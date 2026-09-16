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Ο χρυσός των κεντρικών τραπεζών σπάνια αλλάζει τοποθεσία. Η μεταφορά του αποτελεί μια ακριβή, σύνθετη και εξαιρετικά ευαίσθητη επιχείρηση, που απαιτεί απόλυτη μυστικότητα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ασφάλιση και πολύπλοκο σχεδιασμό.

Γι’ αυτό, όταν δεκάδες τόνοι χρυσού μετακινούνται από μία χώρα ή ήπειρο σε άλλη, το μήνυμα ξεπερνά μια απλή αναδιάρθρωση αποθεμάτων. Αντανακλά μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες αντιλαμβάνονται την ασφάλεια, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τον έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας (De Nederlandsche Bank) να μεταφέρει 86 τόνους χρυσού από τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα στο Λονδίνο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας τάσης.

Από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο ο χρυσός της Ολλανδίας

Η De Nederlandsche Bank επικαλέστηκε την «αυξανόμενη γεωπολιτική αναταραχή» και την ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας για σοβαρές κρίσεις.

Μετά τη μεταφορά, το ποσοστό των ολλανδικών αποθεμάτων που φυλάσσεται στη Νέα Υόρκη μειώθηκε από 31,3% σε 18,5%, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού βρίσκεται πλέον στο Λονδίνο. Συνολικά, η Ολλανδία διαθέτει περίπου 612 τόνους χρυσού.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απομάκρυνση από το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο ολλανδικός χρυσός μετακινήθηκε από μία δυτική δικαιοδοσία σε μία άλλη, με στόχο τη μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά και την ταχύτερη πρόσβαση στη σημαντικότερη αγορά φυσικού χρυσού στον κόσμο.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι σε περιόδους κρίσης δεν αρκεί μια χώρα να διαθέτει ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο. Πρέπει να μπορεί και να το χρησιμοποιήσει άμεσα.

Από τη Γαλλία έως την Ινδία αλλάζει ο χάρτης των αποθεμάτων

Η Ολλανδία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η Γαλλία απομάκρυνε από τη Federal Reserve της Νέας Υόρκης το σύνολο του χρυσού που διατηρούσε εκεί, συνολικά 129 τόνους, ποσότητα που αντιστοιχούσε περίπου στο 5% των συνολικών αποθεμάτων της.

Η Banque de France παρουσίασε την κίνηση ως τεχνική επιλογή, καθώς οι συγκεκριμένες ράβδοι δεν πληρούσαν τα σύγχρονα πρότυπα καθαρότητας της London Bullion Market Association (LBMA). Η αντικατάστασή τους δημιούργησε έκτακτο λογιστικό κέρδος περίπου 11 δισ. ευρώ, χωρίς να αλλάξει το συνολικό γαλλικό απόθεμα των 2.437 τόνων.

Ωστόσο, η στρατηγική συνέπεια είναι σημαντική: η Γαλλία δεν διατηρεί πλέον χρυσό στη Νέα Υόρκη.

Ακόμη πιο ξεκάθαρη είναι η αλλαγή στάσης της Ινδίας. Η κεντρική τράπεζα της χώρας επαναπάτρισε περισσότερους από 100 τόνους χρυσού από τη Βρετανία το 2024. Τον Μάρτιο του 2026, μόλις το 22% των ινδικών αποθεμάτων βρισκόταν εκτός χώρας, έναντι 55% τρία χρόνια νωρίτερα.

Παρότι η επίσημη αιτιολόγηση αφορούσε τη διαφοροποίηση των τοποθεσιών φύλαξης, η κλίμακα της αλλαγής δείχνει μεγαλύτερη επιθυμία για άμεσο φυσικό έλεγχο των εθνικών αποθεμάτων.

Ο επαναπατρισμός χρυσού είχε ξεκινήσει νωρίτερα

Η τάση δεν είναι καινούργια.

Η Γερμανία είχε αποφασίσει ήδη από το 2013 να αυξήσει την ποσότητα χρυσού που φυλάσσεται στη Φρανκφούρτη, μεταφέροντας συνολικά 674 τόνους από το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη.

Η Αυστρία επέστρεψε 90 τόνους το 2018, με στόχο το μισό των αποθεμάτων της να βρίσκεται εντός χώρας. Την ίδια χρονιά, η Ουγγαρία μετέφερε περίπου τρεις τόνους από το Λονδίνο στη Βουδαπέστη, υποστηρίζοντας ότι η εγχώρια φύλαξη ενίσχυε την εμπιστοσύνη προς το κράτος.

Οι κεντρικές τράπεζες δεν μετακινούν μόνο χρυσό – αγοράζουν περισσότερο

Παράλληλα με τις μεταφορές, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια δεύτερη, μεγαλύτερη τάση: η συσσώρευση νέων αποθεμάτων.

Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν καθαρά 863 τόνους χρυσού το 2025. Αν και η επίδοση ήταν χαμηλότερη από τους περισσότερους από 1.000 τόνους ετησίως της προηγούμενης τριετίας, παρέμεινε σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2021.

Η Πολωνία ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο μεγαλύτερος δηλωμένος αγοραστής, προσθέτοντας 102 τόνους το 2025 και ακόμη 51 τόνους το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Τα αποθέματά της έφτασαν τους 632 τόνους, ενώ ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Άνταμ Γκλαπίνσκι, έχει θέσει ως νέο στόχο τους 700 τόνους, επικαλούμενος λόγους «εθνικής ασφάλειας».

Μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών μετά το 2022 βρίσκονται επίσης η Κίνα, η Τουρκία, η Ινδία και το Ιράκ. Πρόκειται για χώρες με διαφορετικά πολιτικά συστήματα, αλλά κοινό χαρακτηριστικό την αυξημένη έκθεση σε γεωπολιτικές εντάσεις, κυρώσεις ή εξωτερικές πιέσεις.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εντοπίσει σύνδεση μεταξύ αυξημένων αγορών χρυσού και υψηλότερου γεωπολιτικού κινδύνου.

Το μάθημα από το πάγωμα των ρωσικών αποθεμάτων

Καθοριστική στιγμή αποτέλεσε το 2022, όταν οι δυτικές χώρες πάγωσαν μεγάλο μέρος των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη αυτή απέδειξε ότι τα κρατικά αποθέματα σε ξένα νομίσματα δεν είναι απολύτως ουδέτερα. Αποτελούν ταυτόχρονα υποχρεώσεις άλλων κρατών και μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να καταστούν μη προσβάσιμα.

Ο φυσικός χρυσός που βρίσκεται εντός εθνικών συνόρων δεν αντιμετωπίζει τον ίδιο κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Δεν εκδίδεται από άλλο κράτος, δεν εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα τρίτου και δεν μπορεί εύκολα να δεσμευτεί από ξένη αρχή.

Ωστόσο, δεν αποτελεί τέλειο αποθεματικό μέσο. Δεν αποδίδει τόκο, έχει κόστος φύλαξης και είναι δυσκολότερο να μεταφερθεί ή να ρευστοποιηθεί από ένα κρατικό ομόλογο.

Γι’ αυτό το Λονδίνο παραμένει κομβικός κόμβος, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας προσφέρει πρόσβαση στη μεγαλύτερη αγορά φυσικού χρυσού, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη κυριότητα των αποθεμάτων στις κεντρικές τράπεζες.

Η νέα γεωγραφία των θησαυροφυλακίων

Τα στοιχεία του World Gold Council δείχνουν ότι η αλλαγή αφορά πλέον πολλές χώρες.

Το 19% των κεντρικών τραπεζών δήλωσε το 2026 ότι αύξησε την εγχώρια φύλαξη ή διαφοροποίησε τις τοποθεσίες αποθήκευσης στο εξωτερικό, έναντι μόλις 7% έναν χρόνο πριν.

Παράλληλα, η χρήση της Bank of England μειώθηκε από 64% σε 57%, ενώ η χρήση της Federal Reserve της Νέας Υόρκης υποχώρησε από 17% σε 14%.

Την ίδια στιγμή, το 89% των διαχειριστών συναλλαγματικών αποθεμάτων εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού θα αυξηθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 45% σχεδιάζει να αυξήσει τις αγορές της δικής του κεντρικής τράπεζας.

Πάνω από οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι ο χρυσός θα έχει μεγαλύτερο βάρος στα παγκόσμια αποθέματα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Αποδολαριοποίηση, αλλά όχι άμεση ανατροπή

Η αυξημένη ζήτηση για χρυσό δεν σημαίνει ότι επίκειται κατάρρευση του δολαρίου.

Καμία άλλη αγορά κρατικών ομολόγων δεν διαθέτει τον συνδυασμό βάθους, ρευστότητας και ασφάλειας που προσφέρει η αμερικανική αγορά. Το ευρώ και το κινεζικό γουάν αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικούς θεσμικούς περιορισμούς.

Ακόμη και η Γερμανία, παρά τις πιέσεις, εξακολουθεί να διατηρεί περίπου το ένα τρίτο των τεράστιων αποθεμάτων της στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ, έχει δηλώσει ότι δεν αμφιβάλλει για την ασφάλεια του γερμανικού χρυσού στη Federal Reserve.

Η αλλαγή είναι πιο βαθιά: οι κεντρικές τράπεζες δεν θεωρούν πλέον αυτονόητο ότι τα αποθέματά τους πρέπει να βρίσκονται στο φθηνότερο ή πιο ρευστό χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Στον υπολογισμό μπαίνουν πλέον η πολιτική αξιοπιστία της χώρας φύλαξης, ο κίνδυνος κυρώσεων, η πρόσβαση σε περιόδους κρίσης και η δυνατότητα άμεσης φυσικής κατοχής.

Η μετακίνηση του ολλανδικού χρυσού δεν αποτελεί προμήνυμα μιας επικείμενης κρίσης. Αποκαλύπτει, όμως, ότι ακόμη και οι στενότεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ προετοιμάζονται για σενάρια που κάποτε θεωρούνταν απίθανα.

Ο χρυσός επιστρέφει στο επίκεντρο όχι επειδή βασίζεται σε μια υπόσχεση, αλλά επειδή δεν εξαρτάται από καμία. Και όταν οι κεντρικές τράπεζες εξετάζουν πλέον όχι μόνο τι κατέχουν αλλά και πού βρίσκεται, αυτό που μετακινούν δεν είναι απλώς ράβδοι χρυσού. Είναι η ίδια η εμπιστοσύνη.

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