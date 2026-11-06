Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε κλοιό μαζικών ρευστοποιήσεων βρέθηκαν την Παρασκευή οι ασιατικές αγορές, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να καταγράφουν απώλειες που έφτασαν ενδοσυνεδριακά έως το 9%, καθώς το παγκόσμιο selloff στις τεχνολογικές μετοχές μεταφέρθηκε με ιδιαίτερη ένταση από τη Wall Street στην Ασία. Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, περισσότερο από 1 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας εξανεμίστηκε, με τις εταιρείες ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων.

Η αναταραχή συνδέεται με τη βίαιη πτώση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στην κατασκευή νέων data centers.

Κατάρρευση στην Ιαπωνία, διακοπή συναλλαγών στη Νότια Κορέα

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως 7,1%, αγγίζοντας τις 56.745 μονάδες, περνώντας προσωρινά σε επίπεδα περίπου 20% χαμηλότερα από το υψηλό του Ιουνίου και φτάνοντας στα όρια της τεχνικής bear market.

Σε μεταγενέστερη ένδειξη, ο δείκτης διαμορφωνόταν στις 57.329,81 μονάδες, με πτώση 6,14% ή 3.748 μονάδων. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, με τη SoftBank να υποχωρεί άνω του 11%, την Advantest περισσότερο από 12% και την Tokyo Electron περίπου 7%.

Ακόμη πιο δραματική ήταν η αρχική εικόνα στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi κατέρρευσε έως 8,8%, ενεργοποιώντας μηχανισμό προσωρινής διακοπής συναλλαγών για 20 λεπτά. Στη συνέχεια περιόρισε τις απώλειές του, με νεότερη ένδειξη στις 5.117,12 μονάδες, μειωμένος κατά 4,95%.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι κατασκευαστές ημιαγωγών, με τη SK Hynix και τη Samsung Electronics να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, καθώς οι αγορές επανεξετάζουν τις προοπτικές των επενδύσεων σε υποδομές AI.

Στην Ταϊβάν, ο Taiex υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως 9%, με την TSMC να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η μετοχή του μεγαλύτερου κατασκευαστή ημιαγωγών βάσει συμβολαίων στον κόσμο κατέγραψε αρχικά απώλειες κοντά στο 10%, προτού περιορίσει την πτώση της.

Στο κόκκινο Χονγκ Κονγκ, Κίνα και Σιγκαπούρη

Το selloff επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές, αν και με μικρότερη ένταση.

Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 1,03%, στις 24.542,39 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite στην Κίνα έχανε 1,06%, στις 3.650,84 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times κατέγραφε πτώση 2,78%, στις 5.149,13 μονάδες.

Αντίθετα, ο Sensex στην Ινδία ενισχυόταν κατά 0,58%, στις 79.772,90 μονάδες, διαφοροποιούμενος από την ευρύτερη αρνητική εικόνα.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις συγκεντρώνονται στις αγορές με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι μια ενδεχόμενη επιβράδυνση των αμερικανικών επενδύσεων σε data centers θα επηρεάσει τις παραγγελίες προς τους ασιατικούς προμηθευτές ημιαγωγών και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ελ Εριάν: «Όταν ο Nasdaq φτερνίζεται…»

Την έκταση της αναταραχής σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο ο γνωστός οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ Εριάν, ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ:

When the Nasdaq sneezes…

The South Korean and Japanese stock markets tumble 6% in the wake of the US selloff.

#markets #stocks #japan #korea #investing #investors — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) November 6, 2026

«Όταν ο Nasdaq φτερνίζεται…», αναφερόμενος στη βουτιά των χρηματιστηρίων της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας μετά την κατάρρευση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών.

Η αντίδραση των ασιατικών αγορών αναδεικνύει τη μεγάλη εξάρτησή τους από την παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία και ιδιαίτερα από τις δαπάνες των αμερικανικών κολοσσών για τεχνητή νοημοσύνη.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν πρόκειται για μια πρόσκαιρη διόρθωση έπειτα από μήνες εντυπωσιακής ανόδου ή για την αρχή μιας βαθύτερης ανατροπής στις αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου.

Για την ώρα, το βέβαιο είναι ότι το κύμα πωλήσεων έχει διαγράψει τεράστια χρηματιστηριακή αξία μέσα σε λίγες ώρες, εντείνοντας τους φόβους για τη συνέχεια του ράλι της AI.