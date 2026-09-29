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Η Oura αποφάσισε να καθυστερήσει τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο Nasdaq, επικαλούμενη την αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO).

Η εταιρεία, γνωστή για το έξυπνο δαχτυλίδι παρακολούθησης υγείας και ευεξίας, ανακοίνωσε ότι η αναβολή δεν συνδέεται με τη ζήτηση από επενδυτές, η οποία παραμένει ισχυρή, ούτε με την πορεία της επιχείρησης, η οποία – όπως υποστηρίζει – έχει ενισχυθεί από την έναρξη της διαδικασίας προετοιμασίας για την εισαγωγή.

«Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζουν πιο υγιείς και περισσότερο, και μια IPO αποτελεί απλώς ένα βήμα στην πορεία μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τομ Χέιλ.

Όπως ανέφερε, στόχος της Oura είναι να πραγματοποιήσει μια «εξαιρετική δημόσια εγγραφή» προς όφελος των εργαζομένων και των επενδυτών της, επιλέγοντας τον κατάλληλο χρόνο για την κίνηση αυτή.

«Έχουμε την πολυτέλεια να επιλέξουμε τη στιγμή μας. Στο μεταξύ, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας», πρόσθεσε.

Η απόφαση της Oura έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις συνθήκες στις αγορές IPO, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιλεκτικοί απέναντι σε νέες εισαγωγές μετά την έντονη μεταβλητότητα των τελευταίων ετών.

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