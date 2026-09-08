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Η Morgan Stanley διατηρεί θετική στρατηγική στάση απέναντι στην ελληνική αγορά μετοχών, εκτιμώντας ότι ο κύκλος της οικονομικής και επενδυτικής ανάπτυξης δεν έχει εξαντληθεί. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι όσο πλησιάζει το 2027 το περιβάλλον γίνεται πιο σύνθετο, καθώς η επίδραση από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς ωριμάζει και ο πολιτικός παράγοντας αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η βασική τοποθέτηση του οίκου παραμένει θετική για την Ελλάδα, με προτίμηση στις τράπεζες και στις εταιρείες που έχουν άμεση έκθεση στον εγχώριο επενδυτικό κύκλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Alpha Bank που αποτελεί την κορυφαία τραπεζική επιλογή, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και η ΔΕΗ και η Metlen.

Η ανάπτυξη στηρίζεται στις επενδύσεις

Η εκτίμηση για την ελληνική οικονομία θετική. Η Morgan Stanley προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2% το 2026 και το 2027, με κύρια πηγή ανάπτυξης την εγχώρια ζήτηση και ειδικότερα τις επενδύσεις.

Οι πάγιες επενδύσεις έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 90% από τα τέλη του 2019, ενώ για τη διετία 2026-2027 προβλέπεται μέση ετήσια αύξηση περίπου 7%. Η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, οι δημόσιες επενδύσεις και οι άμεσες ξένες επενδύσεις παραμένουν βασικοί μηχανισμοί στήριξης.

Αυτή η εικόνα περνά απευθείας και στο ταμπλό. Οι επενδύσεις των εισηγμένων ελληνικών μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν από περίπου 2,8 δισ. ευρώ το 2020 σε 8,2 δισ. ευρώ το 2025 και αναμένεται να φτάσουν τα 10,3 δισ. ευρώ το 2026 και τα 11,2 δισ. ευρώ το 2027. Το μεγαλύτερο μέρος της κινητικότητας αφορά ενέργεια, δίκτυα, βιομηχανία και ψηφιακές υποδομές, με θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις και για την τραπεζική πίστη.

Οι τράπεζες ως βασικός μοχλός της ελληνικής αγοράς

Οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν για τη Morgan Stanley έναν από τους καθαρότερους τρόπους έκθεσης στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη. Στο ευρωπαϊκό κλαδικό μοντέλο της κατατάσσονται τρίτες μεταξύ περίπου 30 κλάδων, με θετική εικόνα που τροφοδοτείται από τις αναθεωρήσεις κερδών, τις αποτιμήσεις, τις αυξήσεις τιμών στόχων και τις εταιρικές κινήσεις.

Η προτίμηση δίνεται στις τράπεζες με μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανάπτυξη και χαμηλότερες αποτιμήσεις. Η Alpha Bank παραμένει η κορυφαία επιλογή με τιμή στόχο τα 5,50 ευρώ. Η αποτίμησή της θεωρείται ελκυστική, περίπου στις 8 φορές τα κέρδη του 2028, ενώ ο οίκος αναμένει σημαντικούς καταλύτες από το επενδυτικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο και από την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες.

Για τη Eurobank, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 5,40 ευρώ, με τη Morgan Stanley να εστιάζει στο συνδυασμό χαμηλής αποτίμησης και υψηλής κερδοφορίας. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 19% το 2028, ενώ η γεωγραφική διαφοροποίηση μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και Κύπρου προσθέτει επιπλέον πηγές ανάπτυξης.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, με τιμή στόχο τα 12,30 ευρώ, το βασικό πλεονέκτημα είναι η καθαρή έκθεση στην ελληνική οικονομία, η ισχυρή καταθετική βάση και η δυνατότητα περαιτέρω πιστωτικής επέκτασης. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα αντιμετωπίζεται ως πιο αμυντική επιλογή, με τιμή στόχο τα 19,30 ευρώ, αλλά χωρίς την ίδια προτίμηση λόγω υψηλότερης σχετικής αποτίμησης.

Συνολικά, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με περίπου 10% έκπτωση έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου σε όρους κερδών του 2028.

ΔΕΗ και Metlen στη γραμμή των μεγάλων επενδύσεων

Η ΔΕΗ βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου επενδυτικού κύκλου στην Ελλάδα. Παρά τη διεθνοποίηση του ομίλου, η Ελλάδα παραμένει η βασική αγορά του επενδυτικού σχεδίου.

Από τα συνολικά 24,2 δισ. ευρώ επενδύσεων για την περίοδο 2026-2030, περίπου 12,5 δισ. ευρώ ή 52% κατευθύνονται στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εγχώρια αγορά αναμένεται να αντιστοιχεί περίπου στο 63% των λειτουργικών κερδών του ομίλου το 2030.

Η Morgan Stanley θεωρεί ότι η ελληνική δραστηριότητα ενέχει χαμηλότερο κίνδυνο εκτέλεσης σε σχέση με τις νέες διεθνείς αγορές, καθώς η ΔΕΗ διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες υποδομές, τεχνογνωσία και πρόσβαση στο δίκτυο. Μέχρι το 2030 σχεδιάζεται σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα, με έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές και νέες τεχνολογίες.

Η Metlen βρίσκεται επίσης σε νέο επενδυτικό κύκλο, με σωρευτικές επενδύσεις περίπου 2,5 δισ. ευρώ έως το 2028. Πάνω από το μισό ποσό εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί στην Ελλάδα, κυρίως σε βωξίτη, αλουμίνα, γάλλιο, άμυνα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μετάβαση στις αναπτυγμένες αγορές

Ένας δεύτερος άξονας στήριξης της ελληνικής αγοράς είναι η σταδιακή μετάβαση από τις αναδυόμενες στις αναπτυγμένες αγορές. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι η διαδικασία βρίσκεται περίπου στα μισά της διαδρομής. Οι αλλαγές στους δείκτες STOXX και FTSE αναμένεται να αυξήσουν την παρουσία επενδυτών αναπτυγμένων αγορών, ενώ η κίνηση του MSCI τον Μάιο του 2027 θεωρείται το πιο σημαντικό γεγονός για τα μακροπρόθεσμα διεθνή κεφάλαια.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανές καθαρές παθητικές εισροές περίπου 500 εκατ. δολαρίων, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ μεταξύ των βασικών ωφελημένων.

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