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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε θετικό έδαφος στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα επικείμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και την Ισπανία, αλλά και στη νέα περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, με τις μεγάλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή την εβδομάδα.

Η αισιοδοξία αποτυπώνεται στο σύνολο των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται κατά 0,43% στις 25.369,01 μονάδες και τον γαλλικό CAC 40 να καταγράφει άνοδο 0,50% στις 7.866,49 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,08% στις 10.658,49 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB κινείται υψηλότερα κατά 0,22% στις 50.168,95 μονάδες.

Ανοδικά κινείται και η αγορά της Μαδρίτης, με τον IBEX 35 να ενισχύεται κατά 0,42% στις 19.291,10 μονάδες, ενώ ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,34% στις 637,17 μονάδες, επιβεβαιώνοντας το θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ο Euro Stoxx 50 ενισχυόταν κατά 0,31%, με τη μετοχή της Infineon Technologies να ξεχωρίζει, καταγράφοντας άνοδο 1,61%. Στο Παρίσι, η Legrand σημείωνε κέρδη 1,31%, συμβάλλοντας στη θετική εικόνα του γαλλικού χρηματιστηρίου.

Πληθωρισμός και εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στα αντίστοιχα στοιχεία από την Ισπανία, που έδειξαν ότι o πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5% τον Σεπτέμβριο (εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή HICP), επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις, έναντι 4,6% του Αυγούστου. Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο δομικός πληθωρισμός.

Τα οριστικά στοιχεία επιβεβαίωσαν τόσο την προκαταρκτική εκτίμηση του 5%, που είχε δημοσιευθεί πριν από δύο εβδομάδες, όσο και τη μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός βάσει του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) διαμορφώθηκε στο 4,9% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις και τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ισπανία προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο προβληματισμού για την πορεία των τιμών στην Ευρωζώνη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις πληθωριστικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι νέες μετρήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τις εκτιμήσεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων βρίσκεται στο προσκήνιο, με τις μεγάλες τράπεζες διεθνώς να συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα. Στον τεχνολογικό κλάδο, η ολλανδική ASML ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις τρίτου τριμήνου, ενισχύοντας την προσοχή στις εταιρείες που συνδέονται με την παραγωγή ημιαγωγών και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

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