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(Last update 18:30)

Στα… κόκκινα επανήλθε η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς τα ισχυρότερα από τις προβλέψεις στοιχεία για την απασχόληση τον Αύγουστο ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί τελικά να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της, μέσα στο μήνα.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones υποχωρεί 0,67% στις 53.328 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,50% στις 7.713 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει πτώση ύψους 0,45% στις 26.462 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο βιομηχανικός δείκτης θα μείνει σχεδόν αμετάβλητος, ενώ S&P 500 σημειώνει ελαφρά άνοδο περίπου 0,3% και ο Nasdaq κινείται προς εβδομαδιαία κέρδη της τάξεως του 0,7%.

Οι νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα (nonfarm payrolls) αυξήθηκαν κατά 162.000 τον Αύγουστο, πολύ περισσότερο από τις 53.000 θέσεις που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση της Dow Jones.

Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,1%, όπως προέβλεπαν οι αναλυτές. Παράλληλα, τα στοιχεία για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αναθεωρήθηκαν ανοδικά, ενισχύοντας την εικόνα μιας ανθεκτικότερης αγοράς εργασίας.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, με την απόδοση του 2ετούς τίτλου να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Οι αγορές αύξησαν τις πιθανότητες για μια νέα κίνηση της Fed προς υψηλότερα επιτόκια μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων αποτιμούν πλέον πιθανότητα 58% για αύξηση επιτοκίων, έναντι 49,4% μία ημέρα νωρίτερα.

«Μια θετική έκπληξη στα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας πιθανότατα θα ενισχύσει τις ανησυχίες για αύξηση επιτοκίων, όμως η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της επόμενης εβδομάδας», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομικής στρατηγικής στη Morgan Stanley Wealth Management.

«Αν τα στοιχεία αυτά δείξουν χαμηλότερες πιέσεις από τις αναμενόμενες, η Fed πιθανότατα θα αισθανθεί μεγαλύτερη άνεση να υποβαθμίσει ορισμένες ενδείξεις από την αγορά εργασίας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πληθωριστικές πιέσεις», πρόσθεσε.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν άνοδο, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ. Ο Γουόλερ δήλωσε ότι θα ήταν «διατεθειμένος» να στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στο τρέχον εύρος 3,5% έως 3,75% κατά τη συνεδρίαση της Fed στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

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