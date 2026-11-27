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Με παρακαταθήκη τη σημαντική άνοδο της χθεσινής συνεδρίασης και σύμμαχο το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε μία εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, με τα σημερινά κέρδη για τον Γενικό Δείκτη να ανέρχονται σε 1,33% στις 2.512,94 μονάδες, ενώ οι εβδομαδιαίες απώλειες περιορίστηκαν στο -1,5%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE έκλεισε με κέρδη 1,36%, ο μεσαίας κεφαλαιοποίησης +0,49% και ο τραπεζικός δείκτης στο +1,79%. Σε επίπεδο εβδομάδας ο FSTE (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ ο τραπεζικός κατέγραψε κέρδη 0,2%.

Ακόμα, ο τζίρος των συναλλαγών ανήλθε στα 276,2 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των πακέτων διαμορφώθηκε κοντά στα 62 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, η Πειραιώς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 1,84%, η Eurobank +3,06%. η ΕΤΕ +1,23% και η Alpha Bank +0,94%. Σημαντικά κέρδη 3,21% κατέγραψε και η Metlen, αλλά και η ΔΕΗ +0,65%, η Titan +2,24%, η Optima +3,82%, η Cenergy +3,82% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +0,58%.

Στον αντίποδα, ισχυρές πιέσεις δέχτηκε η ΕΧΑΕ (-10,62%), όπως και η Motor Oil (-1,02%).

Συνολικά 86 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 19 καθοδικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Το οικονομικό ημερολόγιο της επόμενης εβδομάδας θα είναι σχετικά φτωχό. Τη Δευτέρα θα λάβει χώρα η τριμηνία αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI με σημαντικότερη εξέλιξη την προσθήκη της Elvalhalcor στον δείκτη της μικρής κεφαλαιοποίησης στην θέση της Autohellas. Χωρίς το προμέρισμα χρήσης θα διαπραγματεύονται την Δευτέρα οι μετοχές της Alpha Bank (0,053 ευρώ/μετοχή), ενώ την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου οι μετοχές της Νάκας θα διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα για το 2026 0,28 ευρώ/μετοχή. Την Τετάρτη οι μετοχές της CNL Capital θα κόψουν το προμέρισμα χρήσης 0,15 ευρώ/μετοχή. Την ίδια ημέρα τέλος ο ΟΔΔΗΧ έχει προγραμματίσει την δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων.

Η νέα εποχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Στην κορυφή της εγχώριας επιχειρηματικής επικαιρότητας βρίσκεται η ανακοίνωση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Euronext Athens Holding (πρώην ΕΧΑΕ) με την Euronext N.V., μέσω της απορρόφησης της ελληνικής εταιρείας από τον ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό όμιλο.

Η εξέλιξη αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την εξαγορά του 2025 και δρομολογεί την πλήρη εταιρική ενσωμάτωση της ελληνικής χρηματιστηριακής υποδομής στον πανευρωπαϊκό όμιλο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διεθνή προβολή των ελληνικών εισηγμένων, διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προβλέπει μία νέα μετοχή της Euronext για κάθε 17 μετοχές της πρώην ΕΧΑΕ, έναντι σχέσης 1 προς 20 κατά την προηγούμενη δημόσια πρόταση.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της Euronext στις 25 Νοεμβρίου, κάθε μετοχή της ελληνικής εταιρείας αποτιμάται στα 9,85 ευρώ, ενώ για τους μετόχους που θα καταψηφίσουν τη συγχώνευση και θα ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου προβλέπεται αποζημίωση 9,29 ευρώ ανά μετοχή.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η μετοχή της πρώην ΕΧΑΕ θα διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται το καθεστώς λειτουργίας και εποπτείας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.

Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου 2027.

Eυφορία στις διεθνείς αγορές

Σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να επιστρέφουν στις μετοχές έπειτα από τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ημερών. Οι τεχνολογικές μετοχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανόδου, καθώς τα μεγάλα χρηματιστήρια οδεύουν προς την ολοκλήρωση μιας ταραχώδους εβδομάδας με σημαντικά κέρδη.

Με ισχυρή άνοδο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού, με τις μετοχές της τεχνολογίας να προσελκύουν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 4,34% στις 4.915,68 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Kosdaq, στον οποίο συμμετέχουν εταιρείες μικρότερης κεφαλαιοποίησης, εκτινάχθηκε κατά 8,13%, κλείνοντας στις 708,99 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 2,11% στις 58.711,11 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε κατά 1,73% στις 3.815,2 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 κατέγραψε άνοδο άνω του 4%, σημειώνοντας την καλύτερη συνεδρίασή του εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, στις 4.063,06 μονάδες.

Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του κινεζικού δείκτη ημιαγωγών CSI Semiconductor Industry, ο οποίος εκτινάχθηκε κατά 17,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία του, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,80% στις 8.833,6 μονάδες.

Σε ανοδικό έδαφος κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να επιστρέφουν στις μετοχές μετά το sell-off της Τρίτης και της Τετάρτης, που πυροδότησαν οι ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο και τους δασμούς. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,81%, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 2,7%, τη μεγαλύτερη από τα τέλη Μαΐου.

Ακόμα, ο γερμανικός Dax σημειώνει άνοδο 0,42%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,72%, ο γαλλικός CAC +0,26% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο +1,49%.

Σε κλαδικό επίπεδο, πάντως, η εικόνα παραμένει μεικτή. Οι τεχνολογικές μετοχές ενισχύονται κατά 2,5% και οι μεταλλευτικές κατά 3,7%, ενώ ο κλάδος τροφίμων και ποτών υποχωρεί κατά 1,1% και εκείνος των οικιακών ειδών κατά 0,4%.

Με θετικά πρόσημα κινείται και η Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ολοκληρώσουν με κέρδη μια εβδομάδα με λιγότερες ώρες συναλλαγών λόγω της αργίας και έντονες διακυμάνσεις, σε έναν ακόμη πιο ευμετάβλητο μήνα.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 326 μονάδες ή 0,6%, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 0,7%.

Στήριξη στην αγορά προσφέρουν οι τεχνολογικές μετοχές, με δύο μέλη των «Magnificent Seven», τη Meta Platforms και την Amazon, να ενισχύονται κατά 2% έκαστη, όπως και η κατασκευάστρια μικροκυκλωμάτων Broadcom. Η μετοχή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic καταγράφει άνοδο άνω του 4%.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ βρίσκονται σε τροχιά ισχυρών εβδομαδιαίων κερδών. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Παρασκευής, ο Dow Jones κατέγραφε εβδομαδιαία άνοδο 5%, οδεύοντας προς την καλύτερη επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Στο ίδιο διάστημα, ο S&P 500 είχε ενισχυθεί κατά 4,6%, ενώ ο Nasdaq είχε σημειώσει άνοδο 5%.