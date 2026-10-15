Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για νέες σοβαρές διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή, ενώ οι αναθεωρημένες προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) δείχνουν ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παγκόσμια ζήτηση από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Το Brent υποχωρεί προς τα 104 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από συνολική άνοδο 1,3% στις τρεις πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται κοντά στα 94 δολάρια.

Παρά τη συνέχιση των επιθέσεων με πυραύλους και drones από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν έχει επηρεαστεί ουσιαστικά η προσφορά πετρελαίου από τη μεγαλύτερη χώρα εξαγωγής αργού στον κόσμο.

Η απουσία επιβεβαιωμένων σοβαρών διαταραχών επιτρέπει στην αγορά να περιορίσει μέρος του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές τις προηγούμενες ημέρες.

IEA: Μεγαλύτερη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 2,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2026.

Η εκτίμηση αυτή είναι κατά 100.000 βαρέλια ημερησίως χαμηλότερη σε σχέση με την πρόβλεψη του προηγούμενου μήνα, αντανακλώντας τις αυξανόμενες επιπτώσεις του πολέμου και των υψηλών ενεργειακών τιμών στην οικονομική δραστηριότητα.

Ο Οργανισμός εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση δεν θα επιστρέψει σε θετικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής πριν από τον Μάρτιο του 2027.

Η νέα πρόβλεψη ενισχύει την εκτίμηση ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου έχουν αρχίσει να περιορίζουν την κατανάλωση, ιδιαίτερα σε οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας.

Ο Τακαχίρο Ασαόκα, ανώτερος οικονομολόγος του Itochu Research Institute, επισημαίνει ότι οι επιθέσεις των Χούθι δεν έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής τις σοβαρές διαταραχές στην προσφορά που φοβόταν η αγορά.

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει οδηγήσει σε μερική αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου.

Παράλληλα, οι πιο αδύναμες προβλέψεις του IEA για τη ζήτηση ασκούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Πάνω από 70% η φετινή άνοδος – Σε χαμηλά δεκαετίας τα αποθέματα

Παρά τη νέα υποχώρηση, η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντική στενότητα, έπειτα από μήνες διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Το Brent έχει ενισχυθεί περισσότερο από 70% από τις αρχές του έτους, καθώς οι συγκρούσεις έχουν περιορίσει την προσφορά και έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις ενεργειακές μεταφορές.

Σύμφωνα με τον IEA, οι καταναλωτές πετρελαίου αναγκάζονται να αντλούν ποσότητες από τα αποθέματά τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ως αποτέλεσμα, τα χερσαία αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας.

Την ίδια στιγμή, οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς, επιβαρύνοντας περαιτέρω την αγορά φυσικών φορτίων.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι, παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση των τιμών, η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης παραμένει εύθραυστη.

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοια χωρητικότητας 37 εκατ. βαρελιών αλλάζουν πορεία

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Ολοένα περισσότερα δεξαμενόπλοια αποφεύγουν περιοχές όπου υπό κανονικές συνθήκες θα παραλάμβαναν φορτία αργού, καθώς η αύξηση των ιρανικών επιθέσεων δυσχεραίνει τις διαδικασίες εξαγωγής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πλοία με συνολική μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 37 εκατομμυρίων βαρελιών έχουν σταματήσει ή αλλάξει πορεία ενώ κατευθύνονταν προς σημεία φόρτωσης στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν.

Παρά τις κινήσεις αυτές, δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις ότι οι συνολικές ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν μειωθεί.

Ωστόσο, η αλλαγή των δρομολογίων καταδεικνύει την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των πλοιοκτητών και τον κίνδυνο νέων προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ΗΠΑ: Στο τραπέζι χαλάρωση κυρώσεων στον «σκιώδη στόλο»

Σε μια προσπάθεια περιορισμού του αυξημένου κόστους μεταφοράς πετρελαίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσιγκτον εξετάζει την άρση περιορισμών σε πλοία που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από χώρες όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Βενεζουέλα.

Στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων και να περιοριστούν οι ναύλοι, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί σημαντικά λόγω των πολεμικών συγκρούσεων.

Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να απελευθερώσει πρόσθετη μεταφορική ικανότητα στην παγκόσμια αγορά.

Παραμένει, ωστόσο, αβέβαιο κατά πόσο οι ναυτιλιακές εταιρείες θα ήταν διατεθειμένες να χρησιμοποιήσουν πλοία που μέχρι σήμερα βρίσκονταν υπό καθεστώς κυρώσεων.

Η πιθανή αλλαγή πολιτικής αντανακλά την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις διεθνείς τιμές.

Ιράν: Στόχος να εξαναγκαστεί ο αντίπαλος να αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης

Οι προοπτικές διπλωματικής αποκλιμάκωσης παραμένουν αβέβαιες, καθώς η ιρανική ηγεσία συνεχίζει να υιοθετεί σκληρή στάση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι στόχος της Τεχεράνης δεν είναι ούτε ένας «ατελείωτος πόλεμος» ούτε οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις.

Αντίθετα, όπως υποστήριξε, η στρατηγική του Ιράν είναι να φθείρει τον αντίπαλο μέχρι να αναγκαστεί να αποδεχθεί τις ιρανικές απαιτήσεις.

Η τοποθέτηση αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να παραταθεί, ακόμη και χωρίς συνεχή κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Ρομπ Μπάρνετ, ανώτερος αναλυτής ενέργειας του Bloomberg Intelligence, εκτιμά ότι η αβεβαιότητα παραπέμπει σε ένα ενδεχομένως παρατεταμένο καθεστώς «παγωμένης σύγκρουσης».

Σε αυτό το σενάριο, περίοδοι θετικών εξελίξεων θα διακόπτονται από νέες επιθέσεις, αναγκάζοντας τις αγορές να επαναξιολογούν διαρκώς τους κινδύνους.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι μια επιστροφή σε ενεργές και εκτεταμένες συγκρούσεις θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πολύ υψηλότερα.

Ρεκόρ παραγωγής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Μια θετική εξέλιξη για την παγκόσμια προσφορά καταγράφηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου η παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε σε επίπεδα-ρεκόρ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τον IEA.

Η χώρα, την οποία η έκθεση περιγράφει ως πρώην μέλος του OPEC, συγκαταλέγεται στους παραγωγούς της περιοχής που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο στην αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η αύξηση της παραγωγής συμβάλλει στη σταδιακή ανάκαμψη της προσφοράς, αν και οι συνεχιζόμενοι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα περιορίζουν την αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας.

Ρωσία – Ουκρανία: Νέες επιθέσεις σε διυλιστήρια παρά την «ενεργειακή εκεχειρία»

Την ίδια στιγμή, νέες εντάσεις καταγράφονται και στο ενεργειακό μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτέθηκε την Τετάρτη σε δύο ρωσικά διυλιστήρια, παραβιάζοντας την αποκαλούμενη «ενεργειακή εκεχειρία» που είχε προωθήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε αναστείλει για τρεις ημέρες τις επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα επαναλάβει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, καθώς οι επιθέσεις σε διυλιστήρια επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων.

ΗΠΑ: Πιθανή μεγαλύτερη μείωση αποθεμάτων από τον Ιούνιο του 2025

Στην αμερικανική αγορά, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν σημαντική υποχώρηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με έγγραφο του American Petroleum Institute (API) που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 11,1 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα.

Εάν η μείωση επιβεβαιωθεί από τα επίσημα στοιχεία που αναμένονται την Πέμπτη, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούνιο του 2025.

Η σημαντική συρρίκνωση των αποθεμάτων θα μπορούσε να προσφέρει στήριξη στις τιμές, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις που προκαλούν οι πιο αδύναμες προβλέψεις για την παγκόσμια ζήτηση.

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία πλευρά, η επιβράδυνση της κατανάλωσης και η σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγής περιορίζουν τις τιμές, ενώ, από την άλλη, τα χαμηλά αποθέματα, οι κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας απότομης ανόδου.

Διαβάστε ακόμη

Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα πάρετε αυξημένη προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα

Metlen: Η μεγάλη μπαταρία της Λάρισας «κουμπώνει» με το Αλουμίνιο

Ρetrossian: Η οικογένεια προσφύγων που έμαθε στον κόσμο το χαβιάρι

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ