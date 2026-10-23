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Σε τροχιά νέας ισχυρής ανόδου κινείται το πετρέλαιο, με το Brent να ξεπερνά τα 116 δολάρια το βαρέλι και να κινείται σε υψηλό έξι μηνών, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, οι πληροφορίες για ενδεχόμενη επανάληψη των αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν και ένα νέο περιστατικό διαρροής πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον για τις αγορές.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις 18:00 ώρα Ελλάδος, στις διεθνείς αγορές των commodities, η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου ανέβαινε 2,74% στα 116,27 δολάρια, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Απριλίου. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η ποσοστιαία άνοδος για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), το οποίο σημείωνε κέρδη περίπου 3%, στα 102,56 δολάρια το βαρέλι.

Με τα κέρδη αυτά, το Brent κατευθύνεται προς την τρίτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα έχοντας προσθέσει περίπου 6%. Αντιστοίχως το αμερικανικό αργό έχει ενισχυθεί περίπου 1%.

Η απειλή νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και να επιβαρύνει τις ήδη ευάλωτες ενεργειακές ροές της περιοχής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, προειδοποιώντας παράλληλα ότι κάτι πρόκειται να συμβεί «αρκετά σύντομα».

Οι δηλώσεις του ενίσχυσαν την αβεβαιότητα, ιδιαίτερα μετά τις πληροφορίες που δημοσίευσαν οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν καταρτίσει σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού διαμήνυσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένες για «ασύμμετρο πόλεμο», έχοντας ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η ανταλλαγή προειδοποιήσεων ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά όχι μόνο την πιθανότητα νέων αμερικανικών επιχειρήσεων, αλλά και τον κίνδυνο επέκτασης των συγκρούσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Στο στόχαστρο των Χούθι η Σαουδική Αραβία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Η σύγκρουση μεταξύ των ανταρτών, που υποστηρίζονται από το Ιράν, και του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης έχει ενταθεί από τον προηγούμενο μήνα, όταν οι Χούθι προωθήθηκαν προς το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για το διεθνές εμπόριο, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με με τις δυνάμεις του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού να αναχαιτίζουν δύο βαλλιστικούς πυραύλους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μάλιστα ένας από τους πυραύλους είχε κατεύθυνση το Ριάντ.

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των πολύνεκρων πληγμάτων της Τετάρτης σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στο αεροδρόμιο της Νταμάμ, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής.

Εκκένωση των κεντρικών γραφείων της Saudi Aramco

Η κλιμάκωση της έντασης έχει ήδη επηρεάσει και τη λειτουργία της μεγαλύτερης σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η Saudi Aramco έδωσε την Πέμπτη εντολή εκκένωσης των κεντρικών γραφείων της στο Νταχράν, κοντά στον Περσικό Κόλπο και στο Μπαχρέιν, ζητώντας από το προσωπικό να εργαστεί εξ αποστάσεως.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σειρά επιθέσεων των Χούθι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις ανάμεσα στους αντάρτες της Υεμένης και τη Σαουδική Αραβία εντείνονται.

Η εκκένωση των εγκαταστάσεων της Saudi Aramco ενισχύει την ανησυχία των επενδυτών για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή, ακόμη και αν δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια συγκεκριμένη διακοπή της παραγωγής που να συνδέεται με το συγκεκριμένο μέτρο ασφαλείας.

Διαρροή πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον προστέθηκε και ένα νέο περιστατικό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή τον εντοπισμό διαρροής πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ουμ αλ Κουγουέιν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί τι προκάλεσε τη διαρροή.

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει το δεξαμενόπλοιο που εμπλέκεται στο περιστατικό.

Παράλληλα, ναυτιλιακές πηγές είχαν αναφέρει στις 9 Οκτωβρίου ότι το δεξαμενόπλοιο Gem No.2 δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα, σε απόσταση περίπου 13 ναυτικών μιλίων δυτικά της Αλ Τζαζίρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, ωστόσο οι εξελίξεις εντείνουν την προσοχή γύρω από την ασφάλεια των δεξαμενόπλοιων και των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

UBS: Κίνδυνος νέων διαταραχών στην προσφορά

Την ανησυχία που επικρατεί στην αγορά αποτυπώνουν και οι εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να προκαλέσει νέες αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

«Η αγορά εξακολουθεί να ανησυχεί για μια πιθανή κλιμάκωση, η οποία, στο χειρότερο σενάριο, θα μπορούσε να προκαλέσει νέες διαταραχές στον εφοδιασμό», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταούνοβο.

Όπως επισήμανε, οι έντονες διακυμάνσεις στις ροές πετρελαίου και οι αυξημένοι ναύλοι έχουν ήδη δημιουργήσει συνθήκες περιορισμένης προσφοράς στην αγορά. Η συγκεκριμένη εκτίμηση αναδεικνύει ότι οι πιέσεις στις τιμές δεν συνδέονται αποκλειστικά με το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ήδη η εφοδιαστική αλυσίδα.

Πρόσθετες πιέσεις από τη Λιβύη

Πέρα από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα, νέες διαταραχές καταγράφονται και στην παραγωγή πετρελαίου της Λιβύης.

Ο επικεφαλής της National Oil Corporation δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι έκλεισε βαλβίδα σε πετρελαιαγωγό που συνδέει τα κοιτάσματα Χαμάντα και Ταχάρα με το λιμάνι της Ζαουίγια.

Η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της παραγωγής και στα δύο κοιτάσματα, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας στην παγκόσμια αγορά αργού.

Παρότι πρόκειται για διαφορετική εστία διαταραχής από εκείνη της Μέσης Ανατολής, οι εξελίξεις στη Λιβύη ενισχύουν την εικόνα μιας αγοράς που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πιέσεις σε περισσότερες από μία παραγωγικές περιοχές.

Ρωσικό ντίζελ καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, μια διαφορετική εξέλιξη καταγράφεται στην αγορά πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη συμφωνία εξαγωγών μεταξύ της Μόσχας και της κυβέρνησης Τραμπ, βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη.

Θυμίζουμε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία μέσα στον Οκτώβριο, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να συγκρατήσει τις ραγδαία αυξανόμενες τιμές του ντίζελ στην αμερικανική αγορά, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη υπογραμμίζει την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων, την ώρα που η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρεί ισχυρές ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.