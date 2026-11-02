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Ο πόλεμος των hedge funds δεν έχει τελειώσει, αλλά ίσως έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του.

Τα hedge funds ανταγωνίζονται μεταξύ τους εδώ και χρόνια για την πρόσληψη κορυφαίων traders. Η εισροή κεφαλαίων στον κλάδο, και ειδικότερα στις πλατφόρμες πολλαπλών στρατηγικών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό, έχει δώσει στις εταιρείες ουσιαστικά «λευκή επιταγή» για την προσέλκυση κορυφαίων διαχειριστών χαρτοφυλακίου (PM).

Αυτό έχει εκτοξεύσει τα ποσά των αμοιβών στα ύψη, με τα funds να εγγυώνται δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε ταλαντούχους επενδυτές πριν ακόμη πραγματοποιήσουν ακόμα και μία συναλλαγή.

Ωστόσο, νέα έρευνα της Goldman Sachs διαπίστωσε ότι οι προσλήψεις σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών στρατηγικών και πολλαπλών διαχειριστών έχουν επιβραδυνθεί.

Ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείες αυξήθηκε κατά 7% από τα μέσα του 2025 έως τα μέσα του 2026, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σύγκριση με τα έτη 2025, 2024 και 2023, κατά τα οποία ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκε κατά 10%, 18% και 27% αντίστοιχα.

Ένας λόγος για την επιβράδυνση: οι ξεχωριστά διαχειριζόμενοι λογαριασμοί. (SMA)

«Αυτή η επιβράδυνση είναι πιθανώς παράπλευρο αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης προγραμμάτων εξωτερικής κατανομής κεφαλαίων, τα οποία ουσιαστικά αντικαθιστούν την εσωτερική πρόσληψη προσωπικού με την αξιοποίηση κεφαλαίων τρίτων», αναφέρει η έκθεση.

Funds, όπως τα Millennium, Schonfeld και Qube, έχουν επιδείξει επιθετική στάση στην αξιοποίηση του κεφαλαίου τους σε funds που λειτουργούν «εκτός των τειχών τους», σχεδόν πάντα μέσω ενός SMA, το οποίο παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία από ό,τι συνήθως.

Ακόμη και εταιρείες που παραδοσιακά δεν επιδίωκαν ευκαιρίες εξωτερικής κατανομής κεφαλαίων, όπως η Citadel, έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν τον τομέα αυτό.

Η δομή αυτή έχει προσφέρει σε ταλαντούχους διαχειριστές χαρτοφυλακίων που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση μια απλή διαδρομή προς τη διαχείριση της δικής τους εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί να αφιερώσουν μήνες στη συγκέντρωση κεφαλαίων από αργοκίνητους θεσμικούς επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία και κρατικά επενδυτικά ταμεία.

Συχνά, οι ιδρυτές εταιρειών που δέχονται επενδύσεις μέσω SMA από μεγάλες πλατφόρμες ήταν κάποτε traders σε εξέχοντες διαχειριστές πολλαπλών στρατηγικών.

Η ανάπτυξη των SMA τους τελευταίους 12 μήνες ισοδυναμεί με περίπου 800 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την Goldman. Αν τα αμοιβαία κεφάλαια είχαν αντ’ αυτού προσλάβει 800 υπαλλήλους, η ετήσια αύξηση θα ήταν πάνω από 10%, περίπου η ίδια με την προηγούμενη χρονιά.

Τα SMA αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στον κλάδο, και τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται κεφάλαια από αυτές τις μεγάλες εταιρείες ελέγχουν πλέον ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων. Η έκθεση της Goldman αναφέρει ότι τα εξωτερικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 34 δισεκατομμύρια δολάρια σε 47 δισεκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες.

Για τα mutual funds που διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού τους ταλέντου εσωτερικά, όπως η Millennium και η Schonfeld, η σωστή εξωτερική κατανομή είναι συχνά αυτή που μπορεί να διαχειριστεί μια μεγάλη επένδυση. Το μέσο μέγεθος της επένδυσης, σύμφωνα με την Goldman, είναι σχεδόν 190 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Είναι ακόμη νωρίς, αλλά η υπόθεση ότι η ανάπτυξη των SMA θα μπορούσε να συμβάλει στην ψύξη μιας «υπερβολικά θερμής» αγοράς ταλέντων έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Η έκθεση της Goldman, σύμφωνα με το Business Insider, σημειώνει επίσης ότι οι εταιρείες έχουν περιορίσει τις προσλήψεις εκτός του επενδυτικού τομέα, με το 43% των θέσεων να καλύπτεται από επενδυτικό προσωπικό το 2026, έναντι 40% το 2024.

«Μια αντιστροφή, ακόμη και μια μέτρια, αποτελεί σημαντική εξέλιξη», τόνισε η Goldman.