκτώβριο.Το συγκεκριμένο ασφάλιστρο είχε επιβαρύνει σημαντικά τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών, ενισχύοντας τους φόβους για ένα νέο κύμα στασιμοπληθωρισμού.

Η μείωση του κόστους καυσίμων και ενεργειακών εισροών περιορίζει πλέον τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για την εταιρική κερδοφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG I/B/E/S, η συνολική κερδοφορία των επιχειρήσεων του Stoxx 600 για το τρίμηνο εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 25% σε ετήσια βάση, έναντι αρχικών προβλέψεων για άνοδο περίπου 16%, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας.

Καθοριστική είναι η συμβολή του ενεργειακού κλάδου, όπου τα κέρδη αναμένεται να εκτιναχθούν κατά 153,4%, ενώ χωρίς τις ενεργειακές εταιρείες η αύξηση περιορίζεται στο 9,5%. Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα των ευρωπαϊκών εισηγμένων εκτιμάται ότι ενισχύθηκαν κατά 11,9%, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων, παρά την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην αγορά των commodities, σε καθοδική τροχιά πέρα από το πετρέλαιο βρέθηκε και ο χρυσός με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να χάνει πάνω από 2% στα 4.028 δολάρια την ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κέρδισε έδαφος με τον δείκτη δολαρίου να κάνει άλμα στο 102,38 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,115