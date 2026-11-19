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Ισχυρή ανταπόκριση από την επενδυτική κοινότητα καταγράφει η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, καθώς οι προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί περισσότερο από μία φορά, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η τελική υπερκάλυψη θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις δύο φορές, καθώς αύριο -τελευταία μέρα της διαδικασίας- αναμένεται να συνεχιστεί με ταχύτερο ρυθμό η υποβολή προσφορών.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον για την αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της κατασκευαστικής εταιρείας του ομίλου METLEN, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ βρίσκονται στο επίκεντρο.

Πάντως, το τελικό ύψος της υπερκάλυψης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών παραμένει ανοιχτή. Επιπλέον, η αναλογία κάλυψης εξαρτάται από το αν υπολογίζεται μόνο το σκέλος της αύξησης κεφαλαίου, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, ή το σύνολο της προσφοράς, που περιλαμβάνει και την πώληση υφιστάμενων μετοχών.

Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 16:00, οπότε αναμένεται να προσδιοριστεί και η οριστική τιμή διάθεσης.

Το εύρος έχει καθοριστεί μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Η δομή της έκδοσης και τα 250 εκατ. ευρώ

Η συναλλαγή συνδυάζει την έκδοση νέων μετοχών με τη διάθεση υφιστάμενων τίτλων από τη METLEN.

Ειδικότερα, προβλέπεται η έκδοση έως 25 εκατ. νέων μετοχών, με στόχο την άντληση έως 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της ΜΕΤΚΑ.

Παράλληλα, η METLEN θα διαθέσει έως 5 εκατ. υφιστάμενες μετοχές, ενώ προβλέπεται δυνατότητα πρόσθετης διάθεσης έως 5 εκατ. τίτλων μέσω δικαιώματος αύξησης του μεγέθους της προσφοράς.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μετοχών μπορεί να φθάσει έως τα 35 εκατομμύρια, ανάλογα με την τελική τιμή και την ενεργοποίηση του σχετικού δικαιώματος.

Χωρίς την πρόσθετη διάθεση μετοχών, η συνολική αξία της συναλλαγής εκτιμάται μεταξύ 300 και 307,5 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση πλήρους αξιοποίησης του σχετικού δικαιώματος μπορεί να αυξηθεί στα 350 έως 365 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια από την έκδοση νέων μετοχών θα κατευθυνθούν στη ΜΕΤΚΑ, ενώ τα έσοδα από την πώληση υφιστάμενων τίτλων θα εισπραχθούν από τη METLEN, η οποία θα διατηρήσει τον έλεγχο της θυγατρικής της.

Πού θα επενδυθούν τα κεφάλαια

Η ΜΕΤΚΑ σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια για την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε έργα υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΣΔΙΤ και στις παραχωρήσεις.

Από τα περίπου 250 εκατ. ευρώ, ποσό έως 84 εκατ. ευρώ προορίζεται για την κάλυψη υφιστάμενων επενδυτικών υποχρεώσεων κατά την περίοδο 2026-2029.

Στα σχετικά έργα περιλαμβάνονται ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το μεγαλύτερο μέρος, έως 166 εκατ. ευρώ, σχεδιάζεται να διοχετευθεί κατά την περίοδο 2027-2030 σε νέες επενδύσεις, κυρίως στους τομείς των μεταφορών, των περιβαλλοντικών έργων, της ύδρευσης, της άρδευσης και των κοινωνικών υποδομών.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασκευαστικών συμβάσεων να ανέρχεται σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2026.

Με βάση το εύρος τιμής διάθεσης, η αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ πριν από την αύξηση κεφαλαίου υπολογίζεται μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ, ενώ μετά την άντληση των νέων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 1,25 και 1,40 δισ. ευρώ.

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών την Παρασκευή, οπότε θα αποσαφηνιστούν η τελική ζήτηση, ο βαθμός υπερκάλυψης και η τιμή με την οποία η ΜΕΤΚΑ θα πραγματοποιήσει την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.