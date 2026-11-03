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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Τρίτης, καθώς πληροφορίες για νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν επαναφέρουν τους φόβους για κλιμάκωση της οκτάμηνης σύγκρουσης και παρατεταμένα προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο ιρανικό νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο, εξέλιξη που ενίσχυσε εκ νέου το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς τιμές του αργού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται σχεδόν 1%, στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) καταγράφει άνοδο 0,93%, στα 97,4 δολάρια.

Η ανοδική αντίδραση ακολουθεί τη μεγάλη πτώση της Δευτέρας, όταν το Brent υποχώρησε κατά 8,66 δολάρια ή 7,63%, κλείνοντας στα 104,77 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές είχαν αρχίσει να προεξοφλούν μεγαλύτερες πιθανότητες διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Τα αμερικανικά πλήγματα και η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Κεσμ. Ορισμένοι από τους αξιωματούχους χαρακτήρισαν τις επιχειρήσεις αμυντικού χαρακτήρα, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η είδηση άλλαξε το κλίμα στην αγορά πετρελαίου, η οποία μόλις είχε αρχίσει να στρέφει την προσοχή της στις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό της σύγκρουσης.

«Το δημοσίευμα επανέφερε ένα μέρος του ασφαλίστρου κινδύνου στην τιμή του πετρελαίου», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade.

Όπως εξήγησε, τη στιγμή που οι αγορές άρχιζαν να ενσωματώνουν στις τιμές ένα πιο διπλωματικό σενάριο, η υπενθύμιση ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται ανέτρεψε το επενδυτικό κλίμα.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν χωρίς συμφωνία

Παράλληλα με τις στρατιωτικές εξελίξεις, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ενεργές.

Το Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι επικοινωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται, έπειτα από πολυήμερες συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ.

Οι επαφές κατέληξαν σε τροποποιημένες προτάσεις, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος προς μια συμφωνία.

Την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υλοποιήσει τελικά την απειλή του για επανάληψη των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Παράλληλα, δήλωσε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη παραμένει εφικτή, ενισχύοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τα επόμενα βήματα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχει παραχωρήσει στην κυβέρνηση συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών.

Τα Στενά του Ορμούζ και η πίεση στις αγορές ενέργειας

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα και οι φόβοι νέων επιθέσεων σε εμπορικά πλοία εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία για τη διάρκεια των περιορισμών στις ενεργειακές ροές.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί επίσης έναν από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την άνοδο των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβαρύνοντας τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πολιτική πίεση προς τον Τραμπ να επιδιώξει τον τερματισμό της σύγκρουσης, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Οι ανησυχίες ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να ενταθούν εκ νέου μετά τις αμερικανικές κάλπες είχαν οδηγήσει το Brent να ολοκληρώσει τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.

Στο διπλωματικό προσκήνιο και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν νέα διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να φέρει στο ίδιο τραπέζι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται ο τερματισμός της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι συμφωνίες ασφαλείας για τη μεταπολεμική περίοδο και η αποκλιμάκωση της έντασης.

Για την αγορά πετρελαίου, πάντως, το άμεσο ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή, καθώς κάθε ένδειξη στρατιωτικής κλιμάκωσης ή διπλωματικής προόδου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις τιμές.