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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν την Πέμπτη οι τιμές του αργού πετρελαίου, με το Brent να ενισχύεται κατά 4% και να κλείνει σε υψηλό πενταμήνου, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή, μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 4,35 δολάρια ή 4%, κλείνοντας στα 113,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 2,32 δολάρια ή 2,4%, στα 99,47 δολάρια το βαρέλι.

Για το Brent πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 4 Μαΐου, με τον διεθνή δείκτη αναφοράς να παραμένει σε τεχνικά υπεραγορασμένη περιοχή για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η άνοδος αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

«Η αγορά ανακάμπτει λόγω μιας νέας σημαντικής αύξησης του ασφαλίστρου γεωπολιτικού κινδύνου, που συνδέεται με μια ακόμη επίθεση των Χούθι σε σαουδαραβικές υποδομές, εν μέσω συζητήσεων για ένα συνδυασμένο αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Ritterbusch and Associates.

Εκκένωση των κεντρικών γραφείων της Saudi Aramco

Η κλιμάκωση της έντασης αποτυπώθηκε και στην απόφαση της Saudi Aramco να ζητήσει από το προσωπικό της να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία της στο Νταχράν, στον Περσικό Κόλπο, κοντά στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η κίνηση αυτή σημειώθηκε καθώς εντάθηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της μεγαλύτερης εξαγωγού αργού πετρελαίου παγκοσμίως, και των Χούθι της Υεμένης.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους Χούθι και τον συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, έχουν ενταθεί από τότε που η προσκείμενη στο Ιράν οργάνωση προωθήθηκε προς το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για το διεθνές εμπόριο, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

«Οι αναφορές ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν ξεπεράσει τα προπολεμικά επίπεδα αντισταθμίζονται και με το παραπάνω από τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ και από τα πλήγματα των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και στις πετρελαϊκές υποδομές της», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής της PVM Oil.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Morgan Stanley, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή διαμορφώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε περίπου 17 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Για λόγους σύγκρισης, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι εξαγωγές της περιοχής ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε περίπου 18 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως κατά το δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Valero Energy άνοιξε την αυλαία των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των αμερικανικών εταιρειών διύλισης, παρουσιάζοντας τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη στην ιστορία της, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street.

Η αύξηση των περιθωρίων διύλισης κατά το τρίτο τρίμηνο συνδέθηκε με τις διαταραχές στην προσφορά καυσίμων που προκάλεσαν οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο ρόλος της Ρωσίας

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας εξακολουθούν να επηρεάζουν τις προοπτικές της διεθνούς αγοράς ενέργειας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, ενώ η Ουκρανία έστειλε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τη Μόσχα στη διάρκεια της νύχτας, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τα πλήγματα παρά τη νέα αμερικανική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Μόσχα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμη να επαναλάβει τον επόμενο μήνα τις συνομιλίες με την Ουκρανία υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα οι διαπραγματεύσεις, που θα είναι οι πρώτες από τον Φεβρουάριο, να πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου.

Η Ρωσία ήταν το 2025 ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αμερικανικά ενεργειακά στοιχεία.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν με στόχο να περιοριστεί η πρόσβαση της ρωσικής ενέργειας στις διεθνείς αγορές, μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν συμβάλει στη στήριξη των τιμών του πετρελαίου.

Μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να αυξήσει τις εξαγωγές της, επηρεάζοντας τις ισορροπίες στην παγκόσμια προσφορά.

Ρωσικό LNG, ευρωπαϊκές αποφάσεις και Λιβύη

Παράλληλα, υψηλόβαθμοι Ρώσοι πολιτικοί και αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα κάλεσαν την Πέμπτη την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει τα σχέδιά της για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου έχουν φέρει την Ευρώπη σε ευάλωτη θέση.

Την ίδια ημέρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τριετή αναβολή της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, έπειτα από πιέσεις κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο μεταξύ, νέα προβλήματα στην παραγωγή καταγράφηκαν και στη Λιβύη, όπου έκλεισε βαλβίδα πετρελαιαγωγού που συνδέει τα κοιτάσματα Hamada και Tahara με το λιμάνι της Ζαουίγια.

Όπως δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της χώρας, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μείωση της παραγωγής και στα δύο πετρελαϊκά κοιτάσματα.