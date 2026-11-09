Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Διανύουμε τις τελευταίες συνεδριάσεις του 2026 και αν και δεν έχουμε μπει ακόμα στην αντίστροφη μέτρηση οι διαχειριστές προετοιμάζονται για τις κρίσιμες ημέρες που θα κρίνουν την τελική απόδοση του χαρτοφυλακίου τους αλλά και του ετήσιου μπόνους που θα συνοδεύσει τις επιδόσεις της χρονιάς.

Για την Ελληνική Αγορά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου σε βάθος επτά ετών ήταν από τα παραγωγικά σε επίπεδο επιδόσεων. Μόνο ο Νοέμβριος του 2021 έχει κλείσει με απώλειες για το Γενικό Δείκτη με το μοτίβο του θετικού ράλι να καθιερώνεται από το 2022 και μετά σχεδόν με συστηματικό τρόπο. Φαίνεται δε ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της κατοχύρωσης κερδών που ανοίγει το δρόμο για νέες τοποθετήσεις και εισροές που συνδέονται και με το January Effect. Το χριστουγεννιάτικο πάρτι είχε πράγματι περισσότερο κέφι στην Αθήνα, αν κοιτάξει κανείς ειδικά τον Δεκέμβριο. Ο Γενικός Δείκτης κέρδισε κατά μέσο όρο 3,57%, έναντι 0,99% του S&P 500, ο οποίος ανέβηκε σε τέσσερις από τους επτά Δεκεμβρίους. Η εικόνα αλλάζει αν ανοίξουμε το παράθυρο σε ολόκληρο το δ΄ τρίμηνο. Και οι δύο αγορές έκλεισαν ανοδικά και στα επτά τρίμηνα του δείγματος, με τη διάμεση απόδοση μάλιστα υψηλότερη στις ΗΠΑ, +8,53% έναντι +5,55% στο ΧΑ. Η Wall Street είχε επίσης ισχυρό φινάλε στο τρίμηνο, με μεγαλύτερο μέρος της ανόδου να καταγράφεται πριν από τον Δεκέμβριο.

Πόσο εξαρτάται, λοιπόν, η Αθήνα από τη Wall Street; Στις 94 μηνιαίες παρατηρήσεις από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2026, οι δύο δείκτες κινήθηκαν προς την ίδια κατεύθυνση 67 φορές, ή στο 71% των μηνών. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson ήταν +0,58 και υποχωρεί στο +0,42 αν αφαιρέσουμε το 2020. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η διαφορά μεταξύ των δύο υποπεριόδων. Η συσχέτιση ήταν +0,68 το 2019–2022 και +0,32 από το 2023 έως τον Οκτώβριο του 2026. Η ετήσια συσχέτιση, επίσης στο +0,42, βασίζεται σε μόλις επτά παρατηρήσεις. Τόσο αυτή όσο και το 7 στα 7 του δ΄ τριμήνου περιγράφουν τη συγκεκριμένη περίοδο και έχουν περιορισμένη προγνωστική αξία για το φετινό κλείσιμο.

Δεδομένου του ότι η πρόσφατη πίεση στην αγορά της Αμερικής προέρχεται κυρίως από τις εταιρίες ημιαγωγών, ΙΤ και τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν αναμενόμενο η ανάκαμψη να προέλθει από το συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας. Στο Athens Euronext οι εταιρίες που έχουν άμεση συσχέτιση με το αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν τόση βαρύτητα για να διαμορφώσουν κλίμα. Η πορεία άλλων κλάδων όπως οι τράπεζες, η ενέργεια και η Coca Cola HBC θα παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην διαμόρφωση της τάσης. Αυτό ενδεχομένως να μην είναι απαραίτητα και αρνητικό. Υπό αυτό το πρίσμα ο Αη Βασίλης έχει περισσότερες πιθανότητες να «ραλλάρει» φέτος στο δρόμο της Λ. Αθηνών. Το αν θα έχει παρέα τον AI Βασίλη είναι ακόμα υπό συζήτηση.

Πως εξελίσσονται οι χρονιές από το 2019 έως το 2026