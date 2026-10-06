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Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενώ ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση καταγράφεται στην Ευρωζώνη, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσο το πρόσφατο ισχυρό sell-off ξεπέρασε τα όρια και δημιούργησε ελκυστικά επίπεδα για νέες τοποθετήσεις.

Στην αποκλιμάκωση της έντασης συμβάλλει και η αισθητή υποχώρηση των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve αργότερα μέσα στον Οκτώβριο, μετά τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα μόλις 22% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις 28 Οκτωβρίου, έναντι περίπου 70% στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Ωστόσο, εξακολουθούν να προεξοφλούνται τουλάχιστον τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Το αμερικανικό 10ετές απομακρύνεται από τα υψηλά του 2002

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury υποχωρεί κατά 3 μονάδες βάσης, στο 5,280%, έχοντας φτάσει τη Δευτέρα έως το 5,349%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, σύμφωνα με στοιχεία της Tradeweb.

Στην Ευρώπη, η αποκλιμάκωση ήταν ακόμη εντονότερη. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund μειωνόταν κατά 5,1 μονάδες βάσης, στο 3,445%.

Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραφαν τα γαλλικά και τα ιταλικά κρατικά ομόλογα. Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού OAT υποχωρούσε κατά 12 μονάδες βάσης, στο 4,758%, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου ιταλικού BTP μειωνόταν κατά 13 μονάδες βάσης, στο 4,543%.

Ακόμα, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς έχει υποχωρήσει στο 4,39%.

Παράλληλα, το spread μεταξύ του γαλλικού 10ετούς και του γερμανικού Bund περιορίστηκε στις 131 μονάδες βάσης, έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά σχεδόν στις 159 μονάδες βάσης την Παρασκευή.

Ανάσα στη Γαλλία μετά το ισχυρό sell-off

Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, τα γαλλικά ομόλογα επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των μεγάλων απωλειών που προκάλεσαν οι ανησυχίες γύρω από τον προϋπολογισμό και τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, οι οποίες είχαν οδηγήσει τόσο τις αποδόσεις όσο και το spread έναντι της Γερμανίας σε υψηλά πολλών ετών.

«Οι αγορές είχαν ακόμη μία συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας το τελευταίο 24ωρο, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο μετάδοσης στην Ευρώπη και το νέο sell-off στα Treasuries», ανέφεραν αναλυτές της Deutsche Bank.

Όπως σημείωσαν, πάντως, εμφανίστηκαν οι πρώτες ενδείξεις ότι οι πιέσεις στη Γαλλία αρχίζουν να σταθεροποιούνται, με το γαλλικό χρέος να εμφανίζει σαφώς καλύτερη συμπεριφορά.

Η βελτίωση του κλίματος δεν σημαίνει ότι οι ανησυχίες έχουν εξαφανιστεί. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να προβληματίζονται για τις δημόσιες δαπάνες, τη βιωσιμότητα του χρέους και τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα μετά την ισχυρή άνοδο των ενεργειακών τιμών λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Η δημοσιονομική εξίσωση παραμένει δύσκολη για το Παρίσι

Για τη Γαλλία, οι αναλυτές της RBC Capital Markets προειδοποιούν ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού του 2027 δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, μετά το 2027 η Γαλλία θα πρέπει να συνεχίσει με παρόμοιο ρυθμό δημοσιονομικής προσαρμογής για ακόμη τέσσερα χρόνια, προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% έως το 2030.

Πρόκειται, όπως επισημαίνουν, για ρυθμό δημοσιονομικής εξυγίανσης που καμία γαλλική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να διατηρήσει στη σύγχρονη εποχή.

Στις νέες εκδόσεις χρέους το βλέμμα των επενδυτών

Στήριξη στις ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να προσφέρει αυτή την εβδομάδα και η μειωμένη προσφορά νέων κρατικών ομολόγων, καθώς δεν έχουν προγραμματιστεί γαλλικές δημοπρασίες.

Στις ΗΠΑ, το ενδιαφέρον στρέφεται στη δημοπρασία τριετών ομολόγων ύψους 58 δισ. δολαρίων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Οι αναλυτές της J.P. Morgan εκτιμούν ότι, με δεδομένο το πιο υποστηρικτικό μακροοικονομικό και τεχνικό περιβάλλον, η έκδοση αναμένεται να απορροφηθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Στην Ευρώπη, Αυστρία και Γερμανία προχωρούν επίσης σε δημοπρασίες ομολόγων. Η Αυστρία επανεκδίδει τίτλους λήξης 2032 και 2062, ενώ η Γερμανία προχωρά στην έκδοση νέων διετών τίτλων Schatz, με λήξη τον Δεκέμβριο του 2028.

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