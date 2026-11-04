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Καθαρές πωλήσεις 275,1 εκατ. δολαρίων από παθητικά χαρτοφυλάκια υπολογίζει η JPMorgan κατά τη μετάταξη της ελληνικής αγοράς στους δείκτες αναπτυγμένων αγορών του MSCI. Στο μοντέλο της, οι πωλήσεις από κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες αναδυόμενων αγορών ανέρχονται σε 5,072 δισ. δολάρια, ενώ οι αγορές από κεφάλαια που ακολουθούν δείκτες ανεπτυγμένων αγορών διαμορφώνονται σε 4,797 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα αποτελέσματα της αναθεώρησης αναμένεται να ανακοινωθούν στις 10 Μαΐου 2027 και οι αλλαγές να εφαρμοστούν στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 27ης Μαΐου. Η Ελλάδα, με στάθμιση 0,61% στον MSCI Emerging Markets Standard, εκτιμάται ότι θα έχει βάρος 0,06% στον MSCI World, 0,41% στον MSCI Europe και 0,27% στον MSCI EAFE.

Η σύνθεση μετά τη μετάταξη

Από τις δέκα μετοχές του ελληνικού σκέλους του MSCI Emerging Markets Standard, η JPMorgan προβλέπει ότι επτά θα ενταχθούν στον MSCI World Standard. Αυτές είναι η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και η Motor Oil. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Jumbo προβλέπει ένταξη στην κατηγορία Small Cap των αναπτυγμένων αγορών. Η Allwyn βγαίνει από τον Standard των αναδυόμενων αγορών και δεν εμφανίζεται στη νέα σύνθεση που έχει υπολογίσει η τράπεζα.

Αυτές οι τρεις αλλαγές εξηγούν το συνολικό αρνητικό ισοζύγιο. Οι εκτιμώμενες καθαρές πωλήσεις τους αθροίζονται σε 584,2 εκατ. δολάρια, έναντι καθαρών αγορών περίπου 309 εκατ. δολαρίων στις υπόλοιπες 24 μετοχές.

Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι πωλήσεις των 300,5 εκατ. δολαρίων αντισταθμίζονται εν μέρει από αγορές 89,6 εκατ. δολαρίων στον Small Cap, με αποτέλεσμα καθαρή εκροή 210,9 εκατ. δολαρίων. Στην Jumbo, το αντίστοιχο ισοζύγιο είναι αρνητικό κατά 165,3 εκατ. δολάρια, με πωλήσεις 235,5 εκατ. και αγορές 70,2 εκατ. δολαρίων. Για την Allwyn, η εκτίμηση είναι καθαρές πωλήσεις 208 εκατ. δολαρίων, καθώς το μοντέλο δεν προβλέπει εισροές από τους δείκτες αναπτυγμένων αγορών.

Η κατάταξη αλλάζει όταν οι εντολές συγκρίνονται με τη συνήθη συναλλακτική δραστηριότητα κάθε τίτλου. Οι καθαρές πωλήσεις στην Allwyn αντιστοιχούν σε 19,97 ημέρες συναλλαγών και στην Jumbo σε 18,65, έναντι 11,29 στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Οι συναλλαγές στον MSCI World Standard

Στις τέσσερις συστημικές τράπεζες η JPMorgan υπολογίζει καθαρές αγορές 130,1 εκατ. δολαρίων. Οι μεγαλύτερες ακαθάριστες συναλλαγές εντοπίζονται στην Εθνική Τράπεζα, με αγορές 1.070,2 εκατ. δολαρίων και πωλήσεις 1.027,7 εκατ. δολαρίων. Η διαφορά των 42,5 εκατ. δολαρίων αποτελεί τη μεγαλύτερη καθαρή εισροή της ανάλυσης.

Στη Eurobank προβλέπονται αγορές 873 εκατ. δολαρίων και πωλήσεις 838,3 εκατ., με καθαρό υπόλοιπο 34,7 εκατ. δολαρίων. Στην Τράπεζα Πειραιώς η καθαρή εισροή διαμορφώνεται σε 31,8 εκατ. δολάρια, από αγορές 799,1 εκατ. και πωλήσεις 767,3 εκατ. δολαρίων. Στην Alpha Bank το αντίστοιχο ποσό είναι 21,1 εκατ. δολάρια, με αγορές 532,1 εκατ. και πωλήσεις 511 εκατ. δολαρίων.

Από τις μη τραπεζικές μετοχές της ομάδας των επτά μετοχών, η ΔΕΗ έχει το υψηλότερο θετικό υπόλοιπο, στα 21,2 εκατ. δολάρια, με αγορές 532,8 εκατ. και πωλήσεις 511,7 εκατ. δολαρίων. Στον ΟΤΕ, οι αγορές των 236,7 εκατ. και οι πωλήσεις των 227,3 εκατ. αφήνουν καθαρή εισροή 9,4 εκατ. δολαρίων. Στη Motor Oil προκύπτει εισροή 8,4 εκατ. δολαρίων, με αγορές 210,7 εκατ. και πωλήσεις 202,3 εκατ. δολαρίων. Και στις επτά μετοχές η καθαρή εντολή αντιστοιχεί σε λιγότερο από μία ημέρα συναλλαγών.

Οι εκτιμήσεις για τα small caps ανά κλάδο

Η μεγαλύτερη καθαρή αγορά στην κατηγορία αφορά τη Cenergy Holdings, με 40,1 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία εμφανίζεται ως νέα προσθήκη στον Small Cap των αναπτυγμένων αγορών, οπότε το μοντέλο δεν καταγράφει αντίστοιχη πώληση από κεφάλαια των αναδυόμενων. Η καθαρή εντολή αντιστοιχεί σε 7,68 ημέρες συναλλαγών.

Στις τράπεζες της κατηγορίας, η Optima bank εμφανίζει καθαρή εισροή 15 εκατ. δολαρίων, με αγορές 51,5 εκατ. και πωλήσεις 36,5 εκατ. δολαρίων. Για την CrediaBank, η JPMorgan εκτιμά καθαρές αγορές 8,7 εκατ. δολαρίων, από αγορές 29,8 εκατ. και πωλήσεις 21,1 εκατ. δολαρίων.

Στη βιομηχανία και τις κατασκευές, η Titan έχει καθαρή εισροή 14,6 εκατ. δολαρίων, από αγορές 50,2 εκατ. και πωλήσεις 35,5 εκατ. δολαρίων. Για την Aktor το υπόλοιπο είναι θετικό κατά 8,6 εκατ. δολάρια, με αγορές 29,6 εκατ. και πωλήσεις 21 εκατ. δολαρίων. Στη Viohalco, οι αγορές των 21,8 εκατ. και οι πωλήσεις των 15,4 εκατ. οδηγούν σε καθαρή εισροή 6,4 εκατ. δολαρίων.

Στην ενέργεια και τα δίκτυα, η HELLENiQ ENERGY εμφανίζει καθαρή εισροή 8,1 εκατ. δολαρίων, με αγορές 27,8 εκατ. και πωλήσεις 19,7 εκατ. δολαρίων. Για τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προβλέπονται καθαρές αγορές 6,7 εκατ. δολαρίων, από αγορές 23,1 εκατ. και πωλήσεις 16,4 εκατ. δολαρίων. Στην ΕΥΔΑΠ, το καθαρό ποσό υπολογίζεται σε 3,7 εκατ. δολάρια, με αγορές 12,5 εκατ. και πωλήσεις 8,9 εκατ. δολαρίων.

Στις μεταφορές, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συγκεντρώνει καθαρές αγορές 5,1 εκατ. δολαρίων, από αγορές 17,4 εκατ. και πωλήσεις 12,4 εκατ. δολαρίων. Στην Aegean Airlines, οι αγορές των 14,1 εκατ. και οι πωλήσεις των 10 εκατ. δίνουν καθαρή εισροή 4,1 εκατ. δολαρίων. Στον ΟΛΠ το θετικό ισοζύγιο ανέρχεται σε 2,3 εκατ. δολάρια, με αγορές 7,8 εκατ. και πωλήσεις 5,5 εκατ. δολαρίων. Για την Autohellas, η εκτίμηση είναι 1,7 εκατ. δολάρια καθαρών αγορών, από αγορές 6 εκατ. και πωλήσεις 4,2 εκατ. δολαρίων.

Στην Bally’s Intralot υπολογίζονται καθαρές αγορές 6,2 εκατ. δολαρίων, με αγορές 21,2 εκατ. και πωλήσεις 15 εκατ. δολαρίων. Για τη Lamda Development, η αντίστοιχη εκτίμηση είναι 3,3 εκατ. δολάρια, με αγορές 11,3 εκατ. και πωλήσεις 8 εκατ. δολαρίων. Στον Σαράντη προκύπτει καθαρή εισροή 3 εκατ. δολαρίων, από αγορές 10,3 εκατ. και πωλήσεις 7,3 εκατ. δολαρίων, ενώ στην Κρι Κρι οι αγορές των 8,3 εκατ. και οι πωλήσεις των 5,9 εκατ. δίνουν θετικό υπόλοιπο 2,4 εκατ. δολαρίων.

Η Autohellas έχει τη μικρότερη καθαρή εισροή σε αξία, αλλά τη μεγαλύτερη αναλογία προς τη συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ των μετοχών με θετικό ισοζύγιο, στις 8,83 ημέρες συναλλαγών. Ακολουθούν η Cenergy με 7,68 και η Aegean με 5,10.