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Εξηγώντας την απόφασή της να αποχωρήσει τον Φεβρουάριο του 2027, αντί να ολοκληρώσει τη θητεία της τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι επιθυμεί να έχει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης και να παρεμβαίνει σε ζητήματα πέραν της νομισματικής πολιτικής. Όπως εξήγησε, η θέση της προέδρου της ΕΚΤ συνεπάγεται υποχρέωση ουδετερότητας και αυστηρή προσήλωση στην εντολή του θεσμού, ως προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

«Δεν πιστεύω ότι μπορώ να παραμείνω ουδέτερη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η φωνή και η εμπειρία της μπορούν να συμβάλουν στην υπεράσπιση αρχών που θεωρεί σημαντικές, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, η αλήθεια συχνά διαστρεβλώνεται. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία επιλογής του διαδόχου της έχει ήδη ξεκινήσει και ότι η αλλαγή ηγεσίας δεν πρόκειται να διαταράξει τη λειτουργία ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ.

Λίγους μόνο μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία η απερχόμενη πλέον πρόεδρος της ΕΚΤ αρνήθηκε να μιλήσει συγκεκριμένα για το κόστος δανεισμού της χώρας καταγωγής της, ωστόσο συνέδεσε την αύξηση του κόστους δανεισμού με τις πιέσεις στα ομόλογα και τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών- μελών της Ευρωζώνης, χωρίς να αφήσει να εννοηθεί ότι η αποχώρησή της προκαλεί ή συνδέεται αιτιωδώς με αυτές τις εξελίξεις.

Ακριβότερος ο δανεισμός για επιχειρήσεις και κράτη – Αποχωρεί τον Φεβρουάριο του 2027 από την ΕΚΤ

Στο αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων και τις δημοσιονομικές προκλήσεις των κρατών-μελών της Ευρωζώνης εστίασε η Κριστίν Λαγκάρντ. Η ανακοίνωση της αποχώρησής της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσθέτει μια νέα διάσταση στις εξελίξεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές του πληθωρισμού, των επιτοκίων και του δημόσιου χρέους.

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της. Η εξέλιξη έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρωζώνη, καθώς οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στις προσδοκίες για τα επιτόκια, διαμορφώνουν ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον στις αγορές ομολόγων.

Αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της ΕΚΤ, οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τις αρχές του έτους. Η εξέλιξη συνδέεται με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, την πορεία των επιτοκίων και την αυξημένη προσφορά τίτλων μεγάλης διάρκειας.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι λεγόμενες hyperscalers, οι οποίες στρέφονται όλο και περισσότερο στην έκδοση ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους, μεταξύ άλλων στην τεχνητή νοημοσύνη και στις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξή της. Η αυξημένη έκδοση μακροπρόθεσμου χρέους διευρύνει την προσφορά τίτλων στην αγορά και επηρεάζει συνολικά τις συνθήκες χρηματοδότησης.

Η άνοδος των αποδόσεων δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την πρόεδρο Λαγκάρντ, οι κυβερνήσεις καλούνται επίσης να διαχειριστούν υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους τους, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής, ιδίως στις χώρες με υψηλές δανειακές υποχρεώσεις.

Στο επίκεντρο η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση της Γαλλίας, όπου οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος, το δημοσιονομικό έλλειμμα και την πολιτική αβεβαιότητα έχουν ασκήσει πιέσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων. Η πρόεδρος Λαγκάρντ έχει επισημάνει ότι η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προκλήσεων απαιτεί αξιόπιστες αποφάσεις από την ίδια τη γαλλική κυβέρνηση. Η ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και άτακτων κινήσεων στις αγορές, όταν αυτές απειλούν την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, η δυνατότητα παρέμβασης δεν αποτελεί αυτόματη εγγύηση για τη συγκράτηση των αποδόσεων, ούτε υποκαθιστά την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής.

Προσεκτική στάση για τα επιτόκια

Σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική, η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης των δεδομένων, καθώς οι μεταβολές στις τιμές της ενέργειας, οι χρηματοδοτικές συνθήκες και οι εξελίξεις στον πληθωρισμό εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε τις διαθέσιμες επιλογές, αλλά αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, επιλέγοντας μια μετρημένη προσέγγιση.

Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ εκτίμησε ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν διαπιστώνεται ουσιαστική πρόσθετη απειλή από δευτερογενείς επιδράσεις στον πληθωρισμό πέραν όσων είχαν ήδη ενσωματωθεί στις προβολές της ΕΚΤ. Η εξέλιξη των ενεργειακών τιμών και η αύξηση του μακροπρόθεσμου κόστους χρηματοδότησης παραμένουν, ωστόσο, παράγοντες που απαιτούν στενή παρακολούθηση.

Η ίδια έδωσε έμφαση και στη δημοσιονομική πειθαρχία, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα των κυβερνήσεων πρέπει να εντάσσονται σε αξιόπιστα δημοσιονομικά σχέδια και να είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων.

Η αποχώρηση της Λαγκάρντ ανοίγει πλέον τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στην ηγεσία της ΕΚΤ. Μέχρι τότε, η Τράπεζα θα συνεχίσει να καλείται να ισορροπεί ανάμεσα στη σταθερότητα των τιμών, την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και τους κινδύνους που δημιουργεί το αυξημένο κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και κράτη της Ευρωζώνης.

Ας σημειωθεί ότι η τελική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας ενός ή μίας υποψηφίου για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας είναι η 12η Μαρτίου του 2027.