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Η δυνατότητα του ΟΤΕ να μετατρέψει τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες σε διατηρήσιμη ανάπτυξη αποτελεί το βασικό ζητούμενο για την JPMorgan, μετά τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Ο αμερικανικός οίκος αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας και την ελκυστική αποτίμηση, διατηρεί ωστόσο σύσταση «neutral», καθώς οι ανταγωνιστικές πιέσεις δημιουργούν ερωτήματα για τις προοπτικές της σταθερής.

Η τιμή στόχος παραμένει στα 21,60 ευρώ, για τον Δεκέμβριο του 2027. Έναντι των 18,57 ευρώ, (τιμή μετοχής στις 29/10), το δυνητικό περιθώριο ανόδου είναι 16,3%. Παρά τα θετικά χαρακτηριστικά του ομίλου, η JPMorgan εντοπίζει ελκυστικότερες επιλογές στο σύνολο των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών που παρακολουθεί.

Στην επενδυτική της προσέγγιση, ιδιαίτερο βάρος έχει η παρουσία της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα με την έκθεση, η επέκταση του δικτύου της και οι σημαντικά χαμηλότερες τιμές λιανικής μπορούν να οδηγήσουν σε μετακινήσεις πελατών, επηρεάζοντας τη δυνατότητα του ΟΤΕ να εξασφαλίσει υψηλότερα έσοδα από τις υποδομές του.

Η αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ παραμένει στο 30% έως 35%. Τα κρατικά κουπόνια για συνδέσεις οπτικών ινών και οι συμφωνίες χονδρικής με Vodafone και Nova λειτουργούν θετικά. Ωστόσο, για την JPMorgan, η περαιτέρω διείσδυση πρέπει να συνοδευτεί από επαρκή οικονομική απόδοση.

Μικτή εικόνα στους εμπορικούς δείκτες

Τα στοιχεία του τριμήνου αποτυπώνουν αυτή τη διπλή εικόνα. Οι καθαρές προσθήκες συνδέσεων FTTH στη λιανική διαμορφώθηκαν στις 52.000, έναντι 62.000 το δεύτερο τρίμηνο. Την ίδια στιγμή, η συνολική ευρυζωνική βάση μειώθηκε κατά 8.000 συνδέσεις και τα έσοδα υπηρεσιών λιανικής σταθερής υποχώρησαν κατά 0,6%, από αύξηση 0,3% προηγουμένως.

Καλύτερη ήταν η πορεία της κινητής, με άνοδο εσόδων υπηρεσιών 2% και 49.000 καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου. Ο οίκος υπολογίζει αύξηση του μέσου εσόδου ανά χρήστη κατά 2,9%. Στη συνδρομητική τηλεόραση, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9%, ενώ προστέθηκαν 9.000 συνδέσεις.

Η επιβράδυνση στις λύσεις πληροφορικής ήταν επίσης αισθητή, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε στο 9%, από 52% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ολοκληρώνονται έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κερδοφορία και ταμειακές ροές

Σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα ανήλθαν στα 883 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% και υψηλότερα κατά 1,5% από τη μέση πρόβλεψη της αγοράς. Τα προσαρμοσμένα EBITDA μετά τις μισθώσεις αυξήθηκαν κατά 3,1%, στα 371 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες.

Το περιθώριο κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 42,1%, έναντι 41,2% ένα έτος νωρίτερα. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά τις μισθώσεις ενισχύθηκαν στα 147 εκατ. ευρώ, από 115 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση των επενδύσεων στα 176 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, ο ΟΤΕ διατήρησε τον στόχο αύξησης EBITDA μετά τις μισθώσεις περίπου 3% και επενδύσεων 600 εκατ. ευρώ. Οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές των 750 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν σημαντικές φορολογικές ενισχύσεις. Εξαιρουμένων αυτών, ο αντίστοιχος στόχος περιορίζεται στα 570 έως 580 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές στους μετόχους παραμένουν στα 532 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 355 εκατ. ευρώ αφορούν μερίσματα και 177 εκατ. ευρώ επαναγορές μετοχών. Η JPMorgan δεν αναμένει ουσιαστικές αναθεωρήσεις των συγκλινουσών εκτιμήσεων, θεωρώντας ότι η ανακοίνωση επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την υφιστάμενη εικόνα για την πορεία του ομίλου.