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Με διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, έπειτα από δύο διαδοχικές ημέρες πτώσης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι, αφού την Τρίτη κινήθηκε σε ένα εύρος διακύμανσης μεγαλύτερο των 6 δολαρίων. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον εξετάζουν νέες προτάσεις διαμεσολαβητών για την επίλυση των διαφορών τους, σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει ενημερωθεί για το ζήτημα.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Ιράν δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι η μέχρι στιγμής απάντηση των ΗΠΑ «δεν είναι ικανοποιητική».

Η διπλωματία, οι απειλές Τραμπ και τα Στενά του Ορμούζ

Οι νέες διπλωματικές προσπάθειες ακολουθούν εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης της έντασης, με το Ιράν να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με νέες στρατιωτικές επιθέσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα τη Δευτέρα, καθώς εμφανίστηκαν ενδείξεις προόδου στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, την Τρίτη επέστρεψαν οι έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι βαθιές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών δημιούργησαν αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει διπλωματική συμφωνία.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, έχει ενισχυθεί περισσότερο από 70% από την αρχή του έτους, καθώς ο πόλεμος που διαρκεί εννέα μήνες έχει διαταράξει τις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο και έχει ανατρέψει τις ισορροπίες στις ενεργειακές αγορές.

Ανοδική πορεία έχουν ακολουθήσει και οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.

«Οι εκλογές έχουν σημασία αποκλειστικά ως χρονικό ορόσημο που μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική του Λευκού Οίκου απέναντι στο Ιράν», δήλωσε ο Πάβελ Μολτσάνοφ, αναλυτής της Raymond James & Associates Inc.

Όπως πρόσθεσε, η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται πλέον να διαθέτει «μεγαλύτερη ευελιξία» ως προς τις επόμενες κινήσεις της, δεδομένου ότι το πολιτικό κόστος από τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης είχε σε μεγάλο βαθμό ήδη απορροφηθεί πριν από την ψηφοφορία.

Προς το παρόν, πάντως, ο Τραμπ στέλνει μηνύματα αυτοσυγκράτησης.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν άμεσα νέα επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να δράσουμε, εάν χρειαστεί, αλλά μπορεί να μην υπάρχει λόγος να το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιστροφή των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο πιέζει την αγορά

Πέρα από τις διπλωματικές εξελίξεις, η ανάκαμψη των εξαγωγών αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο αρχίζει να επηρεάζει και τη φυσική αγορά.

Οι δείκτες της αγοράς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή υποδηλώνουν ότι η βραχυπρόθεσμη προσφορά υπερβαίνει πλέον τη ζήτηση για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

Παράλληλα, οι τιμές για φορτία αργού από τη Βόρεια Θάλασσα έχουν επίσης υποχωρήσει.

Η επιστροφή μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου στην αγορά δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στις τιμές, παρά το γεγονός ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Saudi Aramco: Στο μέγιστο η παραγωγή το τρέχον τρίμηνο

Η Saudi Aramco σχεδιάζει να μεγιστοποιήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά το τρέχον τρίμηνο, καθώς αυξάνει περαιτέρω τις εξαγωγές της από επίπεδα που είχαν ήδη πλησιάσει εκείνα της προπολεμικής περιόδου τον Οκτώβριο.

Αυτό δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, Αμίν Νάσερ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας την Τρίτη.

Οι αυξημένες εξαγωγές από τον πετρελαϊκό κόμβο Ρας Τανούρα, στον Περσικό Κόλπο, έχουν ενισχύσει τις ροές που πραγματοποιούνται μέσω του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει σταδιακή αποκατάσταση της δυνατότητας τροφοδοσίας των διεθνών αγορών, μετά τις σοβαρές διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος.

ΗΠΑ: Μείωση αποθεμάτων κατά 5,3 εκατ. βαρέλια

Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (American Petroleum Institute – API) ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 5,3 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg.

Εφόσον η μείωση επιβεβαιωθεί από τα επίσημα στοιχεία που αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα την Τετάρτη, θα πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία υποχώρηση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που παρακολουθούν οι traders, καθώς η πορεία των αποθεμάτων προσφέρει ενδείξεις για την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμερικανική αγορά.

Στις 13:10, ώρα Σιγκαπούρης, τα συμβόλαια Brent παράδοσης Ιανουαρίου ενισχύονταν κατά 0,8%, στα 104,41 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως καταγράψει απώλειες έως και 1% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Τα συμβόλαια WTI παράδοσης Δεκεμβρίου σημείωναν άνοδο 0,5%, στα 96,61 δολάρια το βαρέλι.

Η πορεία των τιμών εξακολουθεί να εξαρτάται από τις προοπτικές διπλωματικής αποκλιμάκωσης, την αποκατάσταση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο και τις εξελίξεις στην προσφορά πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.