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Παρά την αρχική νευρικότητα στις αγορές, μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι δείκτες στην πλειοψηφία των χρηματιστηρίων έχουν γυρίσει πλέον στο πράσινο, ενώ αποκλιμάκωση καταγράφεται στις αποδόσεις των ομολόγων. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά με το Brent να κυμαίνεται κοντά στα 104 δολάρια, με τους επενδυτές να αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) της Wall Street πέρασαν σε θετικό έδαφος το πρωί της Τετάρτης, ανατρέποντας τις αρχικές απώλειες. Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,2%, ενώ εκείνα του Nasdaq σημείωναν άνοδο 0,3%. Τα συμβόλαια του Dow Jones κατέγραφαν κέρδη 0,5%, έχοντας επίσης ανακάμψει από τις απώλειες που σημείωναν νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Οι Δημοκρατικοί πέτυχαν μεγάλη νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Παράλληλα, σύμφωνα με την εκτίμηση του Associated Press, η υποψήφια των Δημοκρατικών για τη διακυβέρνηση του Τέξας, Τζίνα Ινοχόσα, επικράτησε του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ. Η Ινοχόσα έχει δεσμευτεί να επιβάλει προσωρινή αναστολή στην ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων (data centers) στην πολιτεία, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς κόμβους των ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο οι τεχνολογικές μετοχές και οι επενδύσεις στην AI

Σύμφωνα με αναλυτές της Wall Street, ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, ιδιαίτερα στις εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η μεγάλη εκλογική νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στην κατασκευή και λειτουργία data centers σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς εντείνονται οι προβληματισμοί για πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων.

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μεικτή εικόνα με ισχυρά κέρδη στην Κίνα

Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τετάρτης στις αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,62%, κλείνοντας στις 5.683,8 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικά προσανατολισμένος δείκτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,5% στις 714,95 μονάδες, έπειτα από συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 περιόρισε μέρος των αρχικών απωλειών του, αλλά ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με πτώση 1,42% στις 62.188,63 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε κατά 0,89%, κλείνοντας στις 3.895,38 μονάδες.

Αντίθετα, οι κινεζικές αγορές κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, με τον CSI 300 να ενισχύεται κατά 2,31% στις 4.101,34 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωνε άνοδο 1,43% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,59%, κλείνοντας στις 8.834,5 μονάδες.

Κέρδη στις ευρωαγορές με άλμα 6% για τη Novo Nordisk

Σε θετικό έδαφος ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης και οι ευρωαγορές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,44% στις πρώτες συναλλαγές, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη 1,83%. Ακολουθεί ο κλάδος των πρώτων υλών με άνοδο 1,71%, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σημείωναν κέρδη 0,68%.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχονταν οι μετοχές του κλάδου τροφίμων και ποτών, οι οποίες υποχωρούσαν κατά 0,57%, καθώς και οι βιομηχανικές μετοχές, με απώλειες 0,37%.

Στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο ιταλικός FTSE MIB ξεχώριζε με άνοδο 0,88%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών δεικτών. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχυόταν κατά 0,22%, ο γαλλικός CAC 40 σημείωνε κέρδη 0,24%, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραφε άνοδο 0,28%.

Στο ταμπλό συγκεκριμένα, άνοδο έως και 6% καταγράφει η μετοχή της Novo Nordisk, καθώς ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ παράλληλα αναβάθμισε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους.

Καθοριστικό ρόλο στις ισχυρές επιδόσεις διαδραμάτισαν οι πωλήσεις του Wegovy σε μορφή χαπιού, οι οποίες υπερέβησαν σημαντικά τις προσδοκίες, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ζήτηση για φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 συνεχίζει να αυξάνεται.

Η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις ετήσιες εκτιμήσεις της, προβλέποντας πλέον ότι η προσαρμοσμένη αύξηση των εσόδων και των λειτουργικών κερδών θα κυμανθεί μεταξύ -2% και +2%, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Προηγουμένως, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων τον Αύγουστο, ανέμενε μεταβολή από -6% έως 0% και για τα δύο μεγέθη.

Αμερικανικά ομόλογα: Πτώση αποδόσεων καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια

Πτωτικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις, μετά τις αρχικές ρευστοποιήσεις στα futures των μετοχών που προκάλεσαν οι εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης, στο 4,9311%, ενώ η απόδοση του 30ετούς μειώθηκε επίσης κατά μία μονάδα βάσης, στο 5,3136%. Αντίστοιχα, η απόδοση του βραχυπρόθεσμου 2ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης, διαμορφούμενη στο 4,6017%.

Στην Ευρώπη, η απόδοση του γαλλικού 10ετούς υποχωρεί στο 4,91%, του γερμανικού κυμαίνεται στο 3,32%, του ελληνικού πέφτει στο 4,22% και του ιταλικού στο 4,43%.

Υποχωρεί το δολάριο – Ενισχύονται ευρώ και στερλίνα

Πτωτικά κινήθηκε το αμερικανικό δολάριο έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Το ευρώ ενισχυόταν κατά 0,39% έναντι του δολαρίου, στα 1,1235 δολάρια, ενώ η βρετανική στερλίνα κατέγραφε άνοδο 0,48%, διαμορφούμενη στα 1,3476 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου (DXY), ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι βασικών νομισμάτων, υποχωρούσε κατά 0,39%, στις 101,32 μονάδες.