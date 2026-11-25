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Ισχυρές πιέσεις δέχονται την Τετάρτη οι περισσότερες ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς το νέο κύμα πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές εξανεμίζει μεγάλο μέρος της ανάκαμψης που είχε προκαλέσει στην προηγούμενη συνεδρίαση η αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι νέες απειλές της Ουάσινγκτον για επιβολή πρόσθετων δασμών, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες αμφιβολίες για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στο AI, περιορίζουν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου και στρέφουν τους επενδυτές σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οι τιμές των οποίων ενισχύονται.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται τα χρηματιστήρια με τη μεγαλύτερη έκθεση στη βιομηχανία ημιαγωγών. Ο δείκτης Weighted της Ταϊβάν υποχωρεί κατά 7,4% και ο Kospi της Νότιας Κορέας κατά 6%, καθώς οι μετοχές των μεγάλων κατασκευαστών μικροτσίπ καταγράφουν ιδιαίτερα βαριές απώλειες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 χάνει 3,3% και ο ευρύτερος Topix 1%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 υποχωρεί κατά 0,88% και ο Shanghai Composite κατά 0,98%. Στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 σημειώνει πτώση 0,4% και στη Σιγκαπούρη ο Straits Times 0,2%. Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 0,6%, όπως και ο NZX 50 της Νέας Ζηλανδίας, που κερδίζει 0,7%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ινδικού Nifty 50, μέσω της πλατφόρμας Gift Nifty, υποχωρούν κατά 0,2%.

Συνολικά, ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού καταγράφει απώλειες 2,7%, ενώ ο παγκόσμιος MSCI All Country World υποχωρεί κατά 0,4%.

Wall Street: Νέες πιέσεις στη Nvidia μετά το εντυπωσιακό ράλι

Το αρνητικό κλίμα στις ασιατικές αγορές ακολουθεί τη μεικτή συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street, όπου ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,5% και ο Nasdaq Composite κατά 1,5%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 0,9%.

Η Nvidia έχασε 5,9%, διορθώνοντας μέρος της εντυπωσιακής ανόδου 31% που είχε καταγράψει τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Anthropic υποχώρησε κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς της, εντείνοντας τον προβληματισμό για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Στον αντίποδα, οι Dell και HP κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά τη δημοσιοποίηση αισιόδοξων προβλέψεων.

Η Dell ενισχύθηκε κατά 4,1%, καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των προσδοκιών, με βασικό μοχλό την αυξημένη ζήτηση για διακομιστές που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει τις επιλεκτικές πλέον κινήσεις των επενδυτών στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η αγορά αναζητεί απτές αποδείξεις ότι οι δαπάνες για υποδομές AI μεταφράζονται σε πραγματική αύξηση εσόδων και κερδών.

Νέο μέτωπο δασμών από τον Τραμπ

Πρόσθετη πίεση στις αγορές προκαλούν οι πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει τα πορίσματα έρευνας σχετικά με την καταγγελλόμενη πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική δυναμικότητα 16 σημαντικών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έρευνα θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή νέων δασμών, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσινγκτον να αντικαταστήσει τους ευρύτερους εμπορικούς δασμούς που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις αναζωπυρώνουν τους φόβους για νέα κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, με ιδιαίτερες επιπτώσεις στις ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές τεχνολογικών προϊόντων και ημιαγωγών.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον δομικό πληθωρισμό PCE στις ΗΠΑ, τα οποία δημοσιοποιούνται την Τετάρτη και ενδέχεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο.

Κατάρρευση στις μετοχές των κατασκευαστών μικροτσίπ

Το μεγαλύτερο βάρος του νέου κύματος πωλήσεων σηκώνουν οι εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες είχαν πρωταγωνιστήσει στην προηγούμενη ανοδική αντίδραση των αγορών.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix σημειώνει πτώση 9,1% και η Samsung Electronics χάνει 9,3%, ενώ η LG Innotek υποχωρεί κατά 5,5%.

Στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) καταγράφει απώλειες 7,6%, η Foxconn βυθίζεται κατά 9,2% και η Largan Precision υποχωρεί κατά 1,4%.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις σε ορισμένες ιαπωνικές τεχνολογικές εταιρείες, με την Kioxia να χάνει 15% και τη Murata 16,1%.

Αρνητική είναι η εικόνα και στον κινεζικό τεχνολογικό κλάδο. Η Naura Technology υποχωρεί κατά 8,5%, η Cambricon Technologies κατά 3,7% και η Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) κατά 2,6%.

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι Z.AI και MiniMax καταγράφουν απώλειες 8,5% και 7,1%, αντίστοιχα.

Το εύρος των ρευστοποιήσεων καταδεικνύει ότι η αναταραχή δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες εταιρείες, αλλά επηρεάζει ολόκληρη την ασιατική αλυσίδα παραγωγής τεχνολογικού εξοπλισμού και υποδομών AI.

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ θυγατρική της Alibaba στη Σιγκαπούρη

Έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για την περιφερειακή τεχνολογική βιομηχανία αποτελεί η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου να εντάξει επτά οντότητες της Νοτιοανατολικής Ασίας σε μαύρη λίστα εξαγωγικών περιορισμών.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Apex Enterprise Solutions, θυγατρική της Alibaba με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η απόφαση συνδέεται με ανησυχίες των αμερικανικών αρχών ότι προηγμένα υπολογιστικά προϊόντα ενδέχεται να διοχετεύονται σε μη επιτρεπόμενους τελικούς χρήστες ή προορισμούς.

Η Alibaba χαρακτήρισε την ένταξη της Apex στη λίστα εσφαλμένη, αρνήθηκε ότι η θυγατρική της έχει προχωρήσει σε εκτροπή μικροτσίπ που υπόκεινται σε εξαγωγικούς περιορισμούς και ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τις διαθέσιμες νομικές επιλογές.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να δυσκολέψει την πρόσβαση εταιρειών cloud και τεχνητής νοημοσύνης της περιοχής σε προηγμένες υπολογιστικές υποδομές, ενώ αναμένεται να εντείνει τους ελέγχους σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διασυνοριακές εφοδιαστικές αλυσίδες ημιαγωγών.

Αυστραλία: Ο πληθωρισμός στο 4,9% και τα επιτόκια σε υψηλό 18ετίας

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο πληθωρισμός στην Αυστραλία επιταχύνθηκε στο 4,9% τον Οκτώβριο, ενώ ο προσαρμοσμένος δείκτης που εξαιρεί τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις των τιμών, γνωστός ως trimmed mean inflation, αυξήθηκε στο 3,8%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις.

Τα στοιχεία ενισχύουν τον προβληματισμό για την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, παρά την αυστηρή νομισματική πολιτική.

Ο αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας, Ντέιβιντ Τζέικομπς, χαρακτήρισε τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες περιοριστικές, μετά τις πέντε αυξήσεις επιτοκίων που έχουν οδηγήσει το βασικό επιτόκιο στο 4,85%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Πετρέλαιο: Το Brent υποχωρεί προς τα 90 δολάρια

Στην αγορά ενέργειας, το Brent υποχωρεί κατά 1,2%, κοντά στα 90,30 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις ενδείξεις αύξησης της προσφοράς απέναντι στην κλιμάκωση των επιθέσεων σε πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, οι αυξημένες ποσότητες αργού που φτάνουν στην αγορά περιορίζουν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Συνολικά, η εικόνα των διεθνών αγορών παραμένει εύθραυστη, με την αβεβαιότητα για την κερδοφορία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, την αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων και την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων να διαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα.