Με μικρή αποκλιμάκωση της απόδοσης του ελληνικού δεκαετούς ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στην αγορά κρατικών ομολόγων, σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που παρέμεινε ιδιαίτερα νευρικό. Το ελληνικό δεκαετές υποχώρησε στην ΗΔΑΤ στο 4,52% από 4,54% την Παρασκευή, εμφανίζοντας καλύτερη συμπεριφορά από αρκετούς τίτλους της Ευρωζώνης.

Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς Bund, που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, κινήθηκε γύρω στο 3,49%, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια απέναντι στην αυξανόμενη δημοσιονομική και πολιτική αβεβαιότητα. Συνακόλουθα , το περιθώριο του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού διαμορφώθηκε περίπου στις 102 μονάδες βάσης. Το spread παρέμεινε συνεπώς πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 μονάδων, αλλά παρουσίασε μικρή βελτίωση σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Η ελληνική αγορά διαφοροποιήθηκε θετικά, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να επηρεάζεται από την άνοδο του ενεργειακού κόστους, τον επίμονο πληθωρισμό και τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στήριξη προσέφεραν η δημοσιονομική εικόνα της χώρας, οι προοπτικές ανάπτυξης και το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζει πλέον χαμηλότερο κόστος δεκαετούς δανεισμού από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Στη Γαλλία, η απόδοση του δεκαετούς παρέμεινε εξαιρετικά υψηλή, κοντά στο 4,87%, με το spread έναντι του Bund γύρω στις 145 μονάδες βάσης. Οι ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα, τη δυνατότητα έγκρισης του προϋπολογισμού και την πολιτική σταθερότητα διατήρησαν ισχυρές πιέσεις στους γαλλικούς τίτλους. Το ιταλικό δεκαετές κινήθηκε περίπου στο 4,62%, επίσης υψηλότερα από το ελληνικό, ενώ το ισπανικό βρέθηκε κοντά στο 4,10%, επηρεασμένο από την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Η σύγκριση δείχνει ότι η Ελλάδα απέφυγε τη γενικευμένη επιδείνωση που έπληξε κυρίως τη Γαλλία και, σε μικρότερο βαθμό, την Ιταλία και την Ισπανία. Ωστόσο, η απόσταση από το γερμανικό ομόλογο παραμένει αισθητή και αντανακλά τόσο το διεθνές περιβάλλον όσο και το πρόσθετο ασφάλιστρο κινδύνου των χωρών της περιφέρειας.