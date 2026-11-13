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Η νέα εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων διαψεύδει τις προσδοκίες των επενδυτών ότι το χειρότερο μέρος του φετινού ξεπουλήματος στις αγορές χρέους έχει περάσει, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους φόβους για περαιτέρω απώλειες.

Οι παράγοντες που προκαλούν αναταράξεις στη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων παγκοσμίως δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης. Ο επίμονος πληθωρισμός και η επιθετική ρητορική της Federal Reserve οδηγούν τους επενδυτές να προετοιμάζονται για νέες αυξήσεις επιτοκίων, ενώ η αυξανόμενη προσφορά κρατικού χρέους ασκεί πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις.

Το ξεπούλημα συνεχίστηκε ακόμη και όταν η αναταραχή γύρω από τη Nvidia προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στις μετοχές και επιδείνωσε το επενδυτικό κλίμα, διαψεύδοντας τις ελπίδες ότι τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα είχαν ανακτήσει τον παραδοσιακό ρόλο τους ως ασφαλές καταφύγιο.

«Το σημερινό περιβάλλον είναι δυσκολότερο από εκείνο της πανδημίας και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης», δήλωσε στο Bloomberg η Κέλι Γουντ, διαχειρίστρια κεφαλαίων της Schroders, η οποία διατηρεί αυτή την περίοδο θέσεις πώλησης στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

«Τότε είχαμε μεγάλες κινήσεις προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σήμερα αντιμετωπίζουμε διαδοχικά σοκ στην προσφορά και ακραία μεταβλητότητα στα επιτόκια. Πρέπει να παραμείνουμε σε επιφυλακή για περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων μέχρι το τέλος του έτους», πρόσθεσε.

Στο 5,12% η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς

Η εβδομάδα αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις πιέσεις να μην περιορίζονται πλέον στους βραχυπρόθεσμους τίτλους, οι οποίοι εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Η συνολική αύξηση της απόδοσης του αμερικανικού διετούς ομολόγου την Τρίτη και την Πέμπτη ήταν η μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2023, με την αγορά μετρητοίς να παραμένει κλειστή την Τετάρτη. Αντίστοιχα, η άνοδος της απόδοσης του 10ετούς ήταν η ισχυρότερη από τον Απρίλιο του 2025.

Μέχρι την Παρασκευή, η απόδοση του διετούς είχε φτάσει στο 4,85% και του 10ετούς στο 5,12%, με αμφότερες να κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα.

Πρόκειται για εντυπωσιακή αντιστροφή του κλίματος σε σχέση με μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, όταν η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη, είχε στρέψει μαζικά τους επενδυτές στα αμερικανικά ομόλογα, αναζητώντας ασφάλεια.

Ωστόσο, αυτή η στροφή ανατράπηκε όταν ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, τάχθηκε υπέρ νέας αύξησης των επιτοκίων, δηλώνοντας ότι θα υποστήριζε ακόμη και αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης, εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να επιταχύνεται.

Η δημοσιοποίηση στοιχείων για τον πληθωρισμό καταναλωτή, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, ενίσχυσε περαιτέρω την αλλαγή των προσδοκιών. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι δηλώσεις της προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν.

Προειδοποιήσεις για άνοδο του 10ετούς στο 5,5%

Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον στις διεθνείς αγορές, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αποτελούν σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δείκτης του Bloomberg που παρακολουθεί τις συνολικές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων υποχωρεί εκ νέου, μετά την τελευταία εκτίναξη των αποδόσεων, ανατρέποντας την προηγούμενη ανάκαμψη που είχε περιορίσει τις φετινές απώλειές του στο 1%.

«Το ξεπούλημα στα κρατικά ομόλογα των ανεπτυγμένων αγορών απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί», προειδοποίησε η Τρέισι Τσεν, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου της Brandywine Global Investment Management, σημειώνοντας ότι οι βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν τις πιέσεις παραμένουν ισχυροί.

Σύμφωνα με την ίδια, ο επόμενος στόχος για την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς βρίσκεται κοντά στο 5,5%, επίπεδο στο οποίο εκτιμά ότι θα μπορούσε στη συνέχεια να ακολουθήσει νέα φάση σταθεροποίησης.

Από την πλευρά της, η αναλύτρια αγορών του Bloomberg, Άλις Άντρες, εκτιμά ότι το ξεπούλημα στα αμερικανικά διετή ομόλογα έχει περιθώρια να συνεχιστεί, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση των επόμενων στοιχείων για τον πληθωρισμό την Παρασκευή.

Goldman Sachs: Στο 4,6% το αμερικανικό 10ετές το 2027

Παρά την αρνητική εικόνα, ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι η άνοδος των αποδόσεων δημιουργεί νέες ευκαιρίες τοποθετήσεων.

Ο Τζορτζ Μπουμπούρας, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής έρευνας, επενδύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών της K2 Asset Management, εκτιμά ότι τα αμερικανικά 10ετή ομόλογα γίνονται ελκυστικά όταν η απόδοσή τους προσεγγίζει το 5,3%.

Όπως υποστηρίζει, η πρόσφατη ανάκαμψη των ομολόγων δεν αποτελούσε μια αποτυχημένη προσπάθεια αντιστροφής της τάσης.

«Είμαστε αγοραστές στο 5,3% και θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε μέχρι η αγορά να περάσει στο νέο επίπεδο», δήλωσε.

Ακόμη πιο αισιόδοξη για τις προοπτικές των αμερικανικών ομολόγων εμφανίζεται η Goldman Sachs.

Οι αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας προέβλεψαν αυτή την εβδομάδα ότι η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς θα υποχωρήσει στο 4,6% το 2027, επικαλούμενοι την αυξανόμενη ελκυστικότητα των στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου και τις ευνοϊκότερες προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Νέα άνοδος των αποδόσεων σε Ιαπωνία, Αυστραλία και Ευρώπη

Οι αναταράξεις δεν περιορίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Ιαπωνία και την Αυστραλία, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινούνται εκ νέου προς υψηλά πολλών ετών, ενώ στη Γαλλία επανέρχονται οι ανοδικές πιέσεις, μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση που είχε καταγραφεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Στη γαλλική αγορά, οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας και την πολιτική αστάθεια, παράγοντες που έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική άνοδο του κόστους δανεισμού της.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές αυξάνουν τα στοιχήματα για αυστηρότερη νομισματική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι αγορές swaps προεξοφλούν πλέον μέση μεταβολή των βασικών επιτοκίων κατά περισσότερο από 50 μονάδες βάσης μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο, σε οκτώ μεγάλες οικονομίες.

Το αντίστοιχο μέγεθος βρισκόταν στις 33 μονάδες βάσης στις 6 Νοεμβρίου, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο.

«Εάν δεν υπάρξει μια ολοκληρωτική κατάρρευση των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, όπως οι μετοχές, ή επιστροφή των τιμών του πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα, ο κίνδυνος είναι οι κεντρικές τράπεζες να χρειαστεί να προχωρήσουν περισσότερο απ’ όσο προεξοφλεί σήμερα η αγορά», ανέφερε σε σημείωμά του ο Στίβεν Μπάροου, επικεφαλής στρατηγικής για τις οικονομίες της ομάδας G10 στη Standard Bank του Λονδίνου.

Schroders: Το 2027 θα είναι η χρονιά των μεγάλων αποκλίσεων

Η Κέλι Γουντ της Schroders βλέπει, πάντως, μια πιο σύνθετη εικόνα για την παγκόσμια αγορά ομολόγων.

Όπως εκτιμά, τα αμερικανικά επιτόκια ενδέχεται να χρειαστεί να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, ενδεχομένως και πάνω από το 5%, καθώς ο πληθωρισμός επιταχύνεται και η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον υπόλοιπο κόσμο.

Αντίθετα, η ίδια διατηρεί θετικές θέσεις σε ομόλογα της Αυστραλίας και της Ευρώπης, στοιχηματίζοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες στις συγκεκριμένες οικονομίες θα προχωρήσουν σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής το 2027, προκειμένου να αποτρέψουν την ύφεση.

«Το 2027 θα είναι η χρονιά των αποκλίσεων, με κάθε οικονομία να βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο του οικονομικού κύκλου», σημείωσε. «Το 2027 θα είναι η χρονιά του ενεργού διαχειριστή ομολόγων», κατέληξε.