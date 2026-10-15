Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τη Νότια Κορέα να βρίσκεται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς οι ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο πιο επιθετικής νομισματικής σύσφιγξης από τη Federal Reserve προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi υποχωρεί κατά 7,57% στις 5.554,22 μονάδες, με απώλειες 454,59 μονάδων, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί SK Hynix και Samsung Electronics δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έκλεισε με βουτιά 4,90% στις 64.425,95 μονάδες, χάνοντας 3.318,34 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί κατά 1,27% στις 24.004,35 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite με πτώση 1,60% στις 3.707,13 μονάδες, ενώ ο CSI 300 έχασε 1,41%.

Απώλειες 0,54% στον δείκτη της Σιγκαπούρης, στις 5.394,03 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 με απώλειες 0,85%.

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει η αγορά της Ινδίας, όπου ο Sensex ενισχύεται κατά 1,62% στις 73.959,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1.177,82 μονάδων.

Οι έντονες πιέσεις στις ασιατικές αγορές ακολουθούν τη σημαντική υποχώρηση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές των επιτοκίων και τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους δανεισμού.

Wall Street: Πτωτικά τα futures μετά το ξεπούλημα της Τετάρτης

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και τα προθεσμιακά συμβόλαια των βασικών αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέα εταιρικά αποτελέσματα και κρίσιμα οικονομικά στοιχεία.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,31%, ενώ μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται τα συμβόλαια του τεχνολογικού Nasdaq 100, με απώλειες 0,83%.

Αντίθετα, τα futures του Dow Jones ενισχύονται κατά 0,12%, ή 63 μονάδες.

Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται μετά τη χθεσινή πτωτική συνεδρίαση στη Wall Street, την οποία πυροδότησαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που αποδείχθηκαν υψηλότερα των προσδοκιών.

Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,9%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τις 23 Ιουλίου, όταν είχε σημειώσει απώλειες 2,2%.

Ο S&P 500 έχασε 1,1%, στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 29 Ιουλίου, ενώ ο Dow Jones εμφάνισε συγκριτικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, περιορίζοντας τις απώλειές του στο 0,1%.

Fed: Εντείνονται οι φόβοι για πιο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων

Στο επίκεντρο της ανησυχίας των επενδυτών βρίσκεται η προοπτική νέας αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve πριν από το τέλος του έτους.

Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο με ταχύτερο ετήσιο ρυθμό από τον αναμενόμενο, ενισχύοντας τους φόβους ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα χρειαστεί να κινηθεί πιο επιθετικά για να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

«Ο πληθωρισμός έχει πάρει φωτιά», δήλωσε ο Τζέιμι Κοξ, διαχειριστικός εταίρος της Harris Financial Group.

«Είναι απολύτως σαφές από πού προέρχεται η πληθωριστική ώθηση, αλλά δύο πόλεμοι πρέπει να τελειώσουν προτού δούμε οποιαδήποτε ανακούφιση», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Fed είχε κάνει το λάθος να χαρακτηρίσει παροδικό τον πληθωρισμό της περιόδου της πανδημίας και τώρα φαίνεται έτοιμη να επαναλάβει το ίδιο λάθος από την αντίθετη πλευρά, όσον αφορά το ενεργειακό σοκ στην προσφορά.

Νέα κρίσιμα στοιχεία για πληθωρισμό και απασχόληση

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις νέες ανακοινώσεις για την αμερικανική οικονομία, οι οποίες αναμένεται να δώσουν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία των τιμών και τη μελλοντική στάση της Fed.

Την Πέμπτη ανακοινώνονται τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ, στις 8:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Την ίδια ώρα αναμένονται τα νέα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, που θα προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Παράλληλα, συνεχίζεται η περίοδος ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων, με τις περιφερειακές τράπεζες U.S. Bancorp και PNC, καθώς και τη Charles Schwab, να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Διαβάστε ακόμη

Πεντάστερα ξενοδοχεία μόνο για νέες μαμάδες

Evergood: Τι κρύβει η συμφωνία με τον Πρεμ Γουάτσα – Το παρασκήνιο, τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα

Στεγαστικό: 15.000 ακίνητα σε τράπεζες και servicers περιμένουν να βγουν στην αγορά αλλά δεν είναι… αρκετά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ