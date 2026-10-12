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Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης με εξαίρεση τη Γαλλία στις συναλλαγές της Δευτέρας, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που ανακοινώνονται την Τετάρτη και αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της Federal Reserve.

Να σημειωθεί, ότι η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένει κλειστή λόγω της αργίας της Ημέρας του Κολόμβου.

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, οι αποδόσεις των ομολόγων τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν οι τιμές της ενέργειας.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας θεωρείται η ανακοίνωση των στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό την Τετάρτη, καθώς οι αγορές επιχειρούν να εκτιμήσουν με ποιον ρυθμό θα συνεχιστεί η αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

«Εκτιμούμε ότι οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων συνάδουν με το σημερινό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανάπτυξη και αυξημένη ζήτηση κεφαλαίων», αναφέρει σε σημείωμά του ο Joost van Leenders, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Van Lanschot Kempen.

Όπως επισημαίνει, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι ανησυχίες για την κατάσταση των κρατικών προϋπολογισμών, με τη Γαλλία να αποτελεί ιδιαίτερη πηγή προβληματισμού.

Η δημοσιονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία

Όπως υπενθυμίζει το MarketScreener, τα σχέδια της γαλλικής κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό του 2027 προβλέπουν τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, παραμένουν έντονες οι αμφιβολίες για το κατά πόσον η κυβέρνηση θα καταφέρει να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική έγκριση σημαντικών περικοπών δαπανών, δεδομένου του κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού και ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

«Η Γαλλία θα συνεχίσει, επομένως, να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας για αρκετό ακόμη διάστημα», εκτιμά ο van Leenders.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Silje Bue, στρατηγική αναλύτρια της Danske Bank, η οποία σημειώνει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών θα παραμείνει στραμμένο στις πολιτικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στη Γαλλία.

«Η προσοχή θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς το Κοινοβούλιο αναμένεται να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα τη συζήτηση για το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού», αναφέρει.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου (Bund) υποχωρεί αυτή την ώρα στο 3,46%, ενώ η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου (OAT) κυμαίνεται στο 4,88%. Αντίστοιχα, η απόδοση για το ελληνικό 10ετές κυμαίνεται στο 4,38%. Η απόδοση για το ισπανικό 10ετές κινείται στο 4,085% και για το ιταλικό στο 4,57%,

Η Fed περιμένει τον πληθωρισμό – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η ανακοίνωση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, την Τετάρτη, αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τις προσδοκίες των αγορών ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της Federal Reserve στις 28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Wall Street Journal μεταξύ οικονομικών αναλυτών, ο γενικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί στο 3,7%, από 3,4% προηγουμένως.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο η Fed προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, επιδιώκοντας να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αγορές αποτιμούν σήμερα μόλις στο 18% την πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν συνολικά τρεις αυξήσεις επιτοκίων σε ορίζοντα 12 μηνών.

Morgan Stanley: Ευκαιρίες στα αμερικανικά ομόλογα, αλλά χρειάζεται υπομονή

Παρά το περιβάλλον υψηλών αποδόσεων, ορισμένοι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αρχίζουν να διακρίνουν επενδυτικές ευκαιρίες στα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης και των ΗΠΑ. Εντούτοις, προς το παρόν διατηρούν επιφυλακτική στάση, αναμένοντας μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τις προοπτικές των επιτοκίων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley θεωρούν ότι οι αμερικανικοί κρατικοί τίτλοι προσφέρουν ελκυστικές αποτιμήσεις όσον αφορά την έκθεση στη διάρκεια των ομολόγων, δηλαδή την ευαισθησία των τιμών τους στις μεταβολές των επιτοκίων.

Ωστόσο, προτιμούν να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν δύο σημαντικά γεγονότα: η απόφαση της Fed για τα επιτόκια στις 28 Οκτωβρίου και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου.

Όπως εξηγούν, τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών δεν αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα και σημαντικά την αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας θα μπορούσε να μεταβάλει τη στάση του Ιράν απέναντι στα Στενά του Ορμούζ, επηρεάζοντας κατ’ επέκταση την πορεία των τιμών της ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές, καθώς οι ενεργειακές τιμές αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις και επηρεάζουν τις προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

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