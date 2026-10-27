Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Masdar, η εταιρεία καθαρής ενέργειας του Άμπου Ντάμπι, άντλησε 600 εκατ. δολάρια μέσω της πρώτης έκδοσης «μπλε» ομολόγου, ενισχύοντας την παρουσία της στη διεθνή αγορά βιώσιμης χρηματοδότησης. Πρόκειται για το εταιρικό «μπλε» ομόλογο με την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα στη διεθνή δημόσια αγορά, ενώ η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών οδήγησε σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,5 φορές.

Η έκδοση αποτελεί την τέταρτη ομολογιακή συναλλαγή της Masdar και την πρώτη έκδοση «μπλε» ομολόγου στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Global Medium Term Note Programme), συνολικού ύψους 6 δισ. δολαρίων.

Με τη νέα συναλλαγή, τα συνολικά κεφάλαια που έχει αντλήσει η εταιρεία μέσω του ομολογιακού της προγράμματος από το 2023 ανέρχονται πλέον σε 3,35 δισ. δολάρια.

Πενταετές ομόλογο με αξιολόγηση AA-

Όπως ανακοίνωσε από το Άμπου Ντάμπι στις 27 Οκτωβρίου 2026 η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, το νέο ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια και φέρει πιστοληπτική αξιολόγηση AA- από τους οίκους S&P και Fitch.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Αγορά Τίτλων (International Securities Market) του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, με κουπόνι 5,875% σε δολάρια.

Στη συνέχεια, η χρηματοδότηση μετατράπηκε σε ευρώ μέσω συναλλαγής ανταλλαγής νομισμάτων (swap), με απόδοση 4,374%, επιτρέποντας στη Masdar να ευθυγραμμίσει αποτελεσματικότερα τη χρηματοδότησή της με τις επενδυτικές της δραστηριότητες στην Ευρώπη.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες στις αγορές, η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από ευρύ φάσμα περιφερειακών και διεθνών επενδυτών.

Το βιβλίο προσφορών έφθασε στο υψηλότερο επίπεδό του τα 1,5 δισ. δολάρια, με την τελική ζήτηση να υπερκαλύπτει το προσφερόμενο ποσό κατά 2,5 φορές, εξέλιξη που, σύμφωνα με την εταιρεία, αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χρηματοοικονομική της ανθεκτικότητα και στη στρατηγική της κατεύθυνση.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Τα έσοδα από την έκδοση του «μπλε» ομολόγου θα διατεθούν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σχετίζονται με τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Τον περασμένο μήνα, η Masdar επικαιροποίησε το Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework – GFF), εντάσσοντας σε αυτό επιλέξιμα «μπλε» έργα.

Η αλλαγή επιτρέπει στην εταιρεία να κατευθύνει κεφάλαια σε έργα καθαρής ενέργειας που συνδέονται με τους υδάτινους πόρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η υπεράκτια αιολική ενέργεια.

Τα επιλέξιμα «μπλε» έργα πρέπει να συμβάλλουν στη βιώσιμη αξιοποίηση των ωκεανών και των υδάτινων πόρων, ενώ παράλληλα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ολοκληρωμένες αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με στόχο τον περιορισμό πιθανών αρνητικών συνεπειών για τη βιοποικιλότητα.

Μαζίν Χαν: Νέες ευκαιρίες για τους επενδυτές

Ο οικονομικός διευθυντής της Masdar, Μαζίν Χαν, δήλωσε: «Εδώ και δύο δεκαετίες, η Masdar αποτελεί κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εμπορική αξιοποίηση λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η πρώτη μας έκδοση “μπλε” ομολόγου, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Πλαισίου Πράσινης Χρηματοδότησης, δημιουργεί ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για τους επενδυτές να συμμετάσχουν μαζί μας στην οικοδόμηση του συστήματος καθαρής ενέργειας του μέλλοντος.

Αυτή η έκδοση αναφοράς θα διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια μπορούν να διοχετευθούν εκεί όπου θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μιας πιο ανθεκτικής γαλάζιας και πράσινης οικονομίας».

Επενδύσεις 2,3 δισ. δολαρίων σε 30 έργα

Η Masdar έχει ήδη εδραιώσει τη θέση της στη διεθνή αγορά βιώσιμης χρηματοδότησης, έχοντας αντλήσει 2,75 δισ. δολάρια από το 2023 μέσω του ομολογιακού της προγράμματος, πριν από τη νέα έκδοση.

Μέχρι το τέλος του 2025, συνολικά 2,3 δισ. δολάρια είχαν διατεθεί σε 30 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με συνολική ακαθάριστη εγκατεστημένη ισχύ άνω των 16 γιγαβάτ (GW), σε 10 χώρες.

Το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας είναι ευθυγραμμισμένο με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη «μπλε» χρηματοδότηση που έχουν εκδώσει η Διεθνής Ένωση Κεφαλαιαγορών (International Capital Market Association – ICMA) και ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (International Finance Corporation – IFC).

Παράλληλα, ο οίκος Moody’s απένειμε εκ νέου στο πλαίσιο την αξιολόγηση SQS1 (Excellent), την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία ποιότητας βιωσιμότητας (Sustainability Quality Score).

Στη συναλλαγή συμμετείχαν ως από κοινού επικεφαλής ανάδοχοι και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών οι Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, HSBC, J.P. Morgan και Société Générale CIB.

Στόχος τα 100 GW έως το 2030

Η Masdar έχει δημιουργήσει ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα χαρτοφυλάκια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, με συνολική ισχύ που υπερβαίνει τα 65 GW.

Οι δραστηριότητές της εκτείνονται τόσο σε ώριμες αγορές όσο και σε αγορές υψηλής ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η ηλιακή ενέργεια, τα χερσαία και υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και οι υβριδικές ενεργειακές λύσεις.

Με σαφώς καθορισμένη στρατηγική για την επίτευξη ενεργειακής ισχύος 100 GW έως το 2030, η Masdar συνεχίζει να διευρύνει τη διεθνή παρουσία της μέσω πειθαρχημένων επενδύσεων σε στρατηγικές αγορές.

Στόχος της είναι η παροχή αξιόπιστης και οικονομικά προσιτής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να καλύπτεται η ταχέως αυξανόμενη ζήτηση, με παράλληλη ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης.