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Τα τελευταία αποτελέσματα της Nvidia είχαν για τη Wall Street μεγαλύτερη σημασία από ένα ακόμη τρίμηνο ισχυρών πωλήσεων. Η ουσία βρίσκεται στο μήνυμα που έστειλε η εταιρεία για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης: η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ όχι μόνο δεν δείχνει να κορυφώνεται, αλλά εξακολουθεί να αυξάνεται τόσο γρήγορα ώστε το βασικό πρόβλημα μετατοπίζεται πλέον από το εάν υπάρχουν πελάτες στο εάν υπάρχει αρκετή προσφορά για να εξυπηρετηθούν.

Η πρόβλεψη της Nvidia για αύξηση εσόδων κατά 70% στο επόμενο οικονομικό έτος, έναντι περίπου 44% που περίμεναν κατά μέσο όρο οι αναλυτές, αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο των ανακοινώσεων. Πρόκειται μάλιστα για ασυνήθιστα μακροπρόθεσμη καθοδήγηση από μια εταιρεία που παραδοσιακά αποφεύγει να δίνει προβλέψεις έναν ολόκληρο χρόνο μπροστά.

Η αντίδραση της μετοχής, με άνοδο σχεδόν 5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, αποτύπωσε την ανακούφιση μιας αγοράς που τους τελευταίους μήνες αμφισβητούσε όλο και περισσότερο τη διάρκεια του AI boom.

Από το AI story στο AI business

Το βασικό μήνυμα του Τζένσεν Χουάνγκ ήταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον σε διαφορετική φάση. «Το AI έχει φτάσει στο σημείο καμπής του», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η υπολογιστική ισχύς μετατρέπεται πλέον άμεσα σε παραγωγικότητα και έσοδα.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές. Η μεγάλη αμφιβολία γύρω από το AI trade δεν αφορά πλέον το κατά πόσο οι τεχνολογικές εταιρείες μπορούν να δαπανήσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Αφορά το εάν αυτές οι επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν επαρκείς αποδόσεις ώστε να δικαιολογηθεί η συνέχισή τους.

Τα στοιχεία της Nvidia προσφέρουν, τουλάχιστον προς το παρόν, επιχειρήματα στους αισιόδοξους.

Τα έσοδα του δεύτερου οικονομικού τριμήνου υπερδιπλασιάστηκαν στα 96,22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 92,17 δισ. δολαρίων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,22 δολάρια ανά μετοχή, έναντι εκτίμησης 2,10 δολαρίων.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στα data centers, όπου τα έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν και έφθασαν τα 89 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης 85,08 δισ. δολαρίων.

Η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στους hyperscalers

Για την αγορά, ίσως ακόμη σημαντικότερη είναι η διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Η Nvidia δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τους παραδοσιακούς hyperscalers.

AI labs, εξειδικευμένοι πάροχοι cloud, επιχειρήσεις, κρατικοί πελάτες και βιομηχανικοί όμιλοι αυξάνουν τις επενδύσεις τους. Η εταιρεία εκτιμά μάλιστα ότι τα AI labs θα αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών δραστηριοτήτων της το επόμενο έτος.

Παράλληλα, οι λεγόμενες neo-cloud εταιρείες αναμένεται να κλείσουν τη χρονιά με περισσότερα από 8 gigawatts δυναμικότητας σε Nvidia GPUs, έναντι μόλις 3 gigawatts στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Σημαντικό μήνυμα έρχεται και από τη συνεργασία με την Amazon Web Services, καθώς προβλέπεται η εγκατάσταση επιπλέον 2 εκατομμυρίων επεξεργαστών γραφικών Nvidia στις παγκόσμιες υποδομές της Amazon μέσα στο 2027 και το 2028.

Το παράδοξο: Η προσφορά γίνεται μεγαλύτερο πρόβλημα από τη ζήτηση

Εδώ βρίσκεται και το δεύτερο μεγάλο συμπέρασμα των αποτελεσμάτων. Η Nvidia υποστηρίζει ότι η ζήτηση επιταχύνεται ακόμη και στο σημερινό τεράστιο μέγεθός της, όμως η εταιρεία είναι περιορισμένη από την προσφορά.

Οι ελλείψεις μνήμης και άλλων εξαρτημάτων αποτελούν πλέον έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι υψηλότερες τιμές μνήμης αυξάνουν το κόστος και πιέζουν τα περιθώρια κέρδους.

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες προειδοποίησε ότι τα περιθώρια αναμένεται να υποχωρήσουν περίπου στο 71%-72% στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι αυξημένες τιμές των εξαρτημάτων περνούν στην παραγωγή.

Επομένως, το νέο ρίσκο για το AI trade είναι διαφορετικό από εκείνο που φοβόταν μέχρι σήμερα η αγορά: όχι η κατάρρευση της ζήτησης, αλλά οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξανόμενο κόστος της τεράστιας επέκτασης των υποδομών.

Το επόμενο τεστ είναι η Vera Rubin

Η μετάβαση στη νέα γενιά επεξεργαστών Vera Rubin θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ. Η πλατφόρμα έχει ήδη αρχίσει να αποστέλλεται σε πελάτες και η Nvidia εκτιμά ότι θα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο των εσόδων των data centers ήδη στο τρέχον τρίμηνο.

Για το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία προβλέπει συνολικά έσοδα 108 δισ. δολαρίων, με απόκλιση 2%, έναντι περίπου 104,19 δισ. δολαρίων που ανέμενε η αγορά.

Παραμένει, ωστόσο, ένας σημαντικός άγνωστος παράγοντας: η Κίνα. Η Nvidia δεν συμπεριέλαβε έσοδα από κινεζικά data centers στις προβλέψεις της, καθώς οι πωλήσεις προηγμένων chips στη χώρα εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Το συνολικό μήνυμα προς τις αγορές είναι πάντως σαφές. Μετά από μήνες συζητήσεων για υπερβολικές αποτιμήσεις, τεράστιες επενδύσεις και πιθανή «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, η Nvidia παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι ο κύκλος επενδύσεων στο AI εξακολουθεί να επιταχύνεται.

Το ερώτημα για τη Wall Street μετατοπίζεται έτσι από το «πότε θα τελειώσει το AI boom» στο πόσο μεγάλη μπορεί τελικά να γίνει η αγορά υπολογιστικής ισχύος – και πόσο γρήγορα μπορεί η βιομηχανία να κατασκευάσει την υποδομή που απαιτείται για να καλύψει τη ζήτηση.

«Χτυπά» τη Hugging Face για 13 δισ.

Το θετικό μήνυμα των αποτελεσμάτων συνοδεύτηκε λίγες ώρες αργότερα από μια ακόμη κίνηση που δείχνει ότι η Nvidia θέλει να επεκτείνει την κυριαρχία της πέρα από τα chips. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο όμιλος βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της Hugging Face, μιας από τις σημαντικότερες πλατφόρμες ανάπτυξης και διαμοιρασμού μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα deal που αποτιμά την startup περίπου στα 13 δισ. δολάρια. Η Nvidia ήταν ήδη επενδυτής στη Hugging Face, μαζί με ομίλους όπως οι Google, Amazon, Intel και Salesforce, ενώ η εταιρεία είχε αποτιμηθεί στα 4,5 δισ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης πριν από τρία χρόνια.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα ενισχύσει τη στρατηγική της Nvidia να εξελιχθεί από τον κυρίαρχο προμηθευτή AI accelerators σε έναν όμιλο με παρουσία σε ολοένα περισσότερα επίπεδα του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, έρχεται να προστεθεί σε ένα μπαράζ συμφωνιών, μεταξύ των οποίων το deal αδειοδότησης ύψους 6 δισ. δολαρίων με την Poolside και η συμφωνία περίπου 20 δισ. δολαρίων για το μεγαλύτερο μέρος της Groq. Το timing έχει ιδιαίτερη σημασία: αμέσως μετά την πρόβλεψη για αύξηση εσόδων κατά 70%, η Nvidia δείχνει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την τεράστια οικονομική της ισχύ για να διευρύνει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της στην επόμενη φάση του AI boom.

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