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Ο S&P 500 έχει αφήσει πίσω του εδώ και περίπου έναν μήνα το καλοκαιρινό sell-off και επέστρεψε στα ιστορικά υψηλά. Ο Nasdaq 100, όμως, εξακολουθεί να πληρώνει τον λογαριασμό του καλοκαιριού. Η απόσταση που τον χωρίζει από το δικό του ρεκόρ δεν είναι μεγάλη, αλλά όσα συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια του δείκτη αποκαλύπτουν μια σημαντική αλλαγή στη Wall Street: οι επενδυτές δεν αγοράζουν πλέον αδιακρίτως το μεγάλο αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο τεχνολογικός δείκτης έκλεισε την περασμένη εβδομάδα περίπου 4% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό της 2ας Ιουνίου, παραμένοντας ο τελευταίος από τους μεγάλους αμερικανικούς δείκτες που δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει την κορυφή του.

Και η υστέρηση αυτή δεν είναι απλώς αποτέλεσμα ενός δύσκολου καλοκαιριού. Εδώ και περίπου δέκα μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη μια σταδιακή απόκλιση ανάμεσα στον Nasdaq και τον S&P 500, η οποία έχει αλλάξει τόσο τους πρωταγωνιστές της αγοράς όσο και τους παράγοντες που καθορίζουν την κατεύθυνσή της.

Η απόκλιση που ξεκίνησε πριν από δέκα μήνες

Η πρώτη ουσιαστική ρωγμή εμφανίστηκε στις 29 Οκτωβρίου, όταν ο Nasdaq σταμάτησε να ακολουθεί τον ρυθμό της ευρύτερης αγοράς, έφθασε στην κορυφή του και στη συνέχεια μπήκε σε διόρθωση.

Ο S&P 500 είχε επιστρέψει σε ιστορικά υψηλά μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ ο Nasdaq πλησίασε το δικό του ρεκόρ στα τέλη Ιανουαρίου χωρίς να το κατακτήσει. Η ανοιξιάτικη πτώση έκρυψε προσωρινά αυτή την απόκλιση, καθώς οι δύο δείκτες υποχώρησαν και ανέκαμψαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Το σημείο καμπής ήρθε με το sell-off των ημιαγωγών τον Ιούνιο. Ο S&P 500 απορρόφησε σχετικά γρήγορα το πλήγμα, ενώ ο Nasdaq λύγισε.

Από την έναρξη της τρέχουσας bull market τον Δεκέμβριο του 2022 έχουν καταγραφεί 173 συνεδριάσεις κατά τις οποίες ο ένας από τους δύο δείκτες βρισκόταν σε φάση υποχώρησης και ο άλλος όχι. Σχεδόν οι μισές, 84, σημειώθηκαν μόνο τους τελευταίους δέκα μήνες.

Το φετινό καλοκαίρι αποτέλεσε την πιο ακραία περίπτωση. Ο Nasdaq έπιασε «πάτο» 33 συνεδριάσεις αργότερα από τον S&P 500, έχοντας υποστεί υπερδιπλάσια πτώση. Στις προηγούμενες επτά διορθώσεις που είχαν επηρεάσει και τους δύο δείκτες, τα χαμηλά τους απείχαν συνήθως μόλις λίγες συνεδριάσεις.

Τι δείχνουν 40 χρόνια ιστορίας

Η ιστορία προσφέρει ένα ενδιαφέρον προηγούμενο. Από το 1985, στις βαθιές διορθώσεις όπου και οι δύο δείκτες έχασαν τουλάχιστον 10%, ο Nasdaq ανέκαμψε πρώτος στις 14 από τις 16 περιπτώσεις. Οι βασικές εξαιρέσεις ήταν το σκάσιμο της φούσκας των dot-com και μια μικρή καθυστέρηση το 2016.

Όταν όμως ο S&P 500 υφίσταται σχετικά περιορισμένες απώλειες και η τεχνολογία πολύ μεγαλύτερες, η εικόνα αντιστρέφεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Nasdaq συνήθως χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Τα μεγαλύτερα αντίστοιχα «κενά» καταγράφηκαν το 1992, το 2005, το 2012 και το 2024. Κοινός παρονομαστής: δεν επρόκειτο για κρίσεις, αλλά για περιόδους αφομοίωσης των κερδών έπειτα από ισχυρά ράλι.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Nasdaq τελικά επέστρεψε, αλλά χρειάστηκε δύο έως τέσσερις μήνες περισσότερο από τον S&P 500.

Τα λεφτά δεν έφυγαν – Απλώς άλλαξαν διεύθυνση

Ίσως αυτή να είναι και η σημαντικότερη ένδειξη για το τι πραγματικά συμβαίνει στη Wall Street.

Τα χρήματα δεν εγκατέλειψαν την αγορά. Εγκατέλειψαν το trade.

Από το υψηλό της 2ας Ιουνίου, ο S&P 500 χωρίς τις μετοχές που συνδέονται με την AI έχει ενισχυθεί περίπου 8%, ενώ ο ισοσταθμισμένος S&P 500 έχει κερδίσει περίπου 5%. Την ίδια περίοδο, ο Nasdaq παρέμενε κάτω από το προηγούμενο υψηλό του.

Και μέσα στην ίδια την τεχνολογία άλλαξαν οι πρωταγωνιστές. Οι ημιαγωγοί που είχαν οδηγήσει το ανοιξιάτικο ράλι βρέθηκαν στο επίκεντρο της καλοκαιρινής διόρθωσης, ενώ κεφάλαια στράφηκαν σε software, υγεία και ταξιδιωτικές μετοχές.

Ακόμη και οι τεχνολογικοί γίγαντες ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές. Η Microsoft έχει προσφέρει περίπου το ένα τέταρτο της ανάκαμψης του Nasdaq από τα χαμηλά του Ιουλίου, ενώ η Apple αποτέλεσε τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην ίδια περίοδο.

Η «μηχανή» των chips υπερθερμάνθηκε

Ο Nasdaq κορυφώθηκε τον Ιούνιο, όμως οι ημιαγωγοί συνέχισαν για λίγο ακόμη.

Ο Philadelphia Semiconductor Index συνέχισε να ανεβαίνει για περίπου τρεις εβδομάδες μετά το υψηλό του Nasdaq, πριν καταρρεύσει σχεδόν 30% μέχρι τα χαμηλά του Ιουλίου.

Έτσι δημιουργήθηκε μια παράδοξη κατάσταση: μια πραγματική bear market στους ημιαγωγούς μέσα σε έναν τεχνολογικό δείκτη που βρισκόταν ήδη σχετικά κοντά στην πλήρη ανάκαμψή του.

Παρά όλη αυτή την αναστάτωση, η τελική εικόνα δεν είναι τόσο διαφορετική όσο θα μπορούσε να πιστέψει κανείς. Ο ισοσταθμισμένος S&P 500 και ο Nasdaq 100 εμφανίζουν από την αρχή του έτους κέρδη περίπου 15% και 17% αντίστοιχα.

Έπειτα από δέκα μήνες έντονων αποκλίσεων, το σκορ παραμένει σχεδόν ισόπαλο.

Τα hedge funds πατούν φρένο

Σημαντικό μέρος της εικόνας εξηγείται και από τις τοποθετήσεις των μεγάλων επενδυτών.

Το Prime Services desk της Goldman Sachs κατέγραψε αγορές από hedge funds για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες έως τα μέσα Αυγούστου. Ακολούθησε όμως η ταχύτερη αποκλιμάκωση θέσεων των τελευταίων δύο μηνών, πριν από μια σχετικά ήρεμη τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Η τεχνολογία ήταν μακράν ο κλάδος με τις περισσότερες πωλήσεις, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση συνολικής έκθεσης των τελευταίων δύο και πλέον ετών.

Η εικόνα δείχνει επενδυτές περισσότερο επιφυλακτικούς παρά αποφασιστικά bearish. Η καθαρή μόχλευση των θεμελιωδών στρατηγικών κινείται κοντά σε χαμηλά έτους, ενώ τα μοχλευμένα funds καλύπτουν εδώ και έναν μήνα short θέσεις στα futures του Nasdaq.

Ο λογαριασμός των τρισ. της AI

Υπάρχει όμως και ένα βαθύτερο ερώτημα: πόσο θα κοστίσει τελικά η τεχνητή νοημοσύνη και πότε θα αρχίσει να αποδίδει αυτά που υπόσχεται;

Η συζήτηση γύρω από τις αποτιμήσεις έχει επιστρέψει. Έρευνα της Morgan Stanley υπολογίζει σε πάνω από 3 τρισ. δολάρια τις δεσμεύσεις εκτός ισολογισμού, ενώ αναδεικνύει και μια εντυπωσιακή μεταβολή στη χρηματοδότηση των hyperscalers.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες αντιστοιχούσαν μόλις στο 2% των εκδόσεων αμερικανικών investment-grade εταιρικών ομολόγων εκτός χρηματοπιστωτικού κλάδου το 2025. Φέτος το ποσοστό έχει εκτιναχθεί στο 19%.

Η Nvidia έδωσε την περασμένη εβδομάδα ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη ζήτηση, ανακοινώνοντας αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής ακόμη και των πολύ καλών ειδήσεων γύρω από την AI έχει μικρύνει αισθητά. Παράλληλα, το αυξανόμενο κόστος των μνημών αρχίζει να πιέζει τα περιθώρια κέρδους σε ορισμένες εταιρείες.

Και μετά ήρθε ο Γουόρς

Το δεύτερο μεγάλο τεστ είναι πλέον το κόστος του χρήματος.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, στην πρώτη ομιλία του από τότε που ανέλαβε την κεντρική τράπεζα, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι ο πληθωρισμός δεν επιβραδύνεται ουσιαστικά. Όπως σημείωσε, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να είναι βέβαιοι ότι επιστρέφει προς τον στόχο, διαφορετικά η Fed έχει ακόμη «δουλειά να κάνει».

Και αυτό είναι κρίσιμο για μια αγορά όπου οι υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων.

Θα έρθει το επόμενο ρεκόρ;

Η εικόνα του Nasdaq παραμένει διφορούμενη. Οι τοποθετήσεις είναι περιορισμένες και το αφήγημα της AI έχει δεχθεί πλήγματα, αλλά δεν έχει καταρρεύσει.

Ο Nasdaq 100 έχει ανακάμψει από κάθε διόρθωση στη διάρκεια της τρέχουσας bull market. Αυτή τη φορά, όμως, η ανάκαμψη στηρίζεται σε μια σχετικά στενή ομάδα εταιρειών software, ενώ οι ημιαγωγοί παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τα υψηλά τους.

Παράλληλα, τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται στην AI χωρίς ακόμη να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις τελικές αποδόσεις τους, ενώ η πορεία των επιτοκίων παραμένει ανοιχτή.

Η ιστορία, πάντως, παραμένει με το μέρος των αισιόδοξων. Και στις 12 προηγούμενες διορθώσεις της τρέχουσας bull market, ο Nasdaq τελικά επέστρεψε σε νέο ιστορικό υψηλό όταν ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις.

Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο η αγορά φτάνει εκεί. Οι επενδυτές δεν αγοράζουν πλέον τον Nasdaq ως ένα ενιαίο στοίχημα πάνω στην τεχνολογία και την AI.

Διαλέγουν μετοχές μία προς μία. Και αυτή τη στιγμή, η λίστα των νικητών είναι πολύ μικρότερη.

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