Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι ασιατικές αγορές, με τις περισσότερες σε αρνητικό έδαφος, καθώς η εκτίναξη της απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου πάνω από το 5%, η νέα άνοδος του πετρελαίου και οι αυξανόμενες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve διατηρούν τους επενδυτές σε επιφυλακή.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύεται κατά 0,19% στις 63.616,33 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί κατά 0,60% στις 24.767,80 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite χάνει 0,30% στις 3.873,64 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi καταγράφει απώλειες 0,98% στις 6.618,78 μονάδες. Πτωτικά κινείται και ο Sensex στην Ινδία, κατά 0,16% στις 74.662,98 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times υποχωρεί κατά 1,03% στις 5.659,09 μονάδες.

Η επιφυλακτικότητα στην Ασία ακολουθεί τις νέες πιέσεις στη Wall Street, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στην εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και στην κρίσιμη απόφαση της Fed.

Πάνω από το 5% το αμερικανικό 10ετές

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου σκαρφάλωσε την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, καθώς το sell-off στην αγορά κρατικού χρέους εντάθηκε.

Η απόδοση ενισχύθηκε κατά περίπου 10 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 5,022%, έχοντας ήδη ξεπεράσει προσωρινά το όριο του 5% κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο των διεθνών αγορών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν και η εκτίναξη των ενεργειακών τιμών θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να ακολουθήσουν πιο επιθετική νομισματική πολιτική.

Η νέα άνοδος των αποδόσεων ασκεί πρόσθετη πίεση στις μετοχές, καθώς αυξάνει το κόστος χρήματος και μειώνει τη σχετική ελκυστικότητα των πιο ριψοκίνδυνων περιουσιακών στοιχείων.

Πτωτικά τα futures της Wall Street

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κινούνταν χαμηλότερα πριν από το άνοιγμα της Wall Street.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,38%, ενώ εκείνα του Dow Jones έχαναν περίπου 240 μονάδες ή 0,45%. Τα futures του Nasdaq 100 κατέγραφαν πτώση 0,46%.

Οι απώλειες ακολουθούν την αρνητική συνεδρίαση της Δευτέρας, όταν ο Dow Jones υποχώρησε κατά 152 μονάδες ή 0,3%, ο S&P 500 έχασε 0,5% και ο Nasdaq Composite περίπου 0,6%.

Οι επενδυτές καλούνται πλέον να διαχειριστούν ταυτόχρονα την άνοδο των αποδόσεων, την ενεργειακή κρίση και τις πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 107 δολάρια το Brent

Πρόσθετη πίεση στις αγορές προκαλεί η νέα άνοδος του πετρελαίου, μετά τη διακοπή λειτουργίας κρίσιμου σαουδαραβικού αγωγού που επιτρέπει στις εξαγωγές αργού να παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το Brent είχε ήδη κλείσει τη Δευτέρα πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι και το WTI πάνω από τα 101 δολάρια.

Το ράλι συνεχίστηκε στις συναλλαγές της Τρίτης, με τα συμβόλαια Νοεμβρίου του Brent να ενισχύονται κατά 1,8% στα 107,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωνε άνοδο σχεδόν 2%, στα 103,36 δολάρια.

Η παράλληλη άνοδος πετρελαίου και αποδόσεων ενισχύει τις ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα αποδειχθούν πιο επίμονες, περιορίζοντας τα περιθώρια της Fed να διατηρήσει χαλαρή στάση.

Στο 92% η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην απόφαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve την Τετάρτη.

Τα futures των Fed Funds αποτιμούν πιθανότητα περίπου 92% η κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, από το σημερινό εύρος του 3,50%-3,75%.

Ο Κρίστοφερ Χοτζ, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στη Natixis CIB Americas, εκτιμά ότι η Fed θα προχωρήσει, για πρώτη φορά στην εποχή του προέδρου της Κέβιν Γουόρς, σε αύξηση του βασικού επιτοκίου, ανεβάζοντας το ανώτατο όριο στο 4%.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γουόρς αναμένεται να καταστήσει σαφές ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν προδικάζει τις επόμενες κινήσεις της Fed, προκειμένου η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία απέναντι σε νέους οικονομικούς ή γεωπολιτικούς κραδασμούς.

Νέες πιέσεις στις μετοχές της AI

Στο αρνητικό κλίμα προστίθεται το sell-off στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τις νέες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους από την ταχύτητα ανάπτυξης της AI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, τάχθηκε υπέρ μιας πιο αργής ανάπτυξης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, απέκλεισε το ενδεχόμενο αρχικής δημόσιας προσφοράς της εταιρείας μέσα στο 2026, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια της AI.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν ισχυρές πιέσεις σε μετοχές του κλάδου. Η Nvidia υποχώρησε κατά 3%, ενώ η Corning βυθίστηκε κατά 13%. Το iShares AI Innovation and Tech Active ETF έχασε σχεδόν 4%.

Διαβάστε ακόμη

Αγορά ακινήτου κάτω από την αντικειμενική: Πόσα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία

Γιατί οι πελάτες κρύβουν στις τσέπες τους αντικείμενα από τα εστιατόρια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ