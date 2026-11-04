Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές προκαλεί η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις τοποθετήσεις τους υπό το πρίσμα της νέας πολιτικής πραγματικότητας στην Ουάσιγκτον. Οι τεχνολογικές μετοχές βυθίζονται, το δολάριο υποχωρεί και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύονται, ενώ η προοπτική αυστηρότερης εποπτείας των πολιτικών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αναταράξεις από τα χρηματιστήρια της Ασίας μέχρι την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η ανάκτηση του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς οδηγεί τις αγορές σε επαναξιολόγηση των επενδυτικών στρατηγικών που είχαν στηριχθεί στην πολιτική ατζέντα Τραμπ, με βασικούς άξονες την απορρύθμιση και την ταχεία ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος διατηρεί τη δυνατότητα να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες μέσω του δικαιώματος βέτο, η νέα πλειοψηφία αναμένεται να εντείνει τις έρευνες και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κρατικές δαπάνες και τις σχέσεις της κυβέρνησης με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

«Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, σε συνδυασμό με πολιτείες που διοικούνται από το κόμμα, σημαίνει αυστηρότερο έλεγχο στα κέντρα δεδομένων, στην κατανάλωση ενέργειας και στις τοπικές αδειοδοτήσεις», δήλωσε η Άννα Γου, επενδυτική στρατηγικός και ιδρύτρια της Floodlines Research.

Όπως πρόσθεσε, το επενδυτικό κλίμα είναι ήδη εύθραυστο, με αποτέλεσμα οι ανησυχίες να αυτοτροφοδοτούνται: «Οι επενδυτές ξεφορτώνονται πρώτα τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και κάνουν τις ερωτήσεις αργότερα».

Τεχνητή νοημοσύνη: Μεγάλες απώλειες σε Nvidia και ασιατικούς κολοσσούς

Το παγκόσμιο επενδυτικό κύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δέχεται νέες ισχυρές πιέσεις, με τη βουτιά στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 να προμηνύει ακόμη μία δύσκολη συνεδρίαση για τις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές.

Η Nvidia υποχώρησε στις ολονύκτιες συναλλαγές της πλατφόρμας Blue Ocean, συνεχίζοντας το κύμα ρευστοποιήσεων που έπληξε ιδιαίτερα τους ασιατικούς κατασκευαστές ημιαγωγών.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi έχασε έως 4%, με τις μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix να καταγράφουν απώλειες άνω του 5%, προτού περιορίσουν μέρος της πτώσης τους.

Στην Ιαπωνία, ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nikkei 225 βυθίστηκε σχεδόν 5%, ενώ στην Ταϊβάν ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε έως 3,4%.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρότερη εποπτεία του τεχνολογικού κλάδου, αλλά και σε καθυστερήσεις στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη αυτών των υποδομών αποτέλεσε προεκλογικό ζήτημα για υποψηφίους και των δύο κομμάτων, εντείνοντας τις ήδη υπάρχουσες επιφυλάξεις για το τεράστιο ύψος των επενδύσεων στην AI και τις αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν.

«Το μπλε κύμα μπορεί να ήταν αναμενόμενο, αλλά η έκτασή του ανάγκασε τις αγορές να επανεκτιμήσουν τους κινδύνους», δήλωσε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής ερευνών της Pepperstone.

«Προς το παρόν, οι μετοχές επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της πολιτικής αβεβαιότητας, με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσαρμογής», πρόσθεσε.

Πράσινη ενέργεια: Ράλι έως 17% στις μετοχές ηλιακής ενέργειας

Σε αντίθεση με τον τεχνολογικό κλάδο, οι επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναδεικνύονται σε κερδισμένες της εκλογικής ανατροπής.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών μπορεί να επιβραδύνει ή ακόμη και να ανατρέψει ορισμένα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ που περιορίζουν τη στήριξη έργων καθαρής ενέργειας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ευνοήσει ασιατικές εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών, μπαταριών και εξοπλισμού ηλεκτρικών δικτύων με σημαντική παρουσία στην αμερικανική αγορά.

Στη Νότια Κορέα, η Hanwha Solutions σημείωσε άνοδο έως 17%, ενώ οι HD Hyundai Energy Solutions και OCI Holdings ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 8% η καθεμία.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι αμερικανικές εταιρείες ηλιακής ενέργειας στις συναλλαγές της πλατφόρμας Blue Ocean.

Οι Enphase Energy και SolarEdge Technologies σημείωσαν άνοδο έως 12%, ενώ η First Solar ενισχύθηκε κατά 11% και η Sunrun κατά 8,7%.

Δολάριο: Η μεγαλύτερη πτώση ενός μήνα – Στροφή σε φράγκο και γιεν

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε έναντι και των δέκα βασικών νομισμάτων της ομάδας G10, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσο η αμερικανική οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι των υπόλοιπων μεγάλων οικονομιών.

Η προοπτική αυστηρότερων ελέγχων στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ανησυχίες για ενδεχόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης, υπονομεύοντας μέρος της αισιοδοξίας που είχε στηρίξει το αμερικανικό νόμισμα.

Ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg υποχώρησε έως 0,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του τελευταίου μήνα.

Αντίθετα, το ελβετικό φράγκο και το ιαπωνικό γιεν ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να υποχωρούν σε ολόκληρη την καμπύλη.

Οι αγορές εκτιμούν ότι ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα του Τραμπ να προωθήσει νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και δημοσιονομικές δαπάνες, μειώνοντας τις προσδοκίες για πρόσθετη τόνωση της οικονομίας και αυξημένο κρατικό δανεισμό.

Η απόδοση του πενταετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε έως εννέα μονάδες βάσης, στο 4,68%, ενώ εκείνη του δεκαετούς μειώθηκε κατά επτά μονάδες βάσης, στο 4,89%, προτού περιορίσει μέρος της πτώσης.

Αμερικανικά ομόλογα: Ράλι μετά τη νίκη των Δημοκρατικών – Στο 4,94% η απόδοση του 10ετούς

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η νέα πολιτική ισορροπία θα περιορίσει τη δυνατότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις και δημοσιονομικές δαπάνες.

Οι αποδόσεις υποχώρησαν σε ολόκληρη την καμπύλη, με εκείνη του πενταετούς ομολόγου να μειώνεται έως εννέα μονάδες βάσης, στο 4,67%, προτού περιορίσει τις απώλειές της, ενώ η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,94%. Παράλληλα, ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg έχασε 0,3%.

Με το αμερικανικό δημόσιο χρέος να προσεγγίζει τα 40 τρισ. δολάρια, οι αγορές θεωρούν ότι το ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου στην Ουάσιγκτον μπορεί να περιορίσει τη διόγκωση των ελλειμμάτων και τις ανάγκες νέου δανεισμού.

«Μια διαιρεμένη κυβέρνηση σημαίνει λιγότερες δημοσιονομικές δαπάνες από όσες έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ιστορικά, αυτό είναι συνήθως θετικό για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα», δήλωσε ο Μπριτζ Κουράνα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Wellington Management. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στις ανακοινώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη για το τριμηνιαίο πρόγραμμα εκδόσεων ομολόγων.

Bitcoin: Κάτω από τα 76.000 δολάρια μετά την ήττα Τραμπ

Το κύμα αποστροφής κινδύνου παρέσυρε και την αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς η επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί αμφιβολίες για την πορεία των νομοθετικών πρωτοβουλιών που υποστηρίζει ο κλάδος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναδειχθεί σε ένθερμο υποστηρικτή των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, δεσμευόμενος να μετατρέψει τις ΗΠΑ στην «παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», να δημιουργήσει στρατηγικό απόθεμα Bitcoin και να περιορίσει τη ρυθμιστική πίεση στις εταιρείες του κλάδου.

Η πολιτική αυτή είχε δημιουργήσει προσδοκίες για ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον ανάπτυξης της αγοράς.

Ωστόσο, η νέα σύνθεση του Κογκρέσου ενδέχεται να δυσκολέψει την προώθηση των σχετικών νομοθετικών αλλαγών.

Το Bitcoin υποχώρησε έως 2,8%, κάτω από τα 76.000 δολάρια, καθώς άρχισαν να ανακοινώνονται τα εκλογικά αποτελέσματα.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης το Ether και το Solana.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων βρισκόταν ήδη υπό πίεση λόγω εκροών κεφαλαίων από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που επενδύουν απευθείας σε Bitcoin, αλλά και εξαιτίας των συνεπειών της πρωτοφανούς κυβερνοεπίθεσης στην Binance την προηγούμενη εβδομάδα.

Πετρέλαιο: Κοντά στα 103 δολάρια το Brent – Το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Το πετρέλαιο συνέχισε την πτωτική του πορεία, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις ανανεωμένες διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, προσφέροντας μια σχετική ανάσα στις ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας, έπειτα από εβδομάδες ιδιαίτερα υψηλών τιμών.

Η νέα διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνέβαλε στην υποχώρηση των τιμών, ωστόσο η πιθανότητα επανάληψης αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές εξακολουθεί να προκαλεί αβεβαιότητα.

Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να αυξήσει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ για τον πόλεμο, χωρίς όμως να καθορίζει άμεσα τις αποφάσεις της αμερικανικής εξωτερικής ή στρατιωτικής πολιτικής.

Το γεγονός αυτό διατηρεί το πετρέλαιο ως έναν από τους μεγαλύτερους αστάθμητους παράγοντες για τις ασιατικές αγορές, ιδιαίτερα για χώρες με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας, όπως η Ινδία.

Χαλκός: Πτώση 1,5% λόγω AI και δασμών

Πιέσεις δέχθηκε και η αγορά βιομηχανικών μετάλλων, με τον χαλκό να υποχωρεί έως 1,5% την Τετάρτη.

Η πτώση συνδέεται με την αυξημένη αποστροφή κινδύνου, αλλά και με τα ερωτήματα που δημιουργεί το εκλογικό αποτέλεσμα για δύο σημαντικούς παράγοντες της φετινής ανόδου του μετάλλου: την επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη και τη δασμολογική πολιτική του Τραμπ.

Οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές των τεράστιων δαπανών για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και την επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων, έργων που απαιτούν μεγάλες ποσότητες χαλκού.

Παράλληλα, αξιολογούν το μέλλον των προτεινόμενων αμερικανικών δασμών στον επεξεργασμένο χαλκό.

Η προοπτική επιβολής αυτών των μέτρων είχε οδηγήσει στη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων του μετάλλου στις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην εκτόξευση των τιμών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του έτους.

Χρυσός: Πάνω από τα 3.960 δολάρια με άνοδο έως 0,9%

Στον αντίποδα, ο χρυσός ενισχύθηκε έως 0,9%, ξεπερνώντας τα 3.960 δολάρια ανά ουγγιά, ανακτώντας τις περιορισμένες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Οι επενδυτές επιχειρούν να εκτιμήσουν κατά πόσο η ισχυρή επίδοση των Δημοκρατικών θα περιορίσει τη δυνατότητα του Τραμπ να προωθήσει τη δημοσιονομική του ατζέντα και να αυξήσει περαιτέρω τις κρατικές δαπάνες.

Οι ανησυχίες για τη διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των ΗΠΑ αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς παράγοντες πίσω από το φετινό ράλι του πολύτιμου μετάλλου.

Η προοπτική περιορισμού των νέων δαπανών δημιουργεί επομένως νέα δεδομένα για την αγορά χρυσού, την ώρα που η πολιτική αβεβαιότητα ενισχύει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.