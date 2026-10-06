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Σε μια επένδυση 6,6 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της παραγωγής πυρηνοκίνητων υποβρυχίων προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ανασυγκροτήσει επειγόντως τη ναυπηγική βιομηχανική της βάση και να αντιμετωπίσει τη ραγδαία ενίσχυση της ναυτικής ισχύος της Κίνας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα την Τρίτη, στο πλαίσιο του οποίου η Anduril θα επενδύσει 3,7 δισ. δολάρια για τη δημιουργία του νέου ναυπηγείου Arsenal-2 στο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα της Bethlehem Steel στο Σπάροους Πόιντ του Μέριλαντ. Παράλληλα, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανέθεσε στην εταιρεία σύμβαση ύψους έως 2,9 δισ. δολαρίων για την παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων υποβρυχίων.

Η μονάδα, έκτασης άνω των 185.000 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2030 και θα κατασκευάζει κρίσιμα εξαρτήματα και μεγάλα τμήματα για τα πυρηνοκίνητα επιθετικά υποβρύχια κλάσης Virginia, μεταξύ άλλων τορπιλοσωλήνες και θυρίδες. Η τελική συναρμολόγηση των υποβρυχίων θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται από τα υφιστάμενα μεγάλα ναυπηγεία του αμερικανικού προγράμματος.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα αποκτήσουν μερίδιο 40% στο νέο ναυπηγείο, παρουσιάζοντας την επένδυση ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναγέννησης της αμερικανικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας.

«Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο κομμάτι της μελλοντικής στρατιωτικής μας ισχύος», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Το μεγάλο πρόβλημα των ΗΠΑ στην παραγωγή υποβρυχίων

Πίσω από τη νέα επένδυση βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό: οι ΗΠΑ αγοράζουν υποβρύχια ταχύτερα από όσο μπορούν να τα κατασκευάσουν.

Παρότι το Κογκρέσο χρηματοδοτούσε επί χρόνια την αγορά δύο υποβρυχίων Virginia ετησίως, η πραγματική παραγωγή έχει περιοριστεί από το 2022 σε περίπου 1,1 έως 1,2 υποβρύχια τον χρόνο, εξαιτίας ελλείψεων εργατικού δυναμικού, προβλημάτων στους προμηθευτές και καθυστερήσεων στην παραγωγή. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ολοένα μεγαλύτερο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό εκτιμά πλέον ότι θα μπορέσει να φθάσει σε σταθερό ρυθμό παραγωγής δύο Virginia τον χρόνο περίπου το 2032.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο επειδή τα ίδια ναυπηγεία καλούνται ταυτόχρονα να κατασκευάζουν τα πολύ μεγαλύτερα πυρηνικά υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων κλάσης Columbia, τα οποία αποτελούν κρίσιμο μέρος της αμερικανικής πυρηνικής αποτροπής.

Μόλις τον Ιούλιο, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανέθεσε συμβάσεις συνολικού ύψους 76,6 δισ. δολαρίων για εννέα υποβρύχια Virginia και πέντε Columbia, αποτυπώνοντας το μέγεθος της προσπάθειας ενίσχυσης του υποθαλάσσιου σκέλους της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος.

Η Κίνα και το τεράστιο ναυπηγικό χάσμα

Η νέα επένδυση αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία λόγω της ναυτικής αντιπαλότητας ΗΠΑ–Κίνας στον Ινδοειρηνικό.

Η ναυτική ισχύς του Πεκίνου αποτελεί εδώ και χρόνια κορυφαία προτεραιότητα του αμερικανικού αμυντικού σχεδιασμού. Το κινεζικό Πολεμικό Ναυτικό έχει ήδη ξεπεράσει το αμερικανικό ως προς τον αριθμό των πολεμικών πλοίων, ενώ το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Κίνας βρίσκεται στη βιομηχανική υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει την περαιτέρω επέκτασή του.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου, παλαιότερη αποχαρακτηρισμένη εκτίμηση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού τοποθετούσε την κινεζική συνολική ναυπηγική δυναμικότητα, με βάση τους παραγόμενους μικτούς τόνους, περίπου 230 φορές πάνω από εκείνη των ΗΠΑ.

Η σύγκριση αφορά κυρίως τη συνολική και εμπορική ναυπηγική δυναμικότητα και δεν σημαίνει ότι η Κίνα μπορεί να κατασκευάζει σύνθετα πολεμικά πλοία με αναλογία 230 προς 1. Παρ’ όλα αυτά, το Κογκρέσο χαρακτηρίζει το χάσμα στρατηγικό πρόβλημα για την Ουάσιγκτον.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή και στην εμπορική ναυπηγική. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι οι ΗΠΑ κατασκευάζουν λιγότερα από πέντε εμπορικά πλοία τον χρόνο, έναντι περισσότερων από 1.700 στην Κίνα, γεγονός που δίνει στο Πεκίνο μια τεράστια βιομηχανική βάση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγικό πλεονέκτημα.

Για την Ουάσιγκτον, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το πόσα πλοία διαθέτει κάθε χώρα σήμερα, αλλά και ποια από τις δύο δυνάμεις θα μπορούσε να αντικαταστήσει γρηγορότερα τις απώλειές της σε περίπτωση μιας μεγάλης και παρατεταμένης σύγκρουσης στον Ειρηνικό.

Τα Virginia και το AUKUS

Η παραγωγή περισσότερων υποβρυχίων Virginia συνδέεται άμεσα και με τη στρατηγική των ΗΠΑ στον Ινδοειρηνικό μέσω της αμυντικής συμφωνίας AUKUS με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα Virginia αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας στον υποθαλάσσιο πόλεμο. Τα πυρηνοκίνητα επιθετικά υποβρύχια έχουν σχεδιαστεί για αποστολές που περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την καταστροφή εχθρικών υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας, συλλογή πληροφοριών και πλήγματα μεγάλων αποστάσεων.

Στο πλαίσιο του AUKUS, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει επίσης να μεταφέρει Virginia στην Αυστραλία. Αυτό, όμως, αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση στην ήδη επιβαρυμένη αμερικανική παραγωγική βάση. Αμερικανικές εκτιμήσεις έχουν επισημάνει ότι η παραγωγή θα πρέπει να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τα δύο υποβρύχια ετησίως ώστε να μπορούν να καλυφθούν παράλληλα οι ανάγκες του αμερικανικού στόλου και οι δεσμεύσεις προς την Αυστραλία.

Έτσι, το Arsenal-2 δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία αμερικανική βιομηχανική επένδυση. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να κλείσει ένα από τα πιο επικίνδυνα βιομηχανικά κενά έναντι της Κίνας, να αυξήσει την παραγωγή υποβρυχίων και να διατηρήσει το πλεονέκτημά της στον υποθαλάσσιο πόλεμο.

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