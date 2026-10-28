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Σε στενό εύρος διακύμανσης, πάνω από το κρίσιμο όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, κινείται ο χρυσός την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια. Παρά την ανάκαμψη των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να εμφανίζει ευάλωτη εικόνα, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η άνοδος του κόστους δανεισμού μπορεί να προκαλέσει νέες πιέσεις.

Στα μέσα της πρωινής συνεδρίασης στο Λονδίνο, ο χρυσός υποχώρησε ελαφρώς, έχοντας προηγουμένως ανακτήσει μέρος των απωλειών που τον είχαν οδηγήσει σε χαμηλό τριμήνου.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, καθώς οι αγορές παρακολουθούν το εκλογικό αδιέξοδο στο Ισραήλ και τις πληροφορίες της Wall Street Journal ότι οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει χώρες του Περσικού Κόλπου να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα στις αποφάσεις των επενδυτών, καθώς η πιθανότητα νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή συντηρεί τις υψηλές τιμές της ενέργειας και, κατ’ επέκταση, τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η Fed και ο δύσκολος γρίφος των επιτοκίων

Η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Τετάρτης, αποτρέποντας έτσι έναν πρόσθετο αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό.

Το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο, γεγονός που το καθιστά λιγότερο ελκυστικό όταν αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και το κόστος χρήματος.

Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν τουλάχιστον μία αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, βρίσκεται έτσι αντιμέτωπος με μια δύσκολη ισορροπία: από τη μία πλευρά πρέπει να καθησυχάσει τους επενδυτές για την αποφασιστικότητα της κεντρικής τράπεζας να περιορίσει τον πληθωρισμό και από την άλλη να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των επίμονα υψηλών ενεργειακών τιμών.

Οι επόμενες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής αναμένονται την Πέμπτη, με τη δημοσιοποίηση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, τα στοιχεία του οποίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τα επιτόκια τους επόμενους μήνες.

Πώς το ξεπούλημα στις μετοχές της AI παρέσυρε τον χρυσό

Η πρόσφατη διόρθωση του χρυσού συνδέεται και με τις έντονες αναταράξεις που σημειώθηκαν στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές την προηγούμενη εβδομάδα.

Το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανάγκασε αρκετούς επενδυτές να πουλήσουν χρυσό, προκειμένου να καλύψουν ζημιές ή ανάγκες ρευστότητας σε άλλες τοποθετήσεις.

Έτσι, το πολύτιμο μέταλλο δεν κατάφερε να λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια της αναταραχής, καθώς οι πιέσεις για άντληση μετρητών υπερίσχυσαν της παραδοσιακής ζήτησης για προστασία από τον κίνδυνο.

Η εικόνα άρχισε να βελτιώνεται τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, όταν ο χρυσός ανέκτησε μέρος των απωλειών του.

Παράλληλα, η αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις τεχνολογικές μετοχές και η ανάκαμψη του κλάδου της AI συνέβαλαν στον περιορισμό των πιέσεων, καθώς υποχώρησε η ανάγκη για αναγκαστικές ρευστοποιήσεις σε άλλες αγορές.

Ωστόσο, η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη εξαλείψει τις ανησυχίες για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του χρυσού.

JPMorgan: Εύθραυστη η αγορά κάτω από τα 4.000 δολάρια

Τους κινδύνους νέας υποχώρησης επισημαίνει ο Γιουσουάν Τανγκ, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων και συναλλάγματος για την Ασία στην JPMorgan Private Bank.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η περιορισμένη ρευστότητα και τα περιθώρια περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για το πολύτιμο μέταλλο.

Ο Τανγκ εκτιμά ότι ο χρυσός θα διαμορφώσει ένα σταθερό κατώτατο επίπεδο τιμών όταν τα επιτόκια φτάσουν στην κορύφωσή τους.

Μέχρι τότε, η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς κάτω από το όριο των 4.000 δολαρίων υπάρχουν ελάχιστα επίπεδα τεχνικής στήριξης.

Η συγκεκριμένη τιμή αποκτά συνεπώς ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές, καθώς ενδεχόμενη νέα διάσπασή της θα μπορούσε να επιταχύνει τις πωλήσεις.

Παρότι ο χρυσός έχει ήδη υποχωρήσει πρόσκαιρα κάτω από το συγκεκριμένο όριο τις τελευταίες ημέρες, η αγοραστική δραστηριότητα στην πραγματική αγορά και οι τοποθετήσεις επενδυτών που αναζητούν ευκαιρίες σε χαμηλότερες τιμές έχουν αποτρέψει μέχρι στιγμής μια πιο παρατεταμένη πτώση.

Η Κίνα στηρίζει τον χρυσό – Επιφυλακτικοί οι αγοραστές στην Ινδία

Σημαντικό στήριγμα για την αγορά αποτελεί η αυξημένη ζήτηση από τα κινεζικά νοικοκυριά.

Οι αγορές φυσικού χρυσού στην Κίνα έχουν ενισχυθεί τους τελευταίους δύο μήνες, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών έχει δημιουργήσει ευκαιρίες αγοράς.

Παράλληλα, η μειωμένη ελκυστικότητα των εγχώριων χρηματιστηριακών επενδύσεων έχει στρέψει μέρος των αποταμιευτών προς το πολύτιμο μέταλλο.

Η ζήτηση αυτή έχει συμβάλει στον περιορισμό των απωλειών και στην απορρόφηση μέρους της προσφοράς που δημιουργήθηκε από τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις.

Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική στην Ινδία, μία από τις σημαντικότερες αγορές φυσικού χρυσού παγκοσμίως.

Ενόψει της εορταστικής περιόδου, αρκετοί Ινδοί καταναλωτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί και αναβάλλουν τις αγορές τους, εκτιμώντας ότι η πρόσφατη πτώση των τιμών μπορεί να συνεχιστεί.

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης πολύτιμων μετάλλων της χώρας, τα νοικοκυριά αναμένουν ευνοϊκότερα επίπεδα τιμών πριν προχωρήσουν σε νέες αγορές.

Η επιφυλακτικότητα αυτή ενδέχεται να περιορίσει τη θετική επίδραση της αυξημένης κινεζικής ζήτησης.

Τι χρειάζεται ο χρυσός για να επιστρέψει σε σταθερή άνοδο

Ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp., εκτιμά ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι εξακολουθούν να ευνοούν μια περίοδο περαιτέρω σταθεροποίησης των τιμών.

Ωστόσο, θεωρεί ότι η υποκείμενη ζήτηση θα μπορούσε να προσφέρει στήριξη μόλις εξασθενήσουν οι πιέσεις από τις αναγκαστικές ρευστοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να ανακτήσει ο χρυσός μια πιο διατηρήσιμη ανοδική δυναμική απαιτείται ένας συνδυασμός ευνοϊκών εξελίξεων: χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ασθενέστερο δολάριο και υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται άμεσα με τη νομισματική πολιτική της Fed, καθώς μια λιγότερο περιοριστική στάση θα μπορούσε να ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού έναντι των τοκοφόρων επενδύσεων.

Αντίθετα, η διατήρηση των υψηλών ενεργειακών τιμών και η ανάγκη νέων αυξήσεων επιτοκίων θα μπορούσαν να παρατείνουν την περίοδο αβεβαιότητας.

Οι τιμές χρυσού, ασημιού και πολύτιμων μετάλλων

Στις 11:00 το πρωί, ώρα Λονδίνου, η τιμή spot του χρυσού υποχωρούσε κατά 0,4%, στα 4.044,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι κατέγραφε μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 1,3%, στα 53,73 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πλατίνα και παλλάδιο κινούνταν επίσης ελαφρώς χαμηλότερα.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, που παρακολουθεί την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού σημαντικών νομισμάτων, παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος.

Με την απόφαση της Fed να αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα και τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό να ακολουθούν την Πέμπτη, η αγορά χρυσού βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, με το όριο των 4.000 δολαρίων να παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς για τις επόμενες κινήσεις.