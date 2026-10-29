Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πτωτικά κινούνται από το πρωί οι αποδόσεις των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, στρέφοντας πλέον την προσοχή τους στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η Fed διατήρησε, όπως αναμενόταν, σταθερό το κόστος δανεισμού, ενώ αντίστοιχη απόφαση αναμένεται να λάβει και η ΕΚΤ. Το ενδιαφέρον των αγορών επικεντρώνεται πλέον στο πότε οι δύο κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Στην αμερικανική αγορά, η απόδοση του διετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά 6,3 μονάδες βάσης, στο 4,670%, ενώ η απόδοση του 10ετούς μειώθηκε κατά 5,4 μονάδες βάσης, στο 4,990%, σύμφωνα με στοιχεία της Tradeweb.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου (Bund) υποχώρησε κατά 3,3 μονάδες βάσης, στο 3,351%, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού τίτλου (OAT) μειώθηκε κατά 3,2 μονάδες βάσης, στο 4,908%. To ελληνικό 10ετές, κυμαίνεται στο 4,32%.

Στη Βρετανία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου (gilt) υποχώρησε κατά 4,9 μονάδες βάσης, στο 5,298%, με την προσοχή των επενδυτών να μετατοπίζεται από τον προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε την Τετάρτη στην απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας την επόμενη εβδομάδα.

«Τα ομόλογα βρίσκουν μεγαλύτερη στήριξη μετά τη Fed», σχολίασε ο Έρικ Λιεμ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της Commerzbank.

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,75%-4,00%, παρά τη διαφωνία της Λιζ Κουκ και της Μπεθ Χάμακ, οι οποίες τάχθηκαν υπέρ αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επισήμανε ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες και οι όροι χορήγησης πιστώσεων έχουν γίνει αυστηρότεροι από τον προηγούμενο μήνα, όταν η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αγορές έχουν κάνει μέρος της δουλειάς της Fed, μέσω των υψηλότερων επιτοκίων και των αυστηρότερων πιστωτικών συνθηκών, ιδιαίτερα σε ορισμένα από τα πιο υπερθερμασμένα τμήματα των κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε στη Wall Street Journal ο Τζον Λουκ Τάινερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και επικεφαλής σταθερού εισοδήματος της Aptus Capital Advisors.

Ωστόσο, ο Γουόρς εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες μπορούν ήδη να χαρακτηριστούν περιοριστικές.

«Παρότι οι συνολικές χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν γίνει αυστηρότερες, δεν είμαι πρόθυμος ούτε σε θέση να τις χαρακτηρίσω αυστηρές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αγορές χρήματος αποτιμούν πλέον σε 80% την πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed προκάλεσε διαφοροποιημένες αντιδράσεις στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση του διετούς τίτλου να υποχωρεί και εκείνη του 10ετούς να ενισχύεται.

«Η άρνηση του Γουόρς να δώσει κατευθυντήριες ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής κινδυνεύει να αποδειχθεί αυτοϋπονομευτική. Η περιοριστική επίδραση των αγορών, στην οποία βασίζεται, εξασθένησε καθώς οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι ενισχύθηκαν», σχολίασε ο Άλι Χασάν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Thornburg Investment Management.

Από την πλευρά της, η Macquarie Group εξακολουθεί να προβλέπει συνολική αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης από τη Fed.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομικών αναλύσεων της εταιρείας, Ντέιβιντ Ντόιλ, το πιθανότερο σενάριο προβλέπει δύο αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης, μία τον Δεκέμβριο και μία τον Μάρτιο.

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο η Γαλλία και η εκτίναξη των spreads

Στην Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται επίσης να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, με το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%.

Ωστόσο, η πρόσφατη απότομη άνοδος των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων, λόγω των ανησυχιών για τον προϋπολογισμό της χώρας, εκτιμάται ότι θα απασχολήσει ιδιαίτερα τους υπευθύνους χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αγορές χρήματος αποδίδουν πιθανότητα 65% σε αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.

Ο Έρικ Λιεμ της Commerzbank εκτιμά, ωστόσο, ότι οι τελευταίες εξελίξεις στη γαλλική αγορά ομολόγων περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια νέας νομισματικής σύσφιγξης. «Μια αύξηση επιτοκίων έχει ουσιαστικά βγει από το τραπέζι μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα γαλλικά ομόλογα», ανέφερε.

Η εκτίμησή του συνδέεται με την πρόσφατη εκτίναξη των γαλλικών αποδόσεων, η οποία οδήγησε τη διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλικών και γερμανικών ομολόγων στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2011.

Οι επενδυτές αναμένεται να παρακολουθήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναζητώντας ενδείξεις για το πώς αξιολογεί η κεντρική τράπεζα την απότομη διεύρυνση του spread μεταξύ των γαλλικών και γερμανικών 10ετών τίτλων.

Ο Μάρτιν Βόλμπουργκ, ανώτερος οικονομολόγος της Generali Investments, εκτιμά ότι η Λαγκάρντ πιθανότατα θα επιχειρήσει να διαψεύσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εικασία περί ενδεχόμενης παρέμβασης της ΕΚΤ για τη σταθεροποίηση των αγορών ομολόγων μέσω του Εργαλείου Προστασίας της Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής (Transmission Protection Instrument – TPI).

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΚΤ θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

«Το πρόβλημα της ΕΚΤ δεν είναι πλέον μόνο ο πληθωρισμός»

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο καθώς οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές προκλήσεις: τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και τη διεύρυνση των διαφορών στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Η δεύτερη παράμετρος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η αυξημένη πίεση στα γαλλικά ομόλογα ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές αναταράξεις στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικού χρέους.

«Το πρόβλημα της ΕΚΤ δεν είναι πλέον μόνο ο πληθωρισμός. Είναι ο πληθωρισμός μαζί με τα spreads», τόνισε ο Κέβιν Τοζέ, μέλος της επενδυτικής επιτροπής της Carmignac.