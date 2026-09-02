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Οι μετοχές των ΗΠΑ φαίνονται επισφαλείς στα ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά υπάρχει μία επένδυση που θα μπορούσε να προσφέρει στους επενδυτές κάποια ηρεμία: τα ETF που προσφέρουν μερίσματα.

Τα αμοιβαία κεφάλαια που καταβάλλουν μερίσματα φαίνονται όλο και πιο ελκυστικά για τους επενδυτές που διαμορφώνουν το χαρτοφυλάκιό τους, υπογράμμισε η Morningstar σε σημείωμα προς τους πελάτες της αυτή την εβδομάδα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι εταιρείες που καταβάλλουν μερίσματα θεωρούνται γενικά ότι διαθέτουν σταθερή ταμειακή ροή και είναι πιο σταθερές από άλλους τύπους μετοχών, κάτι που μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές κάποια προστασία του χαρτοφυλακίου τους.

Ακολουθούν τα αμοιβαία κεφάλαια που περιλαμβάνονται στη λίστα της Morningstar σύμφωνα με το Business Insider:

Vanguard High Dividend Yield ETF

Σύμβολο: VYM

Αξιολόγηση Morningstar: Κορυφαία επιλογή

Απόδοση από την αρχή του έτους: +14%

Αιτιολόγηση: Αυτό το παθητικό αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί το μισό των μετοχών των ΗΠΑ που καταβάλλουν μερίσματα και έχουν υψηλότερες αποδόσεις, και στη συνέχεια τις σταθμίζει βάσει της κεφαλαιοποίησης, κάτι που φυσικά κατευθύνει το χαρτοφυλάκιο προς μεγαλύτερες και πιο σταθερές εταιρείες, και αυτό βοηθά τους επενδυτές να αποκομίσουν απόδοση χωρίς να επιβαρύνονται με προβληματικές μετοχές υψηλού κινδύνου.

Fidelity High Dividend ETF

Σύμβολο: FDVV

Αξιολόγηση Morningstar: Κορυφαία επιλογή

Απόδοση από την αρχή του έτους: +11%

Αιτιολόγηση: Ο υποκείμενος δείκτης αυτής της παθητικής στρατηγικής αποκλείει εταιρείες με μη βιώσιμα υψηλά ποσοστά διανομής μερισμάτων, δηλαδή το ποσοστό των κερδών μιας εταιρείας που καταβάλλεται ως μέρισμα. Όπως και με την προσέγγιση της Vanguard, αυτό το βήμα θα πρέπει να βοηθήσει στον αποκλεισμό μετοχών με ασθενέστερα θεμελιώδη μεγέθη.

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF

Σύμβολο: BEDY

Αξιολόγηση Morningstar: Δευτερεύουσα επιλογή

Απόδοση από την αρχή του έτους: +12%

Αιτιολόγηση: Αν και το επενδυτικό μέσο είναι νέο, η ομάδα και η διαδικασία του δεν είναι. Στην πραγματικότητα, η ομάδα του διαχειρίζεται αυτή τη στρατηγική εδώ και 15 χρόνια. Η διαδικασία εστιάζει σε καταλυτικούς παράγοντες όπως η θετική και αυξανόμενη ελεύθερη ταμειακή ροή, κάτι που βοηθά τους διαχειριστές να αποφεύγουν τις παγίδες αξίας.

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