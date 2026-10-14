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Θετικό πρόσημο επικράτησε στις μεγάλες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με τους βασικούς δείκτες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Λονδίνο να κινούνται ανοδικά, την ώρα που το Μιλάνο διαφοροποιήθηκε καταγράφοντας απώλειες.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές, με την ASML να δίνει ώθηση στον κλάδο, ενώ οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,43%, στις 637 μονάδες με την ανοδική κίνηση αποτυπώνει την προσπάθεια ανάκαμψης των ευρωπαϊκών μετοχών, έπειτα από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων που συνδέονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αύξηση του κόστους δανεισμού.

Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,15%, στις 25.298 μονάδες. Αντίστοιχα, στο Παρίσι, ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,58%, στις 7.873,11 μονάδες παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας.

Ισχυρότερη ήταν η εικόνα στο Λονδίνο, όπου ο FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 0,70%, στις 10.724 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε κατά 0,61%, στις 49.753, αποτελώντας την αρνητική εξαίρεση μεταξύ των πέντε βασικών δεικτών. O IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.230 μονάδες με άνοδο 0,10%.

Πετρέλαιο, ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Παρά την ανοδική εικόνα, οι ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό εξακολουθούν να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν υψηλή τη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς κινήθηκε γύρω στο 3,46%, ενώ η αντίστοιχη γαλλική διαμορφώθηκε κοντά στο 4,83%, με το περιθώριο απόδοσης μεταξύ των δύο τίτλων στις 137 μονάδες βάσης. Η εικόνα αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΚΤ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στους πληθωριστικούς κινδύνους και τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve και, κατ’ επέκταση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις διεθνείς αγορές.

Η ASML δίνει ώθηση στην τεχνολογία

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος διαδραμάτισε η ολλανδική ASML, η οποία ανακοίνωσε ισχυρή ζήτηση για εξοπλισμό κατασκευής ημιαγωγών, χάρη στις αυξανόμενες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Αποτέλεσμα να συμπαρασύρει τις τεχνολογικές μετοχές και να καταγράψουν άνοδο περίπου 1,2%, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τις ετήσιες πωλήσεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ζήτηση ενδέχεται να ξεπεράσει την παραγωγική της δυνατότητα ακόμη και το 2027 ή το 2028. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην ανάκαμψη των ευρωπαϊκών τεχνολογικών μετοχών, έπειτα από τις πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Στο επίπεδο των υπολοίπως επιμέρους κλάδων θετική εικόνα παρουσίασε και ο κλάδος πολυτελών ειδών, με κέρδη περίπου 0,9%, παρά τον προβληματισμό που εξακολουθούν να προκαλούν οι προοπτικές της ζήτησης. Αντίθετα, οι ασφαλιστικές εταιρείες κινήθηκαν πτωτικά, με απώλειες περίπου 0,2%.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης μεμονωμένοι επιχειρηματικοί τίτλοι. Η δανέζικη Ørsted δέχθηκε πιέσεις, μετά τις πληροφορίες ότι οι αμερικανικές αρχές επανεξετάζουν την άδεια υπεράκτιου αιολικού έργου στο Ρόουντ Άιλαντ. Απώλειες κατέγραψε και η σουηδική τράπεζα SEB, έπειτα από την απόφαση της εποπτικής αρχής να αυξήσει προσωρινά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της.

Στις αγορές των commodities οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν ήπια ανοδικά, περιορίζοντας ωστόσο τα αρχικά τους κέρδη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τη νέα μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για τις προοπτικές της αγοράς.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονταν κατά 20 σεντς, στα 105,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε άνοδο 1,27 δολαρίων, στα 95,41 δολάρια το βαρέλι.

Ο χρυσός αντίθετα υποχώρησε περισσότερο από 1%, καταγράφοντας απώλειες για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς τα ισχυρότερα των αναμενομένων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Οκτώβριο.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε πτώση 1,7%, στα 4.086,06 δολάρια ανά ουγγιά, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Οκτωβρίου. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, κατέγραψαν απώλειες 1,6%, στα 4.108,60 δολάρια ανά ουγγιά.

Στις αγορές συναλλάγματος ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε κατά περίπου 0,40%, ενώ το ιαπωνικό γεν υποχώρησε κατά 0,3%, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street. Το ευρώ υποχωρεί 0,6% σε σχέση με το δολάριο στο 1,1122 δολ.

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